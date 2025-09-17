Сажаете осенью в Коми? Три ошибки, которые превращают работу в пустую трату сил

Осень в Республике Коми воспринимается особым образом. Здесь холодные ветра приходят рано, а первая пороша может выпасть уже в сентябре. Но именно этот период многие дачники и владельцы приусадебных участков считают идеальным временем для посадки деревьев, кустарников и некоторых многолетников. У осени есть преимущества, которые делают её более выгодным сезоном для работ на земле, чем весна.

Почему осенние посадки успешнее

В условиях Республики Коми лето короткое и нередко прохладное. Весной земля прогревается медленно, часто бывают возвратные заморозки. Поэтому саженцы, высаженные весной, не успевают прижиться и долго болеют. Осенью же почва ещё хранит тепло, а влажность стабильно высокая, что создаёт мягкие условия для укоренения.

К тому же растения до зимы успевают сформировать новые корешки и весной стартуют с запасом сил. Это особенно важно для плодовых культур — яблонь, вишни, смородины, крыжовника, а также для декоративных кустарников.

"Посаженные осенью деревья весной идут в рост быстрее и меньше болеют", — отметил садовод-любитель из Сыктывкара Иван Петров.

Сравнение: весенняя и осенняя посадка