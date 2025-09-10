Осень без клещей — миф, в который до сих пор верят хозяева: даже сейчас надо быть бдительным

Осень у многих ассоциируется с окончанием сезона клещей и насекомых. Но это опасное заблуждение: именно в сентябре и октябре блохи и клещи проявляют особую активность. В это время питомцы — кошки и собаки — нуждаются в защите не меньше, чем летом.

Осенняя активность паразитов

После летней жары температура становится комфортной, дожди увлажняют почву, и именно в такую погоду клещи чувствуют себя особенно хорошо. Их можно встретить в парках, лесах и даже на газонах возле дома. Блохи же активны круглый год, а осенью нередко перебираются в дома и квартиры, прячась в коврах и щелях полов.

Чем опасны блохи и клещи

Клещи могут переносить опасные болезни, включая пироплазмоз у собак. Симптомы проявляются быстро: вялость, отказ от еды, высокая температура. Без лечения болезнь смертельно опасна.

Блохи вызывают зуд, аллергические реакции и становятся переносчиками гельминтов. У кошек и собак при сильном заражении может развиться анемия.

Как защитить питомца

Регулярная обработка. Используйте капли на холку, специальные спреи или таблетки. Средства подбирают по весу и возрасту животного. Ошейники. Хорошее дополнение к каплям, особенно для собак, которые много гуляют. Осмотр после прогулок. Осенью особенно важно тщательно проверять шерсть и кожу, особенно в области шеи, ушей, живота и между пальцами лап. Чистота в доме. Регулярная уборка и стирка подстилок снижают риск распространения блох.

Осенняя профилактика — залог здоровья

Многие хозяева ошибочно прекращают обработки после лета. Но именно в сентябре и октябре риск заражения возрастает: паразиты стремятся найти хозяина перед наступлением холодов.

Осень — не повод расслабляться. Обработка от блох и клещей в это время особенно важна: она защищает питомца от болезней и делает совместные прогулки безопасными.