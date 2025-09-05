Секрет кишечника: почему 80% иммунитета зависит от того, что лежит на вашей тарелке

С наступлением осени многие начинают замечать, что организм становится уязвимее: растёт риск простуд, активизируются вирусные инфекции, а самочувствие нередко ухудшается. Медики советуют не ждать первых симптомов болезни, а заранее укреплять иммунитет. Для этого важны не только режим сна и физическая активность, но и правильное питание.

Иммунитет и кишечник

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что около 80% клеток иммунной системы сосредоточено именно в кишечнике. От состояния микробиома напрямую зависит, насколько эффективно организм сможет противостоять вирусам и бактериям.

"Но с фруктами нужно быть осторожными: во многих из них содержится много сахара, в котором хорошо размножаются патогенные бактерии. Из-за этого нашим полезным бактериям становится тяжелее контролировать их рост и активность", — подчеркнула специалист.

По её словам, еда должна быть разнообразной и сбалансированной. Ежедневно стоит употреблять около 500 граммов клетчатки. Она содержится в цельнозерновом хлебе, кашах, свежих овощах, фруктах, ягодах и зелени.

Витамины и антиоксиданты

Овощи и фрукты — главный источник антиоксидантов, которые снижают уровень воспалительных процессов и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Но важно помнить: не все плоды одинаково полезны в больших количествах. Из-за избытка сахара некоторые из них могут перегружать кишечную флору.

Особенно полезны осенью продукты, богатые витамином С. Это квашеная капуста, болгарский перец, цитрусовые, чёрная смородина и отвар шиповника. Они помогают поддерживать барьерные функции организма и ускоряют восстановление при первых признаках болезни.

Белки и полезные жиры

Осенью нельзя забывать о белках — строительном материале для клеток иммунной системы. Источники белка должны быть разнообразными: мясо курицы, индейка, рыба, творог, сыр, яйца, а также растительные продукты — фасоль, горох и нут.

Полезные жиры тоже играют важную роль. Омега-3, витамины А и D содержатся в печени трески, морской рыбе и морепродуктах. Эти вещества помогают снизить воспаления, поддерживают работу мозга и улучшают общее самочувствие.

Кисломолочные продукты

Особое внимание стоит уделять кисломолочным продуктам — кефиру, ряженке, ацидофилину. Они поддерживают баланс полезных бактерий в кишечнике, тем самым укрепляя иммунитет.

Врач рекомендует включать их в рацион ежедневно, особенно в холодное время года, когда риск вирусных заболеваний повышается.

Неожиданные продукты для иммунитета

Интересный совет даёт Елена Соломатина: осенью в меню можно добавить небольшой кусочек сала. В нём содержится арахидоновая кислота, которая поддерживает иммунную систему.

А вот от фастфуда и промышленной выпечки лучше отказаться. Продукты, содержащие маргарин и пальмовое масло, разрушают клеточные мембраны и ослабляют защитные силы организма.

Баланс — ключ к здоровью

Осенний рацион должен сочетать овощи, фрукты, злаки, белки и полезные жиры. Только в комплексе питание, физическая активность, полноценный сон и отказ от вредных привычек помогут пережить сезон простуд без потерь.

