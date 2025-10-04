Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенний макияж
Осенний макияж
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:43

Макияж, который согревает: как оттенки влияют на настроение

Диетологи рекомендуют осенью использовать увлажняющий праймер и уход за губами перед макияжем

Осень всегда ассоциируется с обновлением: новые оттенки в одежде, ароматы с пряными нотами, смена маникюра и, конечно, макияжа. Даже небольшие акценты способны преобразить образ и придать ему осеннее настроение. В этом сезоне визажисты советуют отойти от летней легкости и добавить насыщенности, глубины и тепла в привычные бьюти-рутины.

Макияж и сезонные перемены

Когда температура понижается, кожа меняет свои потребности: появляется сухость, тусклость, а тон лица становится светлее. Поэтому в косметичке стоит пересмотреть не только уход (сыворотка, увлажняющий крем, масло для губ), но и декоративные средства. Осенние тенденции помогают сделать макияж выразительным, но при этом естественным и адаптированным к изменяющемуся свету и погоде.

Сравнение летнего и осеннего макияжа

Элемент макияжа

Лето

Осень

Помада

Нюд, коралл, легкий глянец

Ягодные, бордовые, шоколадные

Брови

Естественные, чуть небрежные

Ухоженные, с пушистым эффектом

Ресницы

Легкая тушь, коричневые оттенки

Черная тушь, объем и длина

Тон лица

Легкий BB или CC-крем

Более плотный тон, теплый бронзер

Румяна

Розовые и персиковые

Красные, ягодные, "поджаренные"

Советы шаг за шагом

  1. Начните с ухода: используйте праймер с увлажняющим эффектом, чтобы тон не подчеркивал сухость.
  2. Подберите помаду глубоких оттенков — бордо, слива или шоколад подчеркнут губы.
  3. Уложите брови прозрачным гелем, чтобы создать естественный пушистый объем.
  4. Сделайте акцент на ресницах: густая тушь с эффектом "драмы" заменит летнюю легкость.
  5. Замените холодный контуринг теплым бронзером для мягкого сияния.
  6. Экспериментируйте с румянами: попробуйте красные или ягодные оттенки вместо привычных персиковых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком светлый тональный крем.
    Последствие: лицо выглядит уставшим и "плоским".
    Альтернатива: выбрать тон с теплым подтоном и добавить немного бронзера.
  • Ошибка: оставлять летнюю палитру румян.
    Последствие: макияж выглядит неактуальным.
    Альтернатива: перейти на насыщенные оттенки — ягодные или красноватые.
  • Ошибка: пренебрегать уходом за губами.
    Последствие: темная помада ложится неравномерно.
    Альтернатива: использовать скраб и бальзам перед нанесением.

А что если…

Что будет, если полностью отказаться от яркой помады? Осенью можно сделать акцент на глаза: смоки айс в коричневых или бронзовых тонах, удлиненные стрелки, ресницы с объемом. Такой макияж не менее актуален и поможет тем, кто не чувствует себя комфортно с насыщенными губами.

Плюсы и минусы осеннего макияжа

Плюсы

Минусы

Подчеркивает черты лица

Требует больше времени

Согревает оттенки кожи

Может казаться "тяжелым" при переборе

Позволяет экспериментировать с цветами

Темные тона сложнее наносить ровно

Сохраняет трендовость образа

Нужен тщательный уход за кожей и губами

FAQ

Как выбрать оттенок помады для осени?
Ориентируйтесь на подтон кожи: холодный — подойдет слива или ягоды, теплый — коричневые и терракотовые.

Сколько стоит обновить косметичку к осени?
Все зависит от брендов: базовый набор (тушь, помада, бронзер, румяна) можно собрать от 3000 до 10 000 рублей.

Что лучше — бронзер или контуринг?
Осенью бронзер актуальнее: он придает теплоту, а контуринг может выглядеть слишком "жестко".

Мифы и правда

  • Миф: темные губы старят.
    Правда: правильный оттенок подчеркивает молодость и делает образ выразительным.
  • Миф: бронзер нужен только летом.
    Правда: осенью он помогает сохранить здоровый цвет лица.
  • Миф: яркие румяна уместны лишь для вечеринок.
    Правда: умеренно нанесенные оттенки ягод отлично подходят и для дневного макияжа.

