От тыкв до венков: 10 шагов к идеальному осеннему крыльцу — советы дизайнеров

С завершением летней суеты и приходом осени наступает время обновить атмосферу дома. И начинать лучше всего с крыльца: именно оно задаёт настроение и становится визитной карточкой жилища. По мнению дизайнеров, несколько простых деталей способны мгновенно создать уют и подчеркнуть сезонное очарование.

Своими рекомендациями поделились создательница блога о декоре Cottage on Bunker Hill Дженнифер Ховард и основатель студии Button Atelier дизайнер Бриттни Баттон.

1. Использовать вертикальное пространство

Ховард отмечает, что даже маленькое крыльцо можно сделать выразительным, если работать с высотой. Она советует закрепить у перил пучки кукурузных стеблей, повесить осенние таблички рядом с дверью или разместить корзину для урожая на стуле. По её словам, забавно и просто смотрятся подвешенные в ряд миниатюрные коричные веники — они создают атмосферу без лишних усилий.

2. Добавить ворота

Баттон уверена, что ворота формируют чувство предвкушения при приближении к дому. Она объясняет: декоративные элементы помогают оградить дворик, при этом создают иллюзию уединения, не перекрывая солнечный свет.

3. Расставить тыквы

Классический символ осени — тыквы, и дизайнеры считают их беспроигрышным решением. Ховард рекомендует комбинировать традиционные оранжевые плоды с декоративными сортами необычной формы или украсить их прессованными цветами. Для большего эффекта, по её совету, лучше выкладывать их в нечётном количестве у входа или помещать мини-тыквы в старинные корзины.

4. Сохранить игривость

Если не хочется перегружать пространство, можно сделать акцент на цветах и фактурах. Баттон предпочитает кремовые оттенки, песочный цвет, кованую мебель и каменные столики. Она считает, что лёгкая эксцентричность в декоре помогает подарить гостям улыбку.

5. Использовать растения

Растения помогают оживить фасад и добавить натуральности. Баттон перечисляет: это могут быть столетние оливковые деревья, пальмы, папоротники в терракотовых горшках или плетущаяся бугенвиллия. По её словам, такие элементы ценны ещё и тем, что развиваются со временем и придают дому индивидуальность.

6. Выбирать природную палитру

Ховард вдохновляется пейзажами Новой Англии, где её окружает буйство осенних оттенков. Она отмечает: сочетание оранжевых клёнов, золотистых берёз, багровой клюквы и тёмно-зелёных сосен гармонично переплетается с кремовыми и ореховыми тонами. В декоре она использует садовые дары — сушёные гортензии, пшеничные колосья, ягодные ветви, которые дополняет винтажной керамикой и металлическими вёдрами.

7. Добавить винтажное освещение

Баттон подчёркивает, что старинные светильники в духе архитектурной эпохи дома вносят атмосферу ностальгии и возвращают объекту историческую аутентичность.

8. Делать ставку на натуральные материалы

По словам Ховард, долговечный уют рождается из простых текстур. Она упоминает деревянные элементы — например, табуреты из дуба или винтажные лестницы, украшенные гирляндами из мини-тыкв. Декоратор уверена, что потертости и трещины лишь усиливают шарм предметов, превращая их в носителей истории.

9. Украсить венком

Венки — универсальный способ подчеркнуть сезонность. Ховард признаётся, что часто собирает венки сама: использует подсолнухи, сушёные гортензии и колосья. Даже простая основа из виноградной лозы с пшеницей смотрится стильно и уместно.

10. Разделить крыльцо на зоны

Если позволяет пространство, Баттон рекомендует создавать небольшие функциональные зоны. Она объясняет, что путь к двери можно превратить в "путешествие": ворота зададут тон, фонтаны подарят ощущение покоя, а резные деревянные двери добавят выразительности. При этом каждый элемент воздействует сразу на несколько чувств — зрение, слух и осязание.