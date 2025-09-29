Одна ошибка с секатором — и флоксы превращаются в жалкий куст без цветов

Осень в саду — время не только собирать урожай и готовить землю к зиме, но и заниматься цветами. Многолетние флоксы именно в это время нуждаются в правильной обрезке. От того, как садовод подойдёт к этой процедуре, напрямую зависит сила роста куста и пышность цветения в следующем году. Ошибки в уходе легко сводят на нет все усилия и оставляют хозяина клумбы с жалкими 1-2 побегами вместо ожидающего обилия.

Почему именно осень — ключевой момент

Флоксы формируют новые почки возобновления именно в сентябре-октябре. Они располагаются в нижней части стеблей на высоте 5-10 см от земли. Если в это время кусты не укоротить, они тратят силы на поддержание прошлогодних стеблей. Весной же эти ресурсы уже распределены неправильно, и растение не способно дать мощный старт. Весенняя обрезка эффекта не имеет — питательные вещества ушли по старым каналам.

Практика показывает: кусты, обрезанные в конце сентября, дают в 4-5 раз больше побегов, чем необрезанные. Особенно заметно это на посадках старше 3-4 лет. Молодые тоже реагируют положительно, хотя эффект выражен чуть слабее.

Сравнение способов обрезки