Руки выдают возраст первыми: как спасти ногти, пока зима не дошла до кончиков пальцев

Осень — испытание не только для кожи и волос, но и для наших ногтей. Перепады температуры, сухой воздух в помещениях и контакт с холодом сказываются на их состоянии: они становятся ломкими, теряют блеск и требуют особого ухода. Чтобы сохранить руки ухоженными, а маникюр — безупречным, стоит немного скорректировать свои привычки.

Почему ногти страдают осенью

Когда мы переходим от летнего тепла к холодным дням, воздух становится значительно суше. Центральное отопление усиливает эффект — кожа и ногти теряют влагу, а кутикула трескается. Добавим к этому частое мытьё рук, использование антисептиков и перепады температуры при выходе на улицу — и получим идеальные условия для ломкости.

Как вернуть ногтям здоровье

Чтобы ногти не теряли эластичность и блеск, важно не просто ухаживать за ними снаружи, но и защищать изнутри — полноценным питанием, витаминами группы В и достаточным количеством воды.

Советы шаг за шагом

Масло для кутикулы — обязательный ритуал. Всего одна капля перед сном помогает восстановить липидный баланс, смягчает кутикулу и защищает ногтевое ложе от трещин. Отлично подойдут масла жожоба, авокадо или миндаля. Дайте ногтям передышку. Постоянное покрытие гелем ослабляет ногтевую пластину. Осенью делайте паузы между процедурами, позволяя ногтям "дышать". Используйте укрепляющие базы и кератиновые сыворотки. Пилинг для рук — не только для кожи. Раз в неделю мягкий скраб поможет удалить ороговевшие клетки вокруг ногтей и улучшить впитывание кремов и масел. Крем всегда под рукой. Отдавайте предпочтение кремам с ши-маслом, гиалуроновой кислотой или глицерином — они надолго сохраняют влагу и смягчают даже очень сухую кожу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое использование ацетонсодержащего средства для снятия лака.

Последствие: ногти расслаиваются и тускнеют.

Альтернатива: выбирайте жидкости без ацетона, с добавлением витамина Е.

Ошибка: игнорирование перчаток при уборке и мытье посуды.

Последствие: химия разрушает кератиновую структуру ногтя.

Альтернатива: хлопковые перчатки под резиновыми — защита и комфорт.

Ошибка: редкое нанесение увлажняющего крема.

Последствие: кожа теряет эластичность, кутикула трескается.

Альтернатива: наносите крем после каждого мытья рук, даже небольшое количество уже помогает.

А что если ногти всё равно ломаются?

Если даже при уходе ногти остаются слабыми, возможно, причина кроется в дефиците микроэлементов. Недостаток кальция, цинка и биотина часто проявляется именно через ногти. В этом случае стоит добавить в рацион орехи, бобовые, рыбу и зелень. Можно дополнительно принимать витаминные комплексы, но только после консультации с врачом.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных решений