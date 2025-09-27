Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Герань
© Own work by Eric Hunt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:00

Сад может заболеть: ошибка, которая превращает цветник в рассадник грибка

Садовод Эми Энфилд: осень — лучшее время для деления многолетников

Осень для садовода — не время отдыха, а пора подготовки к будущему сезону. Одним из важных шагов становится деление многолетников. Эта процедура помогает растениям развиваться, обновляет их и дарит саду новый импульс роста. Кроме того, она позволяет получить больше посадочного материала для украшения других уголков участка.

Зачем делить многолетники именно осенью

Когда кусты разрастаются, они начинают теснить друг друга, конкурируя за свет, влагу и питание. В итоге снижается цветение, а циркуляция воздуха ухудшается. Это делает растения уязвимыми перед болезнями и грибком.

"Это приводит к меньшему количеству цветения, а также к большей восприимчивости к болезням из-за плохой циркуляции воздуха", — пояснила старший садовод Эми Энфилд.

Осень считается оптимальным временем, потому что температура уже мягче, но почва всё ещё тёплая. У делённых кустов есть несколько недель, чтобы укорениться до заморозков. Особенно это важно для весеннецветущих культур, которые весной тратить силы на деление нежелательно.

Какие многолетники требуют деления

Хосты

Идеальны для осеннего деления. Переполненность делает их уязвимыми к грибку. Делить нужно каждые 2-3 года, пересаживая на расстоянии около полуметра в полутень.

Лилейники

Каждые 3-4 года кусты становятся плотными и цветут хуже. Осенью их аккуратно выкапывают и разделяют корневой ком. Каждая часть должна иметь собственные корни и побеги.

Черноглазая Сьюзан

Эти яркие цветы быстро заполняют пространство. Если их не делить, кусты истощаются. Осенью их делят садовыми вилами и секатором, пересаживая в обогащённую компостом землю.

Герани

Раз в 3-5 лет их деление помогает сохранить компактность и обильное цветение. Важно, чтобы каждая новая делёнка имела корни и точки роста.

Многолетние подсолнухи

Каждые 2-3 года их стоит разделять, чтобы избежать загущения. Посадочные ямки делают по размеру корневой системы.

Пионы

Делят нечасто, но при признаках скученности лучше заняться этим осенью, пока растение в покое. Важно оставить по 3-5 "глазков" на каждом корне.

Бородатые ирисы

Их делят после цветения, когда растения полуспят. Обрезка листьев до трети высоты снижает нагрузку и помогает корням быстрее прижиться.

Сравнение растений для деления

Растение

Частота деления

Лучшее время

Особенности

Хосты

каждые 2-3 года

осень/ранняя весна

любят полутень

Лилейники

каждые 3-4 года

после цветения

важно аккуратное деление корней

Черноглазая Сьюзан

раз в несколько лет

осень

быстро загущаются

Герани

раз в 3-5 лет

осень

следить за глубиной посадки

Подсолнухи многолетние

каждые 2-3 года

осень

требуют просторных ям

Пионы

при скученности

сентябрь-октябрь

оставлять 3-5 глазков

Бородатые ирисы

после цветения

июль-сентябрь

обрезка листьев обязательна

Советы шаг за шагом

  1. Полейте растения за 1-2 дня до пересадки.
  2. Используйте острые и чистые инструменты, чтобы не занести инфекцию.
  3. Аккуратно поднимите куст вместе с земляным комом.
  4. Если почва мешает, промойте корни водой.
  5. Удалите сухие и повреждённые корешки.
  6. Разделите растение лопатой или ножом на части с корнями и точками роста.
  7. Сразу пересадите делёнки в подготовленную почву.
  8. Обильно полейте и при необходимости замульчируйте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка слишком глубоко.
    Последствие: задержка роста, отсутствие цветения (особенно у пионов).
    Альтернатива: ориентироваться на исходный уровень посадки.
  • Ошибка: использование тупого инструмента.
    Последствие: травмы корней, риск заболеваний.
    Альтернатива: острый секатор или нож.
  • Ошибка: пересадка без полива.
    Последствие: стресс и плохое укоренение.
    Альтернатива: предварительный и последующий обильный полив.

А что если пропустить деление

Если кусты не делить, они будут цвести всё слабее. Со временем центр растения вырождается, а по краям появляются хилые побеги. Это приводит к потере декоративности и увеличивает риск болезней.

Плюсы и минусы деления

Плюсы

Минусы

Обновление и омоложение растений

Затраты времени и сил

Получение новых кустов бесплатно

Возможен стресс у растений

Улучшение цветения

Нужно соблюдать сроки

Снижение риска болезней

Ошибки при делении снижают результат

FAQ

Как выбрать время для деления?
Смотрите на состояние растения. Лучший период — осень после цветения.

Сколько стоит деление?
Финансовых затрат почти нет, только инструменты и удобрения.

Что лучше — делить весной или осенью?
Весеннее деление подходит не всем. Для пионов и лилейников предпочтительна осень.

Мифы и правда

  • Миф: многолетники можно не делить десятилетиями.
    Правда: растения вырождаются без обновления.
  • Миф: деление ослабляет цветение.
    Правда: при правильном уходе оно, наоборот, усиливается.
  • Миф: делить можно в любое время года.
    Правда: летом пересадка плохо переносится.

3 интересных факта

  • Некоторые садоводы используют деление как способ обмена растениями с соседями.
  • В Японии пион считается символом процветания, поэтому его деление проводят особенно тщательно.
  • Хоста может жить на одном месте до 20 лет, но без деления декоративность теряется.

Исторический контекст

  1. Ещё в Древнем Китае практиковали деление пионов, считая их "королями цветов".
  2. В Европе мода на ирисы пришла в эпоху Возрождения, когда садоводы начали активно делить корневища.
  3. В XIX веке переселенцы в Америке делились лилейниками между соседями как "растительным капиталом".

