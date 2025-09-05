Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенние трендовые цвета педикюра
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:14

Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде

Лейтон Денни назвал глубокий красный и бронзовый металлик ключевыми трендами педикюра 2025 года

Осень — пора обновления не только в гардеробе, но и в бьюти-рутинах. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Ведь ухоженные ноги — это не только эстетика, но и здоровье. А тренды в цветах лаков делают процедуру ещё более вдохновляющей. В этом сезоне мастера ногтевого сервиса выделяют семь оттенков, которые будут особенно актуальны на педикюре.

Темный шоколад

Глубокие и насыщенные коричневые оттенки стали настоящим хитом в моде и косметике. Они перекликаются с теплом осени и при этом выглядят благородно и мягко.

"Шоколадные и глубокие насыщенные коричневые оттенки стали выдающимися цветами года", — сказала мастер маникюра Ами Стритс.

Такие тона гармонируют с уютной атмосферой сезона и могут стать стильной заменой привычному бордо или черному.

Обновленный красный

Красный — это вечная классика, которая каждый сезон приобретает новые грани. Осенью 2025 года акцент смещается в сторону глубоких и драматичных оттенков.

"Осенью 2025 года речь идет о более темных, сочных красных тонах — черных, вишневых и винных тонах", — отметил Лейтон Денни, мастер маникюра .

Этот цвет смотрится универсально: он строгий и в то же время женственный, подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.

Крутой хаки

Хаки редко выбирают для педикюра, но именно этим он и интересен. Оттенок землистого зелёного поддерживает моду на природные тона.

"Зеленый цвет хаки — свежий, но обоснованный выбор для педикюра AW25", — сказалаСтритс

Хаки выглядит необычно, но не броско, и может стать стильной альтернативой привычному тёмному педикюру.

Бронзовые металлы

В этом сезоне внимание уделяется текстурам и эффектам покрытия. Металлический бронзовый лак создаёт игру света и идеально ассоциируется с осенней палитрой.

"Бронзовый металлик является ключевым трендом педикюра в этом году", — пояснил Денни.

Такой педикюр добавляет образу нотку роскоши и праздничности, особенно в сочетании с вечерними нарядами.

Молочно-белый

Этот цвет давно стал фаворитом на лето, но теперь он уверенно переходит и в осенний сезон. Лёгкий белый с мягким оттенком выглядит свежо и современно.

"Молочно-белый лак для ногтей кажется неожиданно шикарным для педикюра AW", — отметила Ами Стритс, мастер маникюра .

Белый педикюр выгодно подчеркивает текстуру кожи и становится стильным контрастом к тёмной обуви.

Едва коричневый

Нежные полупрозрачные коричневые оттенки создают эффект "ваших ногтей, только лучше". Они идеально подходят тем, кто ищет баланс между естественностью и модой.

"Коричневый цвет всегда занимает важное место в мире ногтей осенью", — сказал Лейтон Денни.

Такие оттенки легко сочетаются с шерстью, твидом или кожаными аксессуарами и подойдут для любого случая.

Глянцевый черный

Черный педикюр — вечная классика, которая возвращается каждый сезон в обновленном виде. Секрет стиля в этом году — идеальный блеск.

Этот цвет всегда выглядит строго, элегантно и выигрышно подчеркивает форму ногтей. С глянцевым топом черный педикюр становится особенно эффектным и лаконичным.

