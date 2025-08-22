Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Газон и клумбы
Газон и клумбы
© commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:42

Трава будет зеленеть до морозов: эти три сорта — настоящее спасение для вашего газона

Газон в южных регионах: бермуда и зойсия подходят для посадки в тёплую почву

Если ваш газон выглядит пятнистым или вы только начинаете с "чистого листа", конец лета и начало осени — лучшее время для посева травы. В этот период температура становится мягче, дожди идут чаще, а значит, семена быстрее прорастают и крепнут. Эксперты по газонам выделяют несколько сортов трав, которые особенно хорошо подходят для посадки именно сейчас.

Овсяница тростниковая (Tall Fescue)

Для северных регионов овсяница — один из самых надежных вариантов. Её преимущества:

  • устойчива к холоду;

  • хорошо переносит засуху;

  • подходит для участков с активным движением (дети, животные);

  • растёт как на солнце, так и в полутени.

Высевать овсяницу можно и весной, и осенью, главное — при температуре почвы от +10 до +18 °C.

Газон из мятлика лугового (Kentucky Bluegrass)

Несмотря на название, эта трава родом из Европы. Она известна своим красивым голубовато-зелёным оттенком и мягкостью.

  • Оптимальное время посадки — начало осени.

  • Хорошо выдерживает нагрузку (игры на газоне, прогулки).

  • Требует регулярного ухода, чувствительна к засухе и жаре.

Но при правильном уходе мятлик создаёт газон премиум-класса, по которому приятно ходить босиком.

Райграс многолетний (Perennial Ryegrass)

Эта трава прорастает очень быстро и даёт ровный зелёный покров всего за пару недель.

  • В отличие от однолетнего райграса, многолетний сохраняется несколько лет.

  • Устойчив к болезням и вредителям.

  • Лучше всего растёт при температуре +10…+18 °C.

  • Плохо переносит тень и жаркое лето.

Совет: часто используется в смесях с другими травами для более плотного газона.

Травы для южных регионов

Бермуда (Bermuda Grass)

Отличный вариант для южных районов.

  • Любит тепло и солнце.

  • Хорошо переносит засуху.

  • Быстро укореняется при посеве на тёплую почву.

Но стоит учитывать: бермуда может вести себя агрессивно и захватывать соседние участки.

Зойсия (Zoysia Grass)

Ещё один южный вариант, который становится всё популярнее.

  • Устойчива к жаре и нагрузке.

  • Новые сорта лучше переносят тень и выглядят гуще.

  • Требует времени для укоренения, зато потом неприхотлива.

Советы по посеву травы осенью

  • Сейте за 6-8 недель до первых заморозков.

  • Перед посадкой разрыхлите почву и добавьте компост.

  • Первое время поддерживайте почву влажной.

  • Подстригать новый газон можно, когда трава достигнет 7-10 см.

Правильно подобранный сорт и осенняя посадка помогут создать газон, который будет радовать густотой и насыщенным цветом уже этой осенью и станет прочной основой на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пергола в зоне отдыха в Татарстане: как сделать, чтобы служила и радовала весь сезон сегодня в 10:42

Один раз потратился — и на годы вперёд: как сэкономить на уходе за перголой в Татарстане

Пергола под татарстанский климат: тень в жару, уют до октября и стойки, которые не поведёт весной. Разбираем материалы, шаги и один ключевой лайфхак.

Читать полностью » Секреты августовской посадки: успейте вырастить урожай до холодов сегодня в 10:01

Зеленый конвейер: сажаем в августе и едим свежее до осени – список культур

Узнайте, что посадить в августе, чтобы собрать богатый урожай до заморозков! Редис, зелень и другие скороспелые культуры для вашего стола.

Читать полностью » Клубника размером с арбуз: ученые раскрыли секреты генной инженерии сегодня в 9:49

Маленькая ягода с большими амбициями: зачем клубнике нужен арбузный размер

Ученые выяснили, возможно ли вырастить клубнику размером с арбуз, используя генную инженерию и геномное редактирование. Перспективы улучшения свойств ягод.

Читать полностью » Короткие побеги роз длиной 2–4 см укореняются быстрее обычных черенков сегодня в 9:34

Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого

Узнайте, как легко размножить розы используя короткие побеги длиной 2-4 см! Пошаговая инструкция и секреты укоренения по методу "почкой" для 100% результата.

Читать полностью » Как превратить старую ванну в мини-пруд: гид для жителей Новосибирской области сегодня в 9:33

Забытая ванна превращается в оазис: дача оживает всего за один выходной в Новосибирской области

Узнайте, как создать мини-водоём из старой ванны на даче в Новосибирске. Пошаговая инструкция, советы по выбору растений и защите от комаров.

Читать полностью » Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей сегодня в 8:49

Огород в августе: что нужно сделать сейчас, чтобы весной собрать богатый урожай

Как правильно ухаживать за садом и огородом в августе? Защита от болезней, подготовка к зиме, посадка сидератов и другие важные советы для богатого урожая.

Читать полностью » Естественные враги гусениц: способы защиты вашего огорода от вредителей сегодня в 8:34

Не дайте гусеницам шанса: узнайте, как распознать вредителей и спасти урожай

Гусеницы могут уничтожить ваш урожай. Узнайте, как распознать этих вредителей и какие методы борьбы помогут сохранить огород.

Читать полностью » Августовская обрезка малины определяет урожай и зимовку кустов сегодня в 8:27

Хотели больше ягод малины — а остались с пустыми кустами: опасная ошибка садоводов

Узнайте, как правильная обрезка малины в августе поможет получить богатый урожай. 5 ошибок, 3 техники обрезки, подготовка и уход после обрезки.

Читать полностью »

Новости
ПФО

В Саратовской области создают первое в РФ производство критически важных автокомплектующих
Мир

Лукашенко: Путин отказался ударить "Орешником" по административному центру Киева
Наука и технологии

146 лет спустя: в гробнице Дайсэнрё Кофун обнаружены уникальные погребальные артефакты
ДФО

Во Владивостоке на Русском острове развернули масштабное полотно российского флага
Питомцы

Учёные раскрыли секрет кошачьей улыбки: как понять настроение питомца
ЦФО

Пять малых городов Смоленской области получат полмиллиарда рублей на благоустройство
Питомцы

Как выбрать собаку с учетом генетики: советы экспертов по выбору пород и метисов
Наука и технологии

Ученые шокированы: киты и дельфины оказались более дружелюбными, чем ожидалось
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru