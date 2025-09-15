Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ираклион, Крит
Ираклион, Крит
© commons.wikimedia.org by Radek Kucharski from Warsaw, Poland is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 18:39

Осенний Крит раскрывает тайны, которых не видно летом

Пляж Аммудара под Ираклионом получил Голубой флаг за чистоту и комфорт

Осень — то самое время, когда многие европейские курорты становятся особенно привлекательными. Толпы отдыхающих уже разъехались по домам, а тёплая погода всё ещё радует мягким солнцем. Именно в этот период Крит раскрывает своё очарование в полной мере.

Ираклион: сердце Крита

Столицей острова является Ираклион — крупнейший город, в котором соединились древность и современность. Здесь соседствуют узкие улочки с венецианскими бастионами, старинные ворота и современные здания. Город давно считается туристическим центром Крита, ведь именно отсюда удобно отправляться к главным достопримечательностям острова.

Сентябрь на Крите радует комфортной температурой. Днём воздух прогревается до 24-27 °C, а вечерами становится прохладнее, но по-осеннему уютно. Это идеальное время для прогулок по историческим местам, когда солнце не утомляет своей жарой.

Дворец Кносса — древнейший символ

Главной жемчужиной окрестностей Ираклиона остаётся Кносский дворец. Его называют старейшим городом Европы. Здесь зародилась и расцвела минойская цивилизация, а сохранившиеся фрески и лабиринт залов до сих пор впечатляют туристов. По значимости дворец уступает в Греции только афинскому Парфенону.

Следы средневековой истории

Помимо античного наследия, Ираклион известен своими оборонительными укреплениями. Венецианцы полностью перестроили городские стены и бастионы, которые позже выдержали одну из самых продолжительных осад в мировой истории — целых 21 год. Лишь в 1669 году город пал перед османами.

Сегодня старые укрепления стали частью городского пейзажа, куда любят приходить туристы, чтобы полюбоваться видом на гавань и старинные ворота.

Город, где вкус играет главную роль

Ираклион заслуженно входит в список городов гастрономии ЮНЕСКО. Сюда приезжают не только за пляжами и древностями, но и за кулинарными впечатлениями. В местных тавернах подают свежие морепродукты, мясные блюда, овощи и травы, выращенные под критским солнцем.

Особая гордость — оливковое масло, которое считается одним из лучших в мире. На городском рынке можно попробовать и купить масло, ароматный мёд, местное вино, травяные сборы и знаменитый крепкий напиток раки.

Пляжи неподалёку

Тем, кто ищет морской отдых, всего в получасе езды от столицы стоит посетить пляж Аммудара. Это место известно мягким золотистым песком и мелким, спокойным морем. Пляж награждён Голубым флагом за чистоту и экологичность, что делает его особенно привлекательным для семей с детьми.

На побережье работают кафе, бары и центры водных развлечений, но при этом здесь легко найти тихий уголок, где можно спокойно отдохнуть.

Удобные маршруты

Ираклион — важный транспортный узел Крита. Здесь находится крупнейший порт, откуда отправляются паромы на Санторини, Парос, Миконос и Родос. Из города также несколько раз в день ходят суда в Афины.

Международный аэропорт имени Никоса Казандзакиса расположен всего в нескольких километрах от центра. По загруженности он уступает лишь афинскому и принимает десятки рейсов со всей Европы. Это делает столицу Крита удобной отправной точкой для путешествий по острову.

Почему именно осень?

Выбор сентября или начала октября для поездки на Крит очевиден: море всё ещё тёплое, погода располагает к долгим прогулкам, а очередей к достопримечательностям практически нет. Именно это сочетание делает остров особенно привлекательным для тех, кто ценит спокойный отдых.

