Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:14

Осень без клещей — миф, в который до сих пор верят хозяева: даже сейчас надо быть бдительным

Осенью возрастает риск заражения блохами и клещами

Осень у многих ассоциируется с окончанием сезона клещей и насекомых. Но это опасное заблуждение: именно в сентябре и октябре блохи и клещи проявляют особую активность. В это время питомцы — кошки и собаки — нуждаются в защите не меньше, чем летом.

Осенняя активность паразитов

После летней жары температура становится комфортной, дожди увлажняют почву, и именно в такую погоду клещи чувствуют себя особенно хорошо. Их можно встретить в парках, лесах и даже на газонах возле дома. Блохи же активны круглый год, а осенью нередко перебираются в дома и квартиры, прячась в коврах и щелях полов.

Чем опасны блохи и клещи

  • Клещи могут переносить опасные болезни, включая пироплазмоз у собак. Симптомы проявляются быстро: вялость, отказ от еды, высокая температура. Без лечения болезнь смертельно опасна.
  • Блохи вызывают зуд, аллергические реакции и становятся переносчиками гельминтов. У кошек и собак при сильном заражении может развиться анемия.

Как защитить питомца

  1. Регулярная обработка. Используйте капли на холку, специальные спреи или таблетки. Средства подбирают по весу и возрасту животного.

  2. Ошейники. Хорошее дополнение к каплям, особенно для собак, которые много гуляют.

  3. Осмотр после прогулок. Осенью особенно важно тщательно проверять шерсть и кожу, особенно в области шеи, ушей, живота и между пальцами лап.

  4. Чистота в доме. Регулярная уборка и стирка подстилок снижают риск распространения блох.

Осенняя профилактика — залог здоровья

Многие хозяева ошибочно прекращают обработки после лета. Но именно в сентябре и октябре риск заражения возрастает: паразиты стремятся найти хозяина перед наступлением холодов.

Осень — не повод расслабляться. Обработка от блох и клещей в это время особенно важна: она защищает питомца от болезней и делает совместные прогулки безопасными.

Читайте также

Ветеринары предупредили об опасных для собак листьях, орехах и грибах осенью сегодня в 22:13

Осенние прогулки, которые могут обернуться отравлением для собаки

Листья, орехи, грибы и даже цветы могут быть опасны для собак осенью. Узнайте, какие риски подстерегают питомцев и как их избежать.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как распознать признаки теплового удара у домашних животных сегодня в 15:59

Питомцы на грани: скрытая угроза зноя, которую знают только избранные

Как распознать тепловой удар у домашних животных и что делать, чтобы помочь питомцу в жару? Советы по профилактике и первой помощи в знойную погоду.

Читать полностью » Ветеринарные специалисты рекомендуют проверять состав корма на этикетке для здоровья питомцев сегодня в 15:16

Замаскированный обман в упаковках: как производители прячут правду о пище для животных

Выбирая корм для питомца, легко попасться на уловки производителей. Узнайте, как читать состав, избегать аллергии и выбрать качественный продукт без обмана. Ключ: этикетка и ингредиенты!

Читать полностью » Питание рыбок в аквариуме: ключевые принципы сегодня в 14:56

Контраст под водой: четыре правила питания, что перевернут ваши представления о счастливых рыбках

Рыбки в аквариуме радуют глаз, но как их правильно кормить? Четыре простых правила для здоровья и долголетия питомцев — без секретов, но с пользой!

Читать полностью » Практика йоги с питомцами повышает активность: 5 способов сегодня в 14:12

Йога с питомцем: внезапный союз, который перевернёт ваши представления о спорте

Международный день йоги — отличный повод начать заниматься вместе с питомцем. Узнайте 5 причин, почему совместные тренировки с кошкой или собакой полезны и веселы!

Читать полностью » Симптомы укуса клеща у собак и кошек, по данным специалистов сегодня в 13:53

Клещ атакует: катастрофа, которая поджидает каждого владельца собаки или кошки

Обнаружили клеща на собаке или кошке? Паника понятна, но правильные действия спасут положение. Узнайте, как безопасно удалить паразита и следить за здоровьем питомца.

Читать полностью » Как подружить кошку с грызунами: советы ветеринаров сегодня в 13:09

Секрет гармонии: грызуны и кошки — путь к спокойствию, о котором мечтают все

Кошки и мышки могут стать друзьями? Узнайте, как подружить мурлыку с хомячками и крысками без риска. Простые советы для гармонии в доме.

Читать полностью » Обучить собаку команде Дай лапу рекомендуют кинологи сегодня в 12:50

Как одна простая команда меняет поведение любой собаки навсегда

Хотите, чтобы ваша собака удивила всех трюком "Дай лапу"? Простые шаги обучения для любого возраста — от базовых упражнений до усложнений. Ключи: собаки, дрессировка, команда дай лапу.

Читать полностью »

