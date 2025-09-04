Осень не про уныние: как использовать серые дожди для точки роста

Осень может стать временем не только спада энергии, но и психологического обновления. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Осень как символ перемен

По словам специалиста, это время года связано с переходами и внутренними изменениями, что создаёт благоприятные условия для саморефлексии и самоосознания.

"Осень — лучший период, чтобы ставить новые цели и переосмысливать жизненный путь", — отметила Крашкина.

Природа и настроение

Прогулки по паркам и лесам, яркие краски листвы и спокойная атмосфера помогают расслабиться и улучшить настроение. Осенние пейзажи становятся естественной "терапией" для психики.

Новые увлечения

Психотерапевт считает осень идеальным временем для старта новых хобби:

чтения,

рукоделия,

кулинарии.

Такие занятия помогают восстановить внутренний баланс и переключиться на позитив.

Совет эксперта

Крашкина подчеркнула важность отдыха и регулярных прогулок на свежем воздухе. Это снижает уровень стресса и способствует гармоничному восприятию окружающего мира.

Итог