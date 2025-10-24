С виду крепкий куст, а утром — пень: осенняя ошибка, которая губит лаванду

Осень для лаванды — время не покоя, а подготовки. С середины сентября до первых заморозков растение медленно перестаёт цвести, накапливает питательные вещества и готовится к зиме. Именно в этот период важно провести несколько процедур, от которых напрямую зависит, как лаванда встретит весну — зелёной и живой или вымерзшей и больной.

Почему осенний уход определяет судьбу растения

Лаванда — культура южная, привыкшая к солнцу и сухим почвам. В средней полосе России ей сложнее: частые оттепели, промерзания и перепады температуры губят побеги и корни. Поэтому главная цель осеннего ухода — укрепить куст, не спровоцировав рост новых побегов.

Ошибочно считать, что осенью нужно лишь "укутать" растение. На деле подготовка включает обрезку, рыхление, питание и правильное укрытие.

Когда можно обрезать, а когда нельзя

Молодую лаванду, особенно в первый год после посадки, не трогают вовсе. Ей нужно укорениться, а не бороться с последствиями стрижки. Со второго сезона кусты можно слегка подравнять, убрав только отцветшие стрелки. Основную формирующую обрезку переносят на весну, когда видна живая часть побегов.

Сравнение: весенняя и осенняя обрезка лаванды