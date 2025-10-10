Один гриб — и счёт идёт на часы: как осень превращает прогулку с собакой в испытание

Осень — красивое, но не самое простое время для домашних животных. Понижение температуры, сырость, коварные грибы и паразиты могут создать массу неприятностей для хвостатых друзей. Эксперты напомнили, как правильно ухаживать за питомцем в этот период, чтобы прогулки оставались безопасными, а настроение — отличным.

Опасные грибы: почему нельзя позволять питомцу их есть

Холод и влажность — идеальные условия для роста грибов. На прогулке собака может заинтересоваться чем-то в траве или куче листьев, и хозяин не всегда успевает заметить, что именно она нашла. Однако многие грибы содержат токсичные вещества, которые опасны даже в минимальных дозах.

Даже безвредные для человека виды могут вызвать у животного отравление, судороги и поражение печени. Если вы заметили, что питомец что-то съел, а затем стал вялым, у него появилась рвота или понос, срочно обратитесь к ветеринару. Лучше перестраховаться, чем потом бороться с последствиями.

Как действовать, если собака отравилась грибом

Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно без консультации врача. Сохраните образец гриба — это поможет ветеринару поставить точный диагноз. Не давайте сорбенты "на глаз" — дозировка подбирается индивидуально. Срочно отвезите питомца в ближайшую клинику.

Клещи и другие паразиты не уходят с летом

Многие владельцы ошибочно думают, что с приходом осени угроза от паразитов снижается. На самом деле клещи активны до +7 °C, а влажный воздух делает их особенно живучими. Опасность подстерегает не только в лесу — паразиты встречаются и в парках, и на придомовых газонах.

Клещи переносят пироплазмоз и боррелиоз, болезни, которые могут привести к серьёзным осложнениям. Даже если на улице уже прохладно, не прекращайте использование средств защиты. Подойдут капли на холку, специальные ошейники или таблетки — выбор зависит от возраста и здоровья животного.

Кроме клещей, осенью активизируются и микроскопические клещи — акари. Они вызывают сильный зуд и воспаления кожи, особенно в области ушей и лап. Если собака часто чешется, трясёт головой или лижет одно и то же место, стоит показаться врачу.

Студёные прогулки и переохлаждение

Даже самые активные питомцы чувствуют холод. Особенно тяжело приходится короткошёрстным породам — их организм быстрее теряет тепло. Чтобы избежать переохлаждения, выбирайте одежду по погоде: дождевики, утеплённые жилеты и комбинезоны не только украсят любимца, но и защитят от сырости.

После возвращения домой обязательно вытрите лапы и живот. Если собака промокла под дождём, просушите её феном на минимальной температуре. Это простое действие поможет предотвратить простуду и воспаление суставов.

Плюсы и минусы осенней одежды для собак