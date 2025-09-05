Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде
Осень — пора обновления не только в гардеробе, но и в бьюти-рутинах. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Ведь ухоженные ноги — это не только эстетика, но и здоровье. А тренды в цветах лаков делают процедуру ещё более вдохновляющей. В этом сезоне мастера ногтевого сервиса выделяют семь оттенков, которые будут особенно актуальны на педикюре.
Темный шоколад
Глубокие и насыщенные коричневые оттенки стали настоящим хитом в моде и косметике. Они перекликаются с теплом осени и при этом выглядят благородно и мягко.
"Шоколадные и глубокие насыщенные коричневые оттенки стали выдающимися цветами года", — сказала мастер маникюра Ами Стритс.
Такие тона гармонируют с уютной атмосферой сезона и могут стать стильной заменой привычному бордо или черному.
Обновленный красный
Красный — это вечная классика, которая каждый сезон приобретает новые грани. Осенью 2025 года акцент смещается в сторону глубоких и драматичных оттенков.
"Осенью 2025 года речь идет о более темных, сочных красных тонах — черных, вишневых и винных тонах", — отметил Лейтон Денни, мастер маникюра .
Этот цвет смотрится универсально: он строгий и в то же время женственный, подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.
Крутой хаки
Хаки редко выбирают для педикюра, но именно этим он и интересен. Оттенок землистого зелёного поддерживает моду на природные тона.
"Зеленый цвет хаки — свежий, но обоснованный выбор для педикюра AW25", — сказалаСтритс
Хаки выглядит необычно, но не броско, и может стать стильной альтернативой привычному тёмному педикюру.
Бронзовые металлы
В этом сезоне внимание уделяется текстурам и эффектам покрытия. Металлический бронзовый лак создаёт игру света и идеально ассоциируется с осенней палитрой.
"Бронзовый металлик является ключевым трендом педикюра в этом году", — пояснил Денни.
Такой педикюр добавляет образу нотку роскоши и праздничности, особенно в сочетании с вечерними нарядами.
Молочно-белый
Этот цвет давно стал фаворитом на лето, но теперь он уверенно переходит и в осенний сезон. Лёгкий белый с мягким оттенком выглядит свежо и современно.
"Молочно-белый лак для ногтей кажется неожиданно шикарным для педикюра AW", — отметила Ами Стритс, мастер маникюра .
Белый педикюр выгодно подчеркивает текстуру кожи и становится стильным контрастом к тёмной обуви.
Едва коричневый
Нежные полупрозрачные коричневые оттенки создают эффект "ваших ногтей, только лучше". Они идеально подходят тем, кто ищет баланс между естественностью и модой.
"Коричневый цвет всегда занимает важное место в мире ногтей осенью", — сказал Лейтон Денни.
Такие оттенки легко сочетаются с шерстью, твидом или кожаными аксессуарами и подойдут для любого случая.
Глянцевый черный
Черный педикюр — вечная классика, которая возвращается каждый сезон в обновленном виде. Секрет стиля в этом году — идеальный блеск.
Этот цвет всегда выглядит строго, элегантно и выигрышно подчеркивает форму ногтей. С глянцевым топом черный педикюр становится особенно эффектным и лаконичным.
