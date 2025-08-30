Газон погибает не зимой, а осенью: чего нельзя допускать уже сейчас

Осень — время, когда газон особенно нуждается в правильной подготовке к зиме. Ошибки в уходе могут привести к истощению травы, образованию проплешин и болезням. Чтобы газон пережил холодный сезон здоровым и густым, важно выполнить несколько шагов.

Заточите нож газонокосилки

К концу лета ножи обычно становятся тупыми, и срез получается неровным. Это ослабляет траву и делает её уязвимой для заболеваний. Острый нож обеспечивает чистый срез и снижает стресс для растений.

Регулируйте высоту стрижки

Летом газон обычно стригут выше, чтобы защитить его от жары. Осенью высоту можно немного снизить, особенно если планируется подсев. Более короткая трава позволяет семенам легче достигать почвы.

Аэрация почвы

Эта процедура разрыхляет уплотнённый грунт, улучшает поступление воды и воздуха к корням и помогает убрать излишки сухой соломы. В результате корневая система становится глубже и сильнее, что важно перед зимним покоем.

Внесение удобрений

Газону необходимы питательные вещества, особенно азот. Дозировка зависит от вида травы: для зойзии и многоножки — около 230 г на 93 м², для бермудской и августиновской — до 460 г. Но важно не опоздать: удобрение вносят в сентябре, когда начинается пик вегетации прохладолюбивых сортов (овсяницы, мятлика, райграса).

Полив и уход в жару

В августе газон всё ещё нуждается в поливе. Оптимально — 2,5-5 см воды в неделю. В нормальных условиях хватает трёх утренних поливов по 20-30 минут. В жару может потребоваться поливать чаще и дольше. Лучшее время — раннее утро, когда влага не испаряется так быстро.

Если возможности поливать нет, садоводы советуют:

• косить реже и выше, чтобы трава затеняла почву;

• избегать лишней ходьбы по газону;

• вносить компост для удержания влаги;

• дать траве уйти в состояние покоя — это её естественный механизм защиты;

• планировать осенний ремонт (посев, аэрацию), когда вернётся прохлада.

Правильная подготовка осенью поможет газону легче пережить зиму и весной вернуться густым и зелёным.