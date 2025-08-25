Осеннее мульчирование: 7 культур, которым эта процедура жизненно необходима

Осеннее мульчирование — один из самых простых способов помочь растениям успешно пережить зиму и встретить весну в хорошем состоянии. Оно сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков и защищает корни от перепадов температур. Однако для некоторых культур этот прием особенно важен.

Ведущий садовод Смитсоновских садов Алекс Денкер отметил, что хотя мульчирование полезно практически для всего сада, есть растения, которым эта процедура жизненно необходима.

1. Молодые деревья и кустарники

Специалист подчеркнул, что в первую очередь стоит позаботиться о недавно высаженных деревьях и кустарниках. Их корни особенно уязвимы перед морозами и механическими повреждениями. Тонкий слой лёгкой мульчи, например сосновой соломы, защитит их от промерзания и перепадов температуры. При этом важно избегать слишком тяжёлой мульчи, вроде древесной щепы, которая при переувлажнении может замерзать и вредить корням. Денкер советует насыпать слой мульчи толщиной около 5-7 см, оставляя свободное пространство у ствола, чтобы не допустить гниения.

2. Огородные грядки

Мульчирование осенью помогает огородным культурам легче пережить зиму: оно удерживает влагу и подавляет рост сорняков. Органическая мульча, например солома, весной дополнительно обогатит почву питательными веществами. Эксперт добавил, что лучше проводить процедуру сразу после того, как морозы погружают растения в состояние покоя, — это создаёт дополнительную "тепловую подушку" для почвы.

3. Луковичные и клубневые культуры

Хотя луковицы и клубни (например, тюльпаны, картофель или репа) могут зимовать и без мульчи, дополнительный слой помогает сгладить температурные колебания и защитить от пересыхания. Оптимальная толщина слоя — 5-7 см. Важно учитывать этот показатель при расчёте глубины посадки.

4. Многолетники

Многие многолетние растения чувствуют себя гораздо лучше под мульчей. Слой в 3-7 см уменьшает количество сорняков, сохраняет влагу и обогащает почву, постепенно разлагаясь. Однако у самого стебля следует оставлять небольшой зазор (2-5 см), чтобы избежать гнили и плесени.

5. Розы

Розы стойко переносят морозы, но опасны для них именно резкие перепады температур. По словам специалиста, особенно опасен так называемый цикл "замерзание-оттаивание", когда растения с неокрепшими корнями могут буквально выталкиваться из почвы. Чтобы этого избежать, розы мульчируют после первых устойчивых заморозков, когда температура держится ниже -2 °C не менее четырёх часов. Для защиты используют кору, солому, компост или измельчённые листья. Наиболее предпочтительны солома и мелкая кора, так как они обеспечивают доступ воздуха к корням.

6. Гортензии

Хотя гортензии считаются выносливыми, некоторые виды нуждаются в дополнительной защите. Особенно важно утеплить растения, чтобы сохранить цветочные почки и уберечь корни от промерзания. Поздней осенью у основания кустов насыпают 5-7 см натуральной мульчи. Для молодых или чувствительных растений можно дополнительно использовать деревянные колья и обернуть куст мешковиной, оставив верхушки открытыми. Весной укрытие снимают, чтобы избежать перегрева.

7. Клубника

Клубника радует садоводов сладкими урожаями, но сама по себе культура довольно капризна. Она нуждается в солнечном месте, хорошем поливе и рыхлой почве. Чтобы ягоды не погибли зимой, растения мульчируют соломой, когда температура почвы держится на уровне около +4 °C и ниже несколько дней подряд. При этом кусты должны находиться в состоянии покоя. Мульча сохранит корни влажными и защитит от вымерзания.