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мясо с баклажанами
мясо с баклажанами
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:10

Сезонные продукты выходят на пик пользы: как собрать осеннее меню без лишних трат

Максимальную концентрацию витаминов и минералов организм получает из сезонных продуктов, выращенных в своем регионе, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В комментарии NewsInfo специалист объяснила, как правильно скомбинировать сентябрьские овощи, грибы и ягоды для укрепления иммунитета перед зимой.

Осенний рацион должен базироваться на разнообразии корнеплодов, капусты и поздних фруктов, отметила диетолог. В сентябре и октябре на пике свежести находятся кабачки, баклажаны, болгарский перец, томаты и тыква. Особое внимание стоит уделить моркови, свекле и репе, а также дикоросам и садовым ягодам — клюкве, бруснике и рябине. При выборе плодов важно обращать внимание на их происхождение и внешние признаки качества. К примеру, при покупке картофеля крупные клубни могут оказаться кормовыми, что влияет на их вкус и пользу.

"Обязательно чередуйте разные овощи, фрукты, корнеплоды, грибы, чтобы обеспечить организм широким спектром витаминов, минералов, клетчатки. Отдавайте предпочтение местным овощам, фруктам, ягодам, они более свежие, доступнее по цене, экологичнее. Сезонные продукты содержат максимальное количество питательных веществ", — отметила Русакова.

Для сохранения биологической ценности продуктов эксперт рекомендует использовать щадящие методы термической обработки: запекание, тушение или приготовление на пару. Овощные блюда лучше всего сочетать с белками — птицей, рыбой или бобовыми, а также дополнять полезными жирами в виде масел холодного отжима и орехов. Кулинарные эксперты подчеркивают, что даже простая свекла способна на большее, если правильно подобрать к ней текстурные дополнения.

"На завтрак можно приготовить омлет с тыквой. На обед можно приготовить овощной суп или грибной суп из сезонных овощей. Вторым блюдом может быть тоже птица или мясо с овощным гарниром, то есть великолепное рататуй из сезонных овощей. Также овощи прекрасно сочетаются и с рыбными продуктами", — рассказала диетолог.

Помимо горячих блюд, в меню стоит включать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста с клюквой, и натуральные десерты — запеченные с медом груши или яблоки. Технологи отмечают, что правильно приготовленный яблочный пирог может стать отличной альтернативой покупным сладостям.

При избытке урожая допустимо использовать заморозку, так как современные методы хранения в морозилке позволяют сберечь большую часть питательных веществ овощей и ягод.

Дополнительную пользу принесут напитки на основе трав и осенних плодов: компоты, чаи из шиповника и ягодные морсы. При этом важно помнить о чувстве меры, так как чрезмерное употребление клетчатки может вызвать дискомфорт в ЖКТ. Ранее сообщалось, что организм может негативно реагировать на резкую смену рациона при переходе на исключительно овощную диету.

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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