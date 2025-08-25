Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плетистая роза
Плетистая роза
© commons.wikimedia.org by Cillas is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:56

Осеннее мульчирование: 7 культур, которым эта процедура жизненно необходима

Как сохранить розы и клубнику: важные секреты осеннего мульчирования

Осеннее мульчирование — один из самых простых способов помочь растениям успешно пережить зиму и встретить весну в хорошем состоянии. Оно сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков и защищает корни от перепадов температур. Однако для некоторых культур этот прием особенно важен.

Ведущий садовод Смитсоновских садов Алекс Денкер отметил, что хотя мульчирование полезно практически для всего сада, есть растения, которым эта процедура жизненно необходима.

1. Молодые деревья и кустарники

Специалист подчеркнул, что в первую очередь стоит позаботиться о недавно высаженных деревьях и кустарниках. Их корни особенно уязвимы перед морозами и механическими повреждениями. Тонкий слой лёгкой мульчи, например сосновой соломы, защитит их от промерзания и перепадов температуры. При этом важно избегать слишком тяжёлой мульчи, вроде древесной щепы, которая при переувлажнении может замерзать и вредить корням. Денкер советует насыпать слой мульчи толщиной около 5-7 см, оставляя свободное пространство у ствола, чтобы не допустить гниения.

2. Огородные грядки

Мульчирование осенью помогает огородным культурам легче пережить зиму: оно удерживает влагу и подавляет рост сорняков. Органическая мульча, например солома, весной дополнительно обогатит почву питательными веществами. Эксперт добавил, что лучше проводить процедуру сразу после того, как морозы погружают растения в состояние покоя, — это создаёт дополнительную "тепловую подушку" для почвы.

3. Луковичные и клубневые культуры

Хотя луковицы и клубни (например, тюльпаны, картофель или репа) могут зимовать и без мульчи, дополнительный слой помогает сгладить температурные колебания и защитить от пересыхания. Оптимальная толщина слоя — 5-7 см. Важно учитывать этот показатель при расчёте глубины посадки.

4. Многолетники

Многие многолетние растения чувствуют себя гораздо лучше под мульчей. Слой в 3-7 см уменьшает количество сорняков, сохраняет влагу и обогащает почву, постепенно разлагаясь. Однако у самого стебля следует оставлять небольшой зазор (2-5 см), чтобы избежать гнили и плесени.

5. Розы

Розы стойко переносят морозы, но опасны для них именно резкие перепады температур. По словам специалиста, особенно опасен так называемый цикл "замерзание-оттаивание", когда растения с неокрепшими корнями могут буквально выталкиваться из почвы. Чтобы этого избежать, розы мульчируют после первых устойчивых заморозков, когда температура держится ниже -2 °C не менее четырёх часов. Для защиты используют кору, солому, компост или измельчённые листья. Наиболее предпочтительны солома и мелкая кора, так как они обеспечивают доступ воздуха к корням.

6. Гортензии

Хотя гортензии считаются выносливыми, некоторые виды нуждаются в дополнительной защите. Особенно важно утеплить растения, чтобы сохранить цветочные почки и уберечь корни от промерзания. Поздней осенью у основания кустов насыпают 5-7 см натуральной мульчи. Для молодых или чувствительных растений можно дополнительно использовать деревянные колья и обернуть куст мешковиной, оставив верхушки открытыми. Весной укрытие снимают, чтобы избежать перегрева.

7. Клубника

Клубника радует садоводов сладкими урожаями, но сама по себе культура довольно капризна. Она нуждается в солнечном месте, хорошем поливе и рыхлой почве. Чтобы ягоды не погибли зимой, растения мульчируют соломой, когда температура почвы держится на уровне около +4 °C и ниже несколько дней подряд. При этом кусты должны находиться в состоянии покоя. Мульча сохранит корни влажными и защитит от вымерзания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вертикальная сушка трав на вешалке: простой способ сохранить аромат вчера в 23:03

Секрет зимнего аромата: зелень сушат не на солнце и не у батареи

Сушить зелень можно без сушилки — достаточно вешалки и прищепок. Рассказываем, какие травы подходят, как собрать конструкцию и какие ошибки могут испортить аромат на весь сезон.

Читать полностью » Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая вчера в 22:19

Почему календарь обманывает огородников: лук портится из-за неправильной уборки

Уборка лука слишком рано или поздно может свести урожай к нулю. Мы рассказываем, какие точные признаки покажут, что лук созрел и его можно выкапывать без риска для хранения.

Читать полностью » Агрономы объяснили, по каким признакам определить готовность чеснока к уборке вчера в 21:13

Перезревший чеснок хранится хуже картошки: как не упустить момент

Зрелый чеснок легко определить по листьям, плотности головки и состоянию оболочки. Рассказываем, какие признаки укажут на то, что пора приступать к уборке и как не упустить идеальный момент.

Читать полностью » Василий Жайворонок: гектар возле фермы альпак подорожал с 300 тыс. до 1,5 млн рублей вчера в 20:10

Альпаки взорвали рынок: земля возле ферм дорожает быстрее, чем в Москве

Цены на участки в ряде регионов России выросли в пять раз — но причина не в ремонте дорог или новом ТЦ. Рассказываем, как обычные фермы с альпаками превратились в двигатель роста стоимости земли.

Читать полностью » Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения вчера в 19:11

Хотите, чтобы орхидея цвела снова и снова? Попробуйте этот способ

Август решает судьбу орхидей: правильная подкормка и полив в этот период могут продлить цветение почти на весь год.

Читать полностью » Чем засеять грядку после лука и чеснока — советы агрономов вчера в 18:12

Никогда не оставляйте грядку пустой после чеснока и лука — вот что делать

После лука и чеснока почву нужно восстановить: сидераты обогатят землю, улучшат её структуру и помогут получить щедрый урожай в следующем сезоне.

Читать полностью » Агрономы назвали главные ошибки, из-за которых морковь покрывается трещинами вчера в 17:13

Вся морковь в трещинах? Вот что надо делать, чтобы сохранить ее целой

Почему морковь трескается перед уборкой? Ошибки полива, особенности почвы и сорта, а также простые советы помогут сохранить урожай целым и сладким.

Читать полностью » Калужская область удивила дачников простым способом превратить склон в декоративный элемент вчера в 16:09

Склон перестанет осыпаться: хитрость, которую используют садоводы Калужской области

Склон перестанет быть проблемой: отсыпка в Калужской области решает сразу три задачи — укрепление, уход и красоту. Важно знать нюансы.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе
Авто и мото

Tesla подозревают в нарушении отчётности по ДТП с системой Full Self-Driving — NHTSA
Авто и мото

Автоэксперты назвали, какой тип мойки безопаснее для кузова автомобиля
Красота и здоровье

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции
Питомцы

Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо
Садоводство

Огурцы благодарят: простые методы для борьбы с пожелтением листьев
Дом

Приметы о пауках: когда их появление сулит деньги или хорошие новости
Еда

Как правильно подготовить грецкие орехи для салата Вальдорф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru