Апельсины
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:44

Солнце ушло — вместе с ним и здоровье: витамин, который заменяет свет

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью

Осень для многих ассоциируется не только с красотой природы, но и с повышенной уязвимостью организма. В этот период люди чаще сталкиваются с простудами и упадком сил, и ключевую роль здесь играет дефицит необходимых витаминов и микроэлементов. Чтобы поддержать иммунитет и встретить холода в хорошем самочувствии, стоит обратить внимание на базовые элементы, от которых напрямую зависит устойчивость организма. О них Pravda. Ru рассказал врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин

Витамин D — главный помощник осенью

Одним из наиболее важных веществ в холодный сезон специалисты называют витамин D. Его недостаток характерен для жителей большинства регионов, особенно в условиях короткого светового дня. Этот витамин-гормон отвечает не только за усвоение кальция и фосфора, но и за работу иммунной системы. Кроме того, он влияет на состояние кожи и общее самочувствие. Проверить уровень витамина D можно с помощью анализа крови, и если обнаружен дефицит, врачи советуют восполнять его либо добавками, либо продуктами, богатыми этим веществом.

Витамин C и защита от инфекций

Не менее важен витамин C, который играет ключевую роль в защите организма от вирусов и бактерий. Многие привыкли считать, что достаточно есть цитрусовые, однако не все включают их в рацион регулярно. Витамин C содержится также в шиповнике, смородине, сладком перце и капусте. Дефицит этого вещества сказывается на сопротивляемости организма инфекциям и замедляет восстановительные процессы.

"Не все любят цитрусовые или регулярно употребляют фрукты, поэтому уровень витамина С может снижаться. Для иммунной системы он крайне важен и активно участвует в защитных процессах организма", — пояснил Виктор Лишин.

Витамины группы B — поддержка нервной системы

Осень часто сопровождается стрессом и снижением настроения, поэтому организму необходима поддержка нервной системы. Здесь незаменимы витамины группы B, особенно B6, B9 и B12. Они участвуют в работе нервных клеток, улучшают состояние кожи, регулируют свёртываемость крови и усиливают защитные функции организма. Их источники — мясо, яйца, бобовые, зелень и цельнозерновые продукты.

"B6, B9 и B12 — это топ-3 витаминов для нервной системы, кожи, свертываемости крови и иммунитета", — подчеркнул терапевт.

Минералы для крепкого иммунитета

Кроме витаминов, важнейшую роль играют микроэлементы. Среди них цинк и железо. Цинк напрямую влияет на иммунную систему, помогает организму противостоять инфекциям и ускоряет заживление тканей. Его недостаток может проявляться частыми простудами и медленным восстановлением после болезней. Железо же является основой здоровья крови и клеточного дыхания. Недостаток железа приводит к слабости, головокружениям и снижению концентрации.

"Цинк — один из ключевых минералов для иммунной системы. Дефицит железа также ослабляет защитные силы организма. Железо — это фундамент здоровья", — отметил Лишин.

Антиоксиданты и защита от стрессов

Жители крупных городов ежедневно сталкиваются с неблагоприятными факторами: загрязнённым воздухом, выхлопными газами, токсинами. Эти условия вызывают в организме окислительный стресс, который разрушает клетки и ускоряет старение. Снизить негативное влияние помогают антиоксиданты. Они содержатся в свежих овощах и фруктах, зелёном чае, орехах и ягодах. Включение таких продуктов в рацион помогает очистить организм и укрепить защитные силы.

"Современный человек постоянно сталкивается с неблагоприятными факторами: выхлопными газами, токсичными веществами, продуктами горения. Антиоксиданты помогают выводить поврежденные клетки, очищают организм и повышают устойчивость к окислительному стрессу", — добавил врач-терапевт.

Как составить свой "осенний коктейль здоровья"

Чтобы поддержать организм в холодный сезон, важно сочетать все перечисленные элементы: витамин D — для иммунитета и костей, витамин C — для защиты от инфекций, витамины группы B — для нервной системы, цинк и железо — для жизненной энергии, а антиоксиданты — для защиты от внешних факторов. Такой комплекс работает как настоящий щит, помогая пройти осень без болезней и лишних аптечных визитов.

