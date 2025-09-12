Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жасмин
Жасмин
© Own work by Dodge54 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:24

Упустили осень — потеряли весну: какие растения не простят промедления в пересадке

Сирень, жасмин и барбарис легко переносят пересадку осенью после опадания листвы

Осень у садоводов редко бывает спокойной: это время, когда на участке кипит работа. Пересадка и посадка растений именно в этот сезон имеет ряд преимуществ, которыми не стоит пренебрегать. Влажный воздух, частые дожди и мягкая погода помогают зелёным питомцам легче пережить стресс от перемещения и быстрее укорениться. Кроме того, многие многолетники весной долго выходят из покоя, и в этот период легко повредить хрупкие ростки, тогда как осенью подобного риска нет.

Луковичные — залог весеннего цветения

Классический вариант осенней посадки — это луковичные. Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, пролески или мускари — все они радуют ярким весенним ковром, если закопать луковицы в землю в сентябре или октябре. В южных районах можно тянуть до ноября, а вот в северных и центральных важно успеть до наступления устойчивых холодов.

Многолетники: крепкий старт

Осенью хорошо приживаются такие травянистые многолетники, как лилейники, ирисы, хосты, дельфиниум, шалфей, вербейник, хризантемы и даже юкка. Зимой они спокойно переживают период покоя, а весной начинают рост уже с новыми силами.

Декоративные кустарники

Сирень, спирея, жасмин, дерен, скумпия, форзиция, барбарис, магнолия или арония — все эти кустарники осенью легко переносят пересадку. Главное условие: дождаться момента, когда листья опали, ведь именно это сигнализирует о готовности растения к покою.

Вьющиеся лианы для вертикального озеленения

Тем, кто мечтает о живых "зелёных стенах", стоит обратить внимание на клематисы, дикий виноград, плющ, кампсис, жимолость каприфоль или глицинию. С осенней посадкой они успеют укрепиться, а уже в следующем сезоне активно начнут плести зелёные изгороди. Только не забывайте подготовить для них надёжные опоры.

Злаковые для красоты

Осенние посадки декоративных трав тоже удаются лучше всего. Мискантус, пампасная трава, рогоз или бамбук добавят в сад структуру и объём, создадут динамичный фон для клумб.

Фруктовые деревья и кусты

Яблони, груши, вишни и черешни прекрасно чувствуют себя после осенней пересадки: за зиму корни успевают закрепиться, а весной дерево устремляется в рост. Из ягодников лучше всего приживаются смородина, крыжовник, малина, ирга и ежевика. Зато абрикосы, персики и сливы чувствительнее к холоду и предпочитают весенние перемещения.

Декоративные деревья

Клёны, рябины, берёзы, катальпы, дубы и ивы также можно смело пересаживать в осенние месяцы. Деревья за это время не только адаптируются, но и готовят корневую систему к бурному росту следующей весной.

Хвойные культуры

Ели, сосны, лиственницы, можжевельники и кипарисы тоже хорошо реагируют на осеннюю пересадку. Однако есть условие: между посадкой и первыми серьёзными заморозками должно пройти не меньше трёх-четырёх недель. Если срок упущен — лучше отложить до весны.

Исключения и нюансы

Есть растения, которые не любят осеннего перемещения. Розы гораздо лучше чувствуют себя после весенней пересадки или в конце лета. Пионы тоже предпочитают август-сентябрь, так как их мощные корни тяжело приживаются поздней осенью. Рододендроны, азалии и гортензии обладают нежной корневой системой и не выносят стресса в это время года.

Экзотические виды — отдельная история. Тропические растения или культуры с низкой морозостойкостью стоит пересаживать только весной. Осенью они могут не выдержать перепадов температуры и влажности, а в суровых регионах даже при укрытии не всегда удаётся их сохранить.

Главное правило садовода

Перед тем как пересаживать растение, важно учитывать климат региона, особенности культуры и рекомендации питомников. Универсального рецепта нет, и лучше ориентироваться на специфику именно вашего участка.