Интересные факты

  1. Первые румяна использовались еще в Древнем Египте — их делали из охры.
  2. Помады глубоких оттенков популярны с XIX века, когда бордовые и вишневые цвета стали символом роскоши.
  3. Современные туши для ресниц создают не только объем, но и ухаживают за волосками благодаря добавлению масел.

Исторический контекст

Осень всегда вдохновляла визажистов на смелые эксперименты. В 1920-х годах в моду вошли темные губы и тонкие брови, в 1980-х — яркие румяна и насыщенные тени. Сегодняшние тренды — это гармония между естественностью и выразительностью, где акцент можно смещать в любую сторону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют использовать слоистую стрижку и мелирование для объёма тонких волос сегодня в 22:02
Фен, спрей и круглая щётка: минимальный арсенал для густой шевелюры

Узнайте, как сделать тонкие волосы такими же объемными и живыми! Мы собрали советы стилистов и методы, которые не утяжеляют волосы.

Читать полностью » Исследование: частое употребление рамена повышает риск диабета и гипертонии сегодня в 16:08
Как есть рамен и не вредить себе: простые правила на каждый день

Регулярное употребление рамена связано с серьезными рисками для здоровья, включая диабет и гипертонию. Откройте для себя скрытые опасности и советы, как избежать их.

Читать полностью » Эксперт Мора Макдональд: утренние прыжки действуют как любая простая зарядка сегодня в 15:57
Пробуждение без кофе и будильника: TikTok открыл неожиданный лайфхак

Узнайте о новом вирусном ритуале: 50 прыжков на месте для бодрого утра. Простой и доступный способ улучшить здоровье и настроение за 1 минуту.

Читать полностью » Учёные: утренний стакан воды восполняет дефицит жидкости, но не ускоряет похудение сегодня в 15:26
Самая дешёвая привычка для здоровья: стоит ноль рублей, но даёт максимум пользы

Утренний стакан воды — привычка миллионов. Одни считают её чудодейственной, другие — бессмысленной. Мы разобрали мифы и факты, чтобы понять истину.

Читать полностью » Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке сегодня в 14:55
Щекам витамин, кошельку экономия: крыжовник берёт на себя роль косметолога

Крыжовник называют натуральным ботоксом: он осветляет кожу, стимулирует коллаген и работает изнутри. Как использовать ягоду для красоты и здоровья?

Читать полностью » Диетолог Анна Басова: простуды у детей чаще связаны с нехваткой микроэлементов сегодня в 14:12
Ребёнок болеет чаще обычного? Организм подаёт сигнал о скрытом дефиците

Частые простуды у детей могут быть не только следствием контакта с вирусами, но и сигналом дефицита микроэлементов.

Читать полностью » Пастернак содержит клетчатку и витамин С и помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы сегодня в 13:55
Средневековый афродизиак в супе: пастернак снова играет на чувствах

Пастернак снова возвращается на кухни: этот корнеплод не только вкусный и ароматный, но и богат витаминами и антиоксидантами.

Читать полностью » Герман Гандельман: экстренная контрацепция вызывает сбой менструального цикла сегодня в 13:06
Почему врачи запрещают регулярный приём экстренной контрацепции

Экстренная контрацепция может помочь в непредвиденной ситуации, но её регулярный приём опасен. Узнайте, какие побочные эффекты предупреждают врачи.

Читать полностью »

Новости
Технологии
AnTuTu: iPad Pro M4 стал самым мощным устройством Apple, обойдя iPhone 17 Pro Max
Авто и мото
Есть ряд ситуаций, когда водитель вправе отказаться от исполнения требований сотрудника ГАИ
Наука
В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет
Дом
Специалисты сервисных центров: чистить динамик смартфона нужно каждые полгода
Наука
В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны
Туризм
В Коста-Рике дома просторные, а еда — простая: блогерша разрушила мифы об "экзотическом рае"
Спорт и фитнес
Три формата тренировок для занятых людей: HIIT, йога и силовые
Красота и здоровье
Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet