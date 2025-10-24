Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 16:01

Руки выдают возраст первыми: как спасти ногти, пока зима не дошла до кончиков пальцев

Косметологи назвали масла, которые восстанавливают ногти после холодов — жожоба и авокадо

Осень — испытание не только для кожи и волос, но и для наших ногтей. Перепады температуры, сухой воздух в помещениях и контакт с холодом сказываются на их состоянии: они становятся ломкими, теряют блеск и требуют особого ухода. Чтобы сохранить руки ухоженными, а маникюр — безупречным, стоит немного скорректировать свои привычки.

Почему ногти страдают осенью

Когда мы переходим от летнего тепла к холодным дням, воздух становится значительно суше. Центральное отопление усиливает эффект — кожа и ногти теряют влагу, а кутикула трескается. Добавим к этому частое мытьё рук, использование антисептиков и перепады температуры при выходе на улицу — и получим идеальные условия для ломкости.

Как вернуть ногтям здоровье

Чтобы ногти не теряли эластичность и блеск, важно не просто ухаживать за ними снаружи, но и защищать изнутри — полноценным питанием, витаминами группы В и достаточным количеством воды.

Советы шаг за шагом

  1. Масло для кутикулы — обязательный ритуал. Всего одна капля перед сном помогает восстановить липидный баланс, смягчает кутикулу и защищает ногтевое ложе от трещин. Отлично подойдут масла жожоба, авокадо или миндаля.

  2. Дайте ногтям передышку. Постоянное покрытие гелем ослабляет ногтевую пластину. Осенью делайте паузы между процедурами, позволяя ногтям "дышать". Используйте укрепляющие базы и кератиновые сыворотки.

  3. Пилинг для рук — не только для кожи. Раз в неделю мягкий скраб поможет удалить ороговевшие клетки вокруг ногтей и улучшить впитывание кремов и масел.

  4. Крем всегда под рукой. Отдавайте предпочтение кремам с ши-маслом, гиалуроновой кислотой или глицерином — они надолго сохраняют влагу и смягчают даже очень сухую кожу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое использование ацетонсодержащего средства для снятия лака.
    Последствие: ногти расслаиваются и тускнеют.
    Альтернатива: выбирайте жидкости без ацетона, с добавлением витамина Е.

  • Ошибка: игнорирование перчаток при уборке и мытье посуды.
    Последствие: химия разрушает кератиновую структуру ногтя.
    Альтернатива: хлопковые перчатки под резиновыми — защита и комфорт.

  • Ошибка: редкое нанесение увлажняющего крема.
    Последствие: кожа теряет эластичность, кутикула трескается.
    Альтернатива: наносите крем после каждого мытья рук, даже небольшое количество уже помогает.

А что если ногти всё равно ломаются?

Если даже при уходе ногти остаются слабыми, возможно, причина кроется в дефиците микроэлементов. Недостаток кальция, цинка и биотина часто проявляется именно через ногти. В этом случае стоит добавить в рацион орехи, бобовые, рыбу и зелень. Можно дополнительно принимать витаминные комплексы, но только после консультации с врачом.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных решений

Метод ухода Плюсы Минусы
Масло для кутикулы Быстрое восстановление, питание Требует регулярности
Гель-маникюр Долговечность, эстетика Сушит ногтевую пластину
Кератиновая сыворотка Укрепление и защита Эффект накапливается не сразу
Парафинотерапия Глубокое увлажнение Требует времени и нагрева
Домашние маски (оливковое масло, лимон) Простота и натуральность Слабый эффект при запущенных проблемах

FAQ

Как выбрать крем для рук осенью?
Ищите в составе масла ши, пантенол, витамины А и Е. Эти компоненты помогают восстановить даже очень сухую кожу.

Сколько раз в день нужно использовать масло для кутикулы?
Минимум один раз — перед сном. При сильной сухости можно наносить утром и вечером.

Что лучше при ломкости — масло или крем?
Лучше сочетать оба средства: масло питает ногтевое ложе, а крем удерживает влагу в коже.

Мифы и правда

  • Миф: ногти "должны отдыхать" от лака месяцами.
    Правда: короткие перерывы полезны, но длительные не нужны, если используются щадящие средства.

  • Миф: гель-лак полностью портит ногти.
    Правда: при правильном снятии и уходе вред минимален.

  • Миф: лимон укрепляет ногти.
    Правда: кислота может наоборот сушить и ослаблять пластину, если злоупотреблять.

3 интересных факта

  • Ногти растут быстрее на активной руке — у правшей на правой.
  • Осенью рост ногтей замедляется из-за понижения температуры и недостатка витамина D.
  • Один из лучших способов укрепить ногти — контрастные ванночки с морской солью.

Исторический контекст

Маникюр как уходовая процедура появился ещё в Древнем Вавилоне — мужчины окрашивали ногти хной, подчёркивая статус. В Европе привычка ухаживать за руками закрепилась лишь в XVIII веке, а настоящий культ маникюра начался в XX, с изобретением лака. Сегодня же акцент сместился с декоративности на уход: важнее здоровье, чем цвет.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

