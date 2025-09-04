Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:07

Хотели помочь груше — сделали хуже: типичные сентябрьские промахи

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш

Сентябрь для молодой груши — не время покоя, а период активной работы. В это время дерево перестраивает внутренние процессы, чтобы подготовиться к зиме и заложить основу для будущего урожая. Но ошибки садоводов в этот месяц могут перечеркнуть все старания растения.

Ошибки, которые губят саженцы

  1. Азотные подкормки в начале осени — самая распространённая промашка. Азот стимулирует рост, и деревце уходит в зиму неподготовленным. Итог предсказуем: подмерзание и ослабление.

  2. Чрезмерный полив тоже опасен. Если летом допустимо лить по 2-3 ведра каждые пару дней, то в сентябре при температуре 15-18 градусов влага не успевает испаряться. Корни начинают гнить, и саженец чахнет.

  3. Игнорирование калия и фосфора оборачивается отсутствием цветочных почек. Без этих элементов груша может расти зелёной и сильной, но плодов не дождёшься.

  4. Использование свежего навоза или компоста для мульчи привлекает грызунов. Зимой мыши повреждают кору, и дерево погибает. Надёжнее сухие листья или торф.

  5. Универсальных схем подкормки не существует: то, что полезно для однолетки, может быть лишним для трёхлетнего дерева.

Что происходит внутри груши осенью

Сентябрь — месяц накопления ресурсов. Корни активно втягивают питание, так как днём ещё тепло, а ночью температура падает. В результате полезные вещества не расходуются, а остаются в тканях.

Гормональный фон тоже меняется: снижается количество ауксинов, отвечающих за рост вверх, и возрастает уровень стимуляторов, формирующих цветочные почки. В начале месяца на ветках можно заметить только листовые зачатки, а к середине — округлые будущие цветочные.

Корни в это время уходят глубже — на 15-25 сантиметров, чтобы достать влагу и питание. Поэтому удобрения лучше вносить не у самого ствола, а по кругу кроны, где расположены всасывающие корешки.

В средней полосе подкормки проводят с 1 по 20 сентября, на Урале — неделей раньше, на юге — до начала октября. Главный ориентир — дневная температура в пределах 15-20 градусов.

Пошаговая схема подкормки

Опытный агроном предложил методику, которая показала отличный результат уже через сезон.

  1. Первая неделя сентября — калий. Растворяют 20 г сульфата калия в ведре воды и поливают по кругу кроны. Калий помогает накапливать сахара и повышает зимостойкость.

  2. Вторая неделя — фосфор. 25 г суперфосфата и 10 г костной муки заделывают в лунки на расстоянии полуметра от ствола. Фосфор плохо растворим, поэтому вносится в твёрдом виде, постепенно усваиваясь.

  3. Третья неделя — микроэлементы. Опрыскивание раствором хелата железа (3 г на 8 л воды) вечером усиливает фотосинтез и ускоряет подготовку к зиме.

  4. Четвёртая неделя — гуматы. 8 мл жидкого гумата на 10 л воды выливают под деревце, а сверху мульчируют сухими листьями. Это улучшает структуру почвы и облегчает корням зимовку.

Между процедурами делают паузы 5-7 дней, чтобы дерево успевало усваивать питание. Поливы проводят только при отсутствии дождей — раз в неделю по 8-10 литров.

Результаты через полгода, год и два

Через полгода прирост побегов увеличивается вдвое, ствол становится толще, а морозы до -25 градусов растения переносят без проблем.
Спустя год формируются первые плодовые веточки, дерево выглядит крепким и коренастым.
Через два-три года появляются первые цветки и завязываются плоды весом до 80 граммов. Это намного раньше, чем у соседских деревьев без осенней подкормки.

Затраты на схему минимальны — около 150 рублей на одно деревце. А результат ощутим: здоровое дерево, раннее плодоношение и экономия на покупке фруктов.

Сентябрьская забота о грушах — это инвестиция, которая окупается уже через несколько лет. Те, кто начинают правильно подкармливать деревья осенью, получают урожай намного раньше остальных.

