Трава будет зеленеть до морозов: эти три сорта — настоящее спасение для вашего газона

Если ваш газон выглядит пятнистым или вы только начинаете с "чистого листа", конец лета и начало осени — лучшее время для посева травы. В этот период температура становится мягче, дожди идут чаще, а значит, семена быстрее прорастают и крепнут. Эксперты по газонам выделяют несколько сортов трав, которые особенно хорошо подходят для посадки именно сейчас.

Овсяница тростниковая (Tall Fescue)

Для северных регионов овсяница — один из самых надежных вариантов. Её преимущества:

устойчива к холоду;

хорошо переносит засуху;

подходит для участков с активным движением (дети, животные);

растёт как на солнце, так и в полутени.

Высевать овсяницу можно и весной, и осенью, главное — при температуре почвы от +10 до +18 °C.

Газон из мятлика лугового (Kentucky Bluegrass)

Несмотря на название, эта трава родом из Европы. Она известна своим красивым голубовато-зелёным оттенком и мягкостью.

Оптимальное время посадки — начало осени .

Хорошо выдерживает нагрузку (игры на газоне, прогулки).

Требует регулярного ухода, чувствительна к засухе и жаре.

Но при правильном уходе мятлик создаёт газон премиум-класса, по которому приятно ходить босиком.

Райграс многолетний (Perennial Ryegrass)

Эта трава прорастает очень быстро и даёт ровный зелёный покров всего за пару недель.

В отличие от однолетнего райграса, многолетний сохраняется несколько лет.

Устойчив к болезням и вредителям.

Лучше всего растёт при температуре +10…+18 °C .

Плохо переносит тень и жаркое лето.

Совет: часто используется в смесях с другими травами для более плотного газона.

Травы для южных регионов

Бермуда (Bermuda Grass)

Отличный вариант для южных районов.

Любит тепло и солнце.

Хорошо переносит засуху.

Быстро укореняется при посеве на тёплую почву.

Но стоит учитывать: бермуда может вести себя агрессивно и захватывать соседние участки.

Зойсия (Zoysia Grass)

Ещё один южный вариант, который становится всё популярнее.

Устойчива к жаре и нагрузке.

Новые сорта лучше переносят тень и выглядят гуще.

Требует времени для укоренения, зато потом неприхотлива.

Советы по посеву травы осенью

Сейте за 6-8 недель до первых заморозков .

Перед посадкой разрыхлите почву и добавьте компост.

Первое время поддерживайте почву влажной.

Подстригать новый газон можно, когда трава достигнет 7-10 см.

Правильно подобранный сорт и осенняя посадка помогут создать газон, который будет радовать густотой и насыщенным цветом уже этой осенью и станет прочной основой на долгие годы.