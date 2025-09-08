Осень крадёт настроение у питомцев: эти игрушки помогают избежать апатии
Осень часто приносит не только прохладу и дождливые дни, но и перемены в настроении наших питомцев. Сокращение светового дня, снижение активности и реже открытые окна могут вызывать у животных скуку и лёгкую апатию. Чтобы помочь кошке или собаке сохранить бодрость и радость жизни, можно использовать специальные игрушки. Вот восемь лучших вариантов, которые скрасят осенние вечера и займут питомца.
1. Интерактивные мячики
Такие игрушки двигаются сами или реагируют на прикосновения. Они стимулируют охотничий инстинкт и заставляют животное активно бегать даже в небольшой квартире.
2. Туннели и палатки для кошек
Шуршащие тоннели и тканевые домики превращают игру в приключение. Кошки любят прятаться и неожиданно "охотиться", а собак мелких пород такие аксессуары тоже могут увлечь.
3. Игрушки-головоломки
Специальные кормушки с секретом или игрушки с отсеком для лакомства отлично развивают интеллект. Питомец должен сообразить, как достать вкусняшку, а это помогает справляться со скукой.
4. Канаты и жевательные игрушки
Для собак особенно полезны канаты и прорезиненные жевательные предметы. Они укрепляют зубы и дёсны, помогают снять стресс и уберегают обувь или мебель от порчи.
5. Лазерные указки и интерактивные проекторы
Для кошек игра с движущимся светом — один из самых захватывающих способов выплеснуть энергию. Главное — не злоупотреблять и давать питомцу возможность "поймать" игрушку, чтобы он не терял интерес.
6. Мягкие игрушки-компаньоны
Некоторым питомцам, особенно щенкам и котятам, необходим "друг" для сна и игр. Мягкая игрушка с шуршащими вставками или запахом хозяина помогает снять тревожность и успокаивает в ненастные вечера.
7. Автоматические кормушки-игрушки
Такие устройства подают корм небольшими порциями, заставляя животное двигаться и работать ради еды. Отличный способ совмещать приём пищи и игру.
8. Игрушки с кошачьей мятой или валерианой
Для кошек такие аксессуары — настоящий источник радости. Подушки, мячи или мышки с наполнителем из трав стимулируют активность и помогают справиться с апатией.
Советы хозяевам
- чередуйте игрушки, чтобы они не наскучили;
- учитывайте возраст и характер питомца;
- играйте вместе — общение с хозяином всегда важнее любой игрушки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru