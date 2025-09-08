Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игрушки для питомцев осенью
Игрушки для питомцев осенью
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:16

Осень крадёт настроение у питомцев: эти игрушки помогают избежать апатии

Осень снижает активность питомцев и усиливает их потребность в играх

Осень часто приносит не только прохладу и дождливые дни, но и перемены в настроении наших питомцев. Сокращение светового дня, снижение активности и реже открытые окна могут вызывать у животных скуку и лёгкую апатию. Чтобы помочь кошке или собаке сохранить бодрость и радость жизни, можно использовать специальные игрушки. Вот восемь лучших вариантов, которые скрасят осенние вечера и займут питомца.

1. Интерактивные мячики

Такие игрушки двигаются сами или реагируют на прикосновения. Они стимулируют охотничий инстинкт и заставляют животное активно бегать даже в небольшой квартире.

2. Туннели и палатки для кошек

Шуршащие тоннели и тканевые домики превращают игру в приключение. Кошки любят прятаться и неожиданно "охотиться", а собак мелких пород такие аксессуары тоже могут увлечь.

3. Игрушки-головоломки

Специальные кормушки с секретом или игрушки с отсеком для лакомства отлично развивают интеллект. Питомец должен сообразить, как достать вкусняшку, а это помогает справляться со скукой.

4. Канаты и жевательные игрушки

Для собак особенно полезны канаты и прорезиненные жевательные предметы. Они укрепляют зубы и дёсны, помогают снять стресс и уберегают обувь или мебель от порчи.

5. Лазерные указки и интерактивные проекторы

Для кошек игра с движущимся светом — один из самых захватывающих способов выплеснуть энергию. Главное — не злоупотреблять и давать питомцу возможность "поймать" игрушку, чтобы он не терял интерес.

6. Мягкие игрушки-компаньоны

Некоторым питомцам, особенно щенкам и котятам, необходим "друг" для сна и игр. Мягкая игрушка с шуршащими вставками или запахом хозяина помогает снять тревожность и успокаивает в ненастные вечера.

7. Автоматические кормушки-игрушки

Такие устройства подают корм небольшими порциями, заставляя животное двигаться и работать ради еды. Отличный способ совмещать приём пищи и игру.

8. Игрушки с кошачьей мятой или валерианой

Для кошек такие аксессуары — настоящий источник радости. Подушки, мячи или мышки с наполнителем из трав стимулируют активность и помогают справиться с апатией.

Советы хозяевам

  • чередуйте игрушки, чтобы они не наскучили;
  • учитывайте возраст и характер питомца;
  • играйте вместе — общение с хозяином всегда важнее любой игрушки.

