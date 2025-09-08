Что нужно есть осенью, чтобы не заболеть и не устать

С наступлением осени организм сталкивается сразу с тремя вызовами: сокращением светового дня, похолоданием и ростом сезонных заболеваний. Чтобы мягко перестроить работу всех систем и поддержать иммунитет, особенно важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты.

Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

Главные продукты для здоровья осенью

По словам эксперта, особое внимание стоит уделить овощам и фруктам, богатым витаминами, антиоксидантами и микроэлементами:

тыква, кабачки, морковь, свёкла ;

яблоки и груши.

Эти продукты содержат витамины А и С, калий и железо — вещества, которые помогают поддерживать энергию и укреплять защитные силы организма.

Клетчатка и её роль

Махова подчеркнула, что не менее важны продукты, богатые клетчаткой:

цельнозерновые крупы;

бобовые культуры.

Они нормализуют пищеварение, обеспечивают длительное чувство сытости и помогают сохранять энергию в течение дня.

Растительные жиры для кожи и волос

При включении отопления и снижении влажности воздуха страдают кожа и волосы. Чтобы сохранить их эластичность, в рацион стоит добавить:

орехи;

семена льна, подсолнечника и тыквы;

нерафинированные растительные масла.

Ферментированные продукты

Специалист также рекомендует употреблять ферментированные растительные продукты — они повышают защитные силы организма и поддерживают микрофлору кишечника.

Как правильно перестроить питание