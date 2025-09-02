Осенний эликсир: 3 ягоды, которые помогут пережить холода без болезней

С наступлением календарной осени многие начинают задумываться о поддержке иммунитета и восполнении витаминов. Однако вовсе не обязательно сразу идти в аптеку за добавками — в этот сезон природа сама предлагает богатый выбор полезных ягод. Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, помогают регулировать уровень сахара и поддерживать здоровый вес.

Облепиха — "солнечная ягода"

Яркая облепиха созревает в конце августа — начале сентября и по праву считается одной из самых полезных ягод осени. В её составе — витамины C, E, K, A, В12, а также магний, калий, железо, цинк, антиоксиданты и флавоноиды.

"Считается, что облепиха помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос, ускорить заживление ран и восстановление тканей. Однако исследования эффективности проводились на животных или в пробирке, поэтому говорить о беспрецедентной пользе для здоровья нельзя. Но и убирать облепиху из рациона из-за этого не следует — гораздо важнее не концентрироваться на лечебных свойствах продуктов, а питаться разнообразно, чтобы поддержать здоровье", — сказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Несмотря на то, что научные данные пока ограничены, включение облепихи в меню помогает разнообразить рацион и обогатить его важными витаминами.

Брусника — природный антисептик

Брусника — ещё один сезонный дар природы, богатый витаминами C, A, группой B, а также железом, калием и органическими кислотами. Эти ягоды известны своими противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Брусника помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает работу пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки. Она особенно полезна для укрепления иммунитета и здоровья мочевыводящих путей. Морс из брусники, например, может восполнить баланс жидкости во время простуды и обогатить организм витаминами.

Клюква — источник витамина С и защиты сосудов

Клюква ценится не только за свой яркий вкус, но и за богатый состав: витамины C, K, Е, РР, витамины группы B, клетчатка, кальций, магний, фосфор, цинк и марганец. Одна чашка ягод покрывает почти треть дневной нормы витамина C.

Эти ягоды известны способностью снижать риск инфекций мочевыводящих путей. Проантоцианидины, содержащиеся в клюкве, препятствуют прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Регулярный приём клюквенного сока действительно снижает вероятность рецидивов у детей, хотя для лечения текущих инфекций он не подходит.

Кроме того, клюква укрепляет сосуды и помогает организму бороться с вирусами.

Как сохранить ягоды на зиму

Чтобы полезные вещества оставались доступными круглый год, ягоды лучше замораживать. Такой способ хранения сохраняет максимум витаминов и антиоксидантов. Перед заморозкой их следует тщательно промыть, просушить, разложить в один слой по контейнерам или пакетам и отправить в морозильник.

Замороженные ягоды можно использовать для приготовления морсов, компотов, смузи и выпечки. Они не теряют яркости вкуса и остаются практически такими же полезными, как свежие.

Ограничения к употреблению

Несмотря на очевидную пользу, чрезмерное количество ягод может вызвать неприятные последствия: изжогу, диарею или тошноту. Поэтому оптимальной порцией считается горсть ягод в день или стакан морса.

Особенно осторожными стоит быть людям с мочекаменной болезнью, так как многие ягоды обладают мочегонным эффектом и могут спровоцировать обострение.

Три интересных факта