Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слива
Слива
© creativecommons.org by Glysiak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:28

Посадка сливы осенью — риск или проверенный ход в Смоленской области

В Смоленской области садоводам советуют осенью раскислять почву перед посадкой сливы

Осенняя посадка слив в условиях Смоленской области — рабочая стратегия, если уложиться в "окно" за 3-4 недели до устойчивых холодов. Это даёт саженцу время укорениться, а вам — шанс увидеть более активный старт весной. В садовой практике ориентируются не на календарь, а на погоду: сажаем, когда дневные +8…+12 °C ещё держатся, а ночные минусы нестабильны. Общий принцип: от высадки до устойчивых заморозков должен пройти как минимум месяц.

Почему подход работает именно здесь

Климат Смоленской области умеренно-континентальный: умеренно тёплое лето и умеренно холодная зима; среднегодовые осадки около 600 мм, снежный покров держится до четырёх месяцев. Это позволяет осенним посадкам укорениться под снегом, если высадку сделать вовремя.

Когда сажать

Практическое окно для Смоленской области — обычно со второй половины сентября до первой декады октября, с поправкой на конкретную осень и первые заморозки. Главное — соблюсти правило "минус 3-4 недели до устойчивых холодов". По картам среднемноголетних первых заморозков центральная часть региона укладывается в этот промежуток.

Выбор места и подготовка почвы

Преобладающие здесь почвы — дерново-подзолистые, часто кислые и бедные кальцием. Поэтому для сливы (ей комфортнее слабокислая-нейтральная реакция, ориентир pH ~6,0-7,0) полезно заранее провести раскисление: доломитовая мука, известь, зола — по анализу почвы. Делайте это заранее, не в день посадки.

Участок выбираем солнечный, без застоя воды, с глубиной грунтовых вод не ближе 1-1,2 м. Посадочную яму готовим за 1-2 недели: ориентир 60-70 см в глубину и 70-100 см в диаметре на слабых почвах; верхний плодородный слой смешиваем с компостом и фосфорно-калийными удобрениями (без свежего навоза и извести в саму яму).

Схема и техника посадки (чек-лист)

— Расстояние: между деревьями 3-4 м, между рядами 4 м. Так кроны не "забивают" друг друга и легче ухаживать.
— Кол-опора: ставим в центр ямы до установки саженца.
— Корневая шейка: оставляем на 3-4(5) см выше уровня почвы с учётом осадки грунта — слива не любит заглубления.
— Полив: после посадки проливаем 2-3 ведра воды, почву мульчируем корой/соломой.
— Формируем "клумбу-возвышение" (валик) — чтобы вода не стояла у штамба и посадка не "утонула" за зиму. Такой приём рекомендуют в плодовом отделении РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

О единичной или парной посадке

Часть сортов самобесплодна, поэтому соседство с совместимым опылителем повышает урожай и стабильность плодоношения. Если места мало — выбирайте самоплодные сорта, но общий принцип "сажать минимум две" в Центральном регионе остаётся практичным. (Список совместимостей проверяйте по конкретному сорту из Госреестра/питомника.)

Какие сорта уместны для Смоленской области

Безопаснее всего брать районированные (включённые в Госреестр) сорта для Центрального региона. Классический пример — "Венгерка Московская": сорт включён в Госреестр по Центральному региону, где среди областей указана и Смоленская. Это подтверждает его адаптацию к местным зимам и фенологии цветения.

Уход после осенней посадки

  1. Поливы по погоде до промерзания почвы (без заболачивания).
  2. Мульча 5-7 см, отступив от штамба 5-7 см.
  3. Защита штамба: побелка поздней осенью + сетка от грызунов.
  4. Формирующая обрезка переносится на конец зимы/раннюю весну; осенью — только санитарная.
  5. Подкормки в год посадки не нужны, кроме фосфорно-калийной заправки при подготовке ямы. (Азот — только со следующей весны.)

