Вакансий осенью станет больше не для всех: вот почему привычный сценарий может дать сбой

Ожидаемый осенний всплеск на рынке труда является скорее психологическим фактором, чем реальным экономическим показателем, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. В комментарии NewsInfo специалист разъяснила механизмы сезонности найма и дала прогноз по открытию новых вакансий в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что всплеск найма сотрудников в компании ожидается именно осенью. Это связано с запуском новых проектов на предприятиях после завершения сезона отпусков.

Булкина отмечает, что традиционное оживление в сентябре обусловлено завершением периода отдыха, когда компании возвращаются к закрытию старых позиций, а сотрудники начинают задумываться о смене деятельности.

При этом текущая ситуация в экономике не дает поводов для резкого роста числа предложений, полагает эксперт. На рынке наблюдаются структурные изменения, из-за которых некоторые вакансии для новичков могут временно сокращаться.

"Думаю, что это больше ожидание, нежели реальность. Конечно, после отпусков компании начинают задумываться о том, что пора бы уже принять на работу тех, кого давно надо было бы принять. Плюс отпуска — время перехода людей с одной работы на другую, когда отдохнули, собрались с мыслями, поняли, что им надо куда-то двигаться дальше", — пояснила Булкина.

Специалист подчеркнула, что выраженная сезонность характерна лишь для определенных отраслей. Летом фиксируется спрос на персонал в сельском хозяйстве и курортной сфере, зимой — в индустрии развлечений и услуг. В остальных сегментах динамика зависит от общих темпов развития бизнеса.

Стоит учитывать, что сейчас даже при дефиците кадров наниматели внимательно оценивают компетенции соискателей. Часто работодатели применяют нестандартные методы тестирования, поскольку формальное портфолио перестает быть единственным критерием отбора.

"Нет никаких предпосылок к тому, чтобы новые создавались рабочие места, этого пока не наблюдается. В целом найм немножечко замирает к сезону отпусков летних, майских отпусков, к сезону длинных новогодних каникул. Все остальное время все зависит прежде всего от экономики", — отметила эксперт.

Для тех, кто находится в поиске, эксперт рекомендует сохранять активность в поиске работы вне зависимости от календарного месяца. На современном рынке критически важным становится постоянное обновление навыков. Эксперты предупреждают, что без соответствующих цифровых компетенций конкурентоспособность кандидата снижается даже при наличии богатого опыта.

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