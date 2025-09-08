Что нужно есть осенью, чтобы не заболеть и не устать
С наступлением осени организм сталкивается сразу с тремя вызовами: сокращением светового дня, похолоданием и ростом сезонных заболеваний. Чтобы мягко перестроить работу всех систем и поддержать иммунитет, особенно важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты.
Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
Главные продукты для здоровья осенью
По словам эксперта, особое внимание стоит уделить овощам и фруктам, богатым витаминами, антиоксидантами и микроэлементами:
-
тыква, кабачки, морковь, свёкла;
-
яблоки и груши.
Эти продукты содержат витамины А и С, калий и железо — вещества, которые помогают поддерживать энергию и укреплять защитные силы организма.
Клетчатка и её роль
Махова подчеркнула, что не менее важны продукты, богатые клетчаткой:
-
цельнозерновые крупы;
-
бобовые культуры.
Они нормализуют пищеварение, обеспечивают длительное чувство сытости и помогают сохранять энергию в течение дня.
Растительные жиры для кожи и волос
При включении отопления и снижении влажности воздуха страдают кожа и волосы. Чтобы сохранить их эластичность, в рацион стоит добавить:
-
орехи;
-
семена льна, подсолнечника и тыквы;
-
нерафинированные растительные масла.
Ферментированные продукты
Специалист также рекомендует употреблять ферментированные растительные продукты — они повышают защитные силы организма и поддерживают микрофлору кишечника.
Как правильно перестроить питание
"Важно не торопиться с кардинальными переменами, а постепенно внедрять растительные компоненты. Такой подход позволит организму адаптироваться к новым продуктам без лишнего стресса и напряжения", — отметила Махова.