Частые ошибки в Смоленской области

Заглубление корневой шейки → выпревание/ослабление. Держим выше уровня почвы на 3-4(5) см.
Посадка "на холодную лужу": низины, глинистые замочки — риск вымерзания корней. Формируйте возвышение/грядку.
Игнорирование кислотности дерново-подзолистых почв Смоленщины — без раскисления слива угнетена. Целевой pH — близкий к нейтральному, раскисляем заранее.

Для Смоленской области осенняя посадка сливы оправдана при соблюдении сроков (за 3-4 недели до устойчивых холодов), правильной высоты корневой шейки и раскисления местных почв.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Забудьте о болях в спине: уход за огородом с высокими грядками – одно удовольствие сегодня в 8:35

Секрет монахов и китайских мудрецов: универсальные высокие грядки для любого участка

Узнайте о преимуществах высоких грядок: быстрый прогрев, дренаж и двойной урожай! Секреты обустройства и лучшие культуры для посадки.

Читать полностью » Морозостойкие сорта хурмы позволяют выращивать дерево в средней полосе сегодня в 8:11

Ведро, дренаж и 3 подкормки: что скрывают успешные фермеры, выращивая хурму в средней полосе

Откройте секреты выращивания морозостойкой хурмы в России: выбор сортов, выдерживающих до -35°C, тонкости посадки в грунт и контейнеры, 3 этапа подкормки и ошибки, лишающие урожая. Узнайте, как получить сладкие плоды даже в средней полосе!

Читать полностью » Агрономы объяснили, почему рожь и гречиха считаются лучшими сидератами для почвы сегодня в 8:02

Оставите землю пустой — получите болезни и сорняки весной: простой способ вернуть ей силы

Осенний посев сидератов помогает восстановить почву, удержать влагу и защитить участок от сорняков. Узнайте, как правильно это сделать.

Читать полностью » Защита от болезней: обработка озимого чеснока перед посадкой – секрет опытных дачников сегодня в 7:35

Богатый урожай чеснока – это просто: узнайте, как подготовить зубчики к посадке – секретный метод внутри

Подготовка зубчиков озимого чеснока к посадке - важный этап для защиты от болезней и получения богатого урожая. Узнайте о лучших способах обработки!

Читать полностью » В сентябре петунии, подсолнухи и ромашки лучше приживаются и готовятся к лету сегодня в 7:07

Осенний старт — летний финал: как сентябрь превращает сад в палитру красок

Сентябрь – идеальное время для посадки петуний, подсолнухов и ромашек, чтобы создать яркий и устойчивый сад. Узнайте, как правильно ухаживать за растениями.

Читать полностью » Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов сегодня в 6:22

Вечнозелёные в зоне риска: как подготовить хвойные к лютой зиме – инструкция

Как подготовить хвойные к зиме? 7 важнейших шагов: влагозарядный полив, подкормка, обрезка, защита от болезней, мульчирование и укрытие. Обеспечьте своим туям, елям и соснам здоровую зимовку!

Читать полностью » Хвощ полевой применяют в народной медицине для здоровья почек сегодня в 6:00

Зелёный страж почек: почему хвощ называют природным фильтром для организма

Хвощ полевой — это не только декоративное растение, но и природный помощник для вашего здоровья. Узнайте, как он помогает при заболеваниях почек и как его выращивать дома.

Читать полностью » Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания сегодня в 5:55

Мини-подсолнухи для балконов и террас: сорт, который ломает привычные представления

Подарите своему балкону солнечное настроение с подсолнухом "Плюшевый мишка"! Узнайте, как легко ухаживать за ним и наслаждаться его красотой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Чернышова посоветовала надевать резиновые тапки для защиты от грибка в бассейне
Наука и технологии

Ученые зафиксировали движение отдельного электрона: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Сертифицированные тренеры объяснили, как укрепить мышцы живота без оборудования
Еда

Смешайте ингредиенты для соуса к колбаскам на гриле по рецепту
Туризм

Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке
Садоводство

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях
Авто и мото

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet