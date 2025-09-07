Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:26

Осенняя палитра без художника: растения, которые сами рисуют интерьер

Джеймс С. Масталер: оксалис с фиолетовыми листьями остаётся популярным осенним комнатным растением

Осень — то самое время, когда мы стремимся наполнить дом теплом и уютом. Пледы и свечи создают настроение, но особую атмосферу добавляют растения. Листва насыщенных красных, золотых и бордовых оттенков способна не только оживить интерьер, но и стать естественным продолжением осенних красок за окном. При этом многие комнатные растения радуют не только внешним видом, но и неприхотливостью.

Оксалис — живая "бабочка" на подоконнике

Одним из самых эффектных растений считается оксалис, или кислица. Его треугольные листья тёмно-фиолетового цвета днем раскрываются, а с наступлением сумерек закрываются, напоминая крылья ночных бабочек. Чтобы растение сохраняло насыщенный цвет, его лучше ставить на яркое, но не солнечное место. Полив нужен умеренный: дайте почве подсохнуть, прежде чем снова увлажнять.

"Если ваш кислица внезапно разрушается или начинает выглядеть уставшим, не паникуйте", — сказал эксперт по растениям Джеймс С. Масталер.

Кислица может впадать в период покоя, и в это время достаточно сократить полив и переставить её в более прохладное место.

Кротон — всплеск красок в комнате

Кротон невозможно не заметить. Его листья окрашены в жёлтые, красные и зелёные тона, словно сама природа решила собрать осеннюю палитру в одном растении. Однако кротон требовательнее других. Резкие перепады температуры, сквозняки или нехватка света приводят к опаданию листвы. Поэтому лучше всего поставить его в тёплое, яркое место и не перемещать без необходимости.

"Если они начинают сбрасывать листья или теряют свои яркие цвета, это, как правило, проблема со светом или температурой", — отметил Джеймс С. Масталер.

Правильный уход позволит сохранить яркость окраски и здоровье растения надолго.

Пеперомия — разнообразие форм и оттенков

Пеперомия заслуженно любима за огромное количество сортов. Листья бывают зелёными, фиолетовыми, почти чёрными, иногда с глянцевым или рельефным рисунком. Это растение прекрасно чувствует себя в полутени и не любит избытка влаги. Достаточно поливать его умеренно, не допуская застоя воды.

"Пеперомиас предпочитает участки с влажностью 40-50%", — сказала Анастасия Борисевич из Plantum.

Для большинства квартир эти условия естественны, поэтому дополнительных усилий по уходу обычно не требуется.

Бегония в горошек — природный декор

У бегонии в горошек не только необычная окраска листвы, но и выразительная форма. Тёмно-зелёные листья усыпаны светлыми пятнами, а с изнанки они бордовые, что придаёт растению декоративность. Чтобы сохранить насыщенность красок, бегонии нужен яркий свет, но без прямых солнечных лучей. Сквозняков и холода стоит избегать: они могут привести к опаданию листвы.

"Оптимальный температурный диапазон для бегонии в горошек — 65-86 °F", — отметила Анастасия Борисевич.

Это растение не только украсит интерьер, но и добавит объём в композицию с другими цветами.

Калатея — мастер узоров

Калатея по праву считается одной из самых красивых комнатных культур. Её листья расписаны сложными узорами в оттенках зелёного, фиолетового и коричневого. Особенно эффектна Calathea ornata с розовыми полосами на тёмном фоне. Калатея любит мягкий полив и не переносит жёсткой водопроводной воды. Оптимально использовать фильтрованную или отстоянную воду, чтобы избежать сухих краёв на листьях.

"Я также рекомендую использовать фильтрованную воду, чтобы избежать коричневых краев", — пояснил Джеймс С. Масталер.

Эта красавица требует больше внимания, но её декоративность оправдывает все усилия.

Осеннее настроение в доме

Подобрав растения с красной, жёлтой или бордовой листвой, можно буквально перенести в дом атмосферу осени. Они создадут ощущение тепла даже в самые пасмурные дни и станут естественным украшением интерьера. К тому же многие из них неприхотливы и подойдут даже тем, кто только начинает своё знакомство с комнатным садоводством.

