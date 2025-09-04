Осень не про уныние: как использовать серые дожди для точки роста
Осень может стать временем не только спада энергии, но и психологического обновления. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
Осень как символ перемен
По словам специалиста, это время года связано с переходами и внутренними изменениями, что создаёт благоприятные условия для саморефлексии и самоосознания.
"Осень — лучший период, чтобы ставить новые цели и переосмысливать жизненный путь", — отметила Крашкина.
Природа и настроение
Прогулки по паркам и лесам, яркие краски листвы и спокойная атмосфера помогают расслабиться и улучшить настроение. Осенние пейзажи становятся естественной "терапией" для психики.
Новые увлечения
Психотерапевт считает осень идеальным временем для старта новых хобби:
-
чтения,
-
рукоделия,
-
кулинарии.
Такие занятия помогают восстановить внутренний баланс и переключиться на позитив.
Совет эксперта
Крашкина подчеркнула важность отдыха и регулярных прогулок на свежем воздухе. Это снижает уровень стресса и способствует гармоничному восприятию окружающего мира.
Итог
-
Осень даёт возможность для переосмысления и постановки новых целей.
-
Природа и новые увлечения помогают улучшить настроение.
-
Регулярный отдых и свежий воздух укрепляют психическое здоровье.