В итоге осень — это не только время подведения итогов, но и начало нового цикла. Те, кто правильно использует этот сезон, уже весной получают красивый и ухоженный сад, а многие хлопоты удаётся переложить с насыщенной весны на более спокойную осень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сухой воздух и жёсткая вода названы главными причинами подсыхания кончиков листьев сегодня в 9:23

Полив по правилам превращается в яд: как вода сжигает листья комнатных растений

Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев? Сухой воздух, полив или химия — причина не всегда очевидна. Разбираем все варианты.

Читать полностью » Ежевика после обрезки: почему укорачивание веток влияет на размер ягод сегодня в 8:46

Чем подкормить ежевику после стрижки: лайфхак для урожая, которого хватит на варенье и заморозку

Секрет обильного урожая ежевики кроется в грамотной осенней обрезке: какие побеги удалить, как подкормить куст и защитить от болезней. Пошаговая инструкция от опытных садоводов.

Читать полностью » Исследования подтверждают: листья гинкго билоба улучшают кровоток мозга и память сегодня в 8:29

Старинное дерево против забывчивости: почему его пьют студенты и пенсионеры

Узнайте, как гинкго билоба может поддержать вашу память и внимание. Чай из его листьев улучшает когнитивные функции и помогает расслабиться.

Читать полностью » Эксперты: слишком большой горшок при пересадке пеларгонии снижает количество бутонов сегодня в 8:16

Горшок на размер больше — и прощай цветы: обманчивая щедрость для пеларгонии

Пересадка пеларгонии — дело тонкое: от выбора горшка до подготовки почвы. Разбираемся, как избежать ошибок и сохранить цветение.

Читать полностью » Компостная яма и вредители: 4 типа насекомых, которые угрожают вашему урожаю сегодня в 7:46

Почему ваш компост превратился в рассадник паразитов: ошибки, о которых вы не догадывались

Компостная яма привлекает не только полезных червей, но и опасных вредителей: мокриц, муравьёв, личинок. Узнайте, как предотвратить их размножение, повысить температуру до 49°C и получить безопасное удобрение, снижающее риск болезней растений на 40%.

Читать полностью » Смоковница выдерживает морозы до –17 °C при правильной защите сегодня в 7:25

Дерево с ароматом юга: смоковница превращает дачу в кусочек Средиземноморья

Узнайте, как правильно посадить смоковницу, чтобы она радовала вас обильным урожаем. Разберём особенности выбора сорта и места, а также лучшие сроки для посадки.

Читать полностью » Какие удобрения запрещено вносить под чеснок при осенней посадке: советы агрономов сегодня в 6:46

Секрет садоводов: осенью в грядку добавляют это вещество — и чеснок вырастает в два раза крупнее

Как подготовить грядку для осенней посадки чеснока: выбор места, оптимальные удобрения, сроки и секреты агротехники для рекордного урожая крупных головок.

Читать полностью » Виниловые пластинки можно вкапывать наполовину для оформления садовой клумбы сегодня в 6:21

Рок-н-ролл на клумбе: почему сад с пластинками выглядит, как арт-объект

Старые виниловые пластинки: от ненужного хлама до стильного декора для сада. Узнайте, как они могут преобразить ваш участок и добавить ретро-атмосферу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни
Спорт и фитнес

Фигуристка Евгения Медведева покинула поле после ушиба на благотворительном матче
Дом

Как смарт-чайники отличаются от обычных моделей на кухне
Еда

Традиционный салат с осьминогами и картофелем готовится из свежих ингредиентов
Питомцы

Чижи адаптируются к домашним условиям, по данным орнитологов
Питомцы

Аквариумные растения нуждаются в 8-часовом освещении ежедневно
Садоводство

Почва в теплице: как заменить верхний слой и чем обработать против вредителей
Авто и мото

В Калуге началось производство семейного кроссовера Tenet T8
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet