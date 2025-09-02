Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лопарский чай с брусникой и можжевельником
Лопарский чай с брусникой и можжевельником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:26

Осенний эликсир: 3 ягоды, которые помогут пережить холода без болезней

Витаминный запас: какие осенние ягоды необходимо включить в рацион

С наступлением календарной осени многие начинают задумываться о поддержке иммунитета и восполнении витаминов. Однако вовсе не обязательно сразу идти в аптеку за добавками — в этот сезон природа сама предлагает богатый выбор полезных ягод. Они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, помогают регулировать уровень сахара и поддерживать здоровый вес.

Облепиха — "солнечная ягода"

Яркая облепиха созревает в конце августа — начале сентября и по праву считается одной из самых полезных ягод осени. В её составе — витамины C, E, K, A, В12, а также магний, калий, железо, цинк, антиоксиданты и флавоноиды.

"Считается, что облепиха помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос, ускорить заживление ран и восстановление тканей. Однако исследования эффективности проводились на животных или в пробирке, поэтому говорить о беспрецедентной пользе для здоровья нельзя. Но и убирать облепиху из рациона из-за этого не следует — гораздо важнее не концентрироваться на лечебных свойствах продуктов, а питаться разнообразно, чтобы поддержать здоровье", — сказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Несмотря на то, что научные данные пока ограничены, включение облепихи в меню помогает разнообразить рацион и обогатить его важными витаминами.

Брусника — природный антисептик

Брусника — ещё один сезонный дар природы, богатый витаминами C, A, группой B, а также железом, калием и органическими кислотами. Эти ягоды известны своими противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Брусника помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает работу пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки. Она особенно полезна для укрепления иммунитета и здоровья мочевыводящих путей. Морс из брусники, например, может восполнить баланс жидкости во время простуды и обогатить организм витаминами.

Клюква — источник витамина С и защиты сосудов

Клюква ценится не только за свой яркий вкус, но и за богатый состав: витамины C, K, Е, РР, витамины группы B, клетчатка, кальций, магний, фосфор, цинк и марганец. Одна чашка ягод покрывает почти треть дневной нормы витамина C.

Эти ягоды известны способностью снижать риск инфекций мочевыводящих путей. Проантоцианидины, содержащиеся в клюкве, препятствуют прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Регулярный приём клюквенного сока действительно снижает вероятность рецидивов у детей, хотя для лечения текущих инфекций он не подходит.

Кроме того, клюква укрепляет сосуды и помогает организму бороться с вирусами.

Как сохранить ягоды на зиму

Чтобы полезные вещества оставались доступными круглый год, ягоды лучше замораживать. Такой способ хранения сохраняет максимум витаминов и антиоксидантов. Перед заморозкой их следует тщательно промыть, просушить, разложить в один слой по контейнерам или пакетам и отправить в морозильник.

Замороженные ягоды можно использовать для приготовления морсов, компотов, смузи и выпечки. Они не теряют яркости вкуса и остаются практически такими же полезными, как свежие.

Ограничения к употреблению

Несмотря на очевидную пользу, чрезмерное количество ягод может вызвать неприятные последствия: изжогу, диарею или тошноту. Поэтому оптимальной порцией считается горсть ягод в день или стакан морса.

Особенно осторожными стоит быть людям с мочекаменной болезнью, так как многие ягоды обладают мочегонным эффектом и могут спровоцировать обострение.

Три интересных факта

  1. В 100 граммах облепихи содержится до 10 суточных норм витамина С — по этому показателю она опережает лимон почти в десять раз.
  2. В Скандинавии бруснику называют "ягодой долголетия" и традиционно используют для приготовления соусов к мясу.
  3. Клюква была одной из основных ягод на столе первых переселенцев в Америке и до сих пор считается символом праздника Дня благодарения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светлана Гузь: при ожогах нельзя использовать масло и сметану, только вода и повязка сегодня в 9:32

Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Врач назвала девять главных ошибок при оказании первой помощи. Какие действия могут навредить пострадавшему вместо того, чтобы спасти его?

Читать полностью » Кардиолог Мясников: 3-4 чашки кофе в день снижают риск рака и болезней сердца сегодня в 9:15

От гипертонии до бессонницы: когда бодрящий напиток превращается в скрытого врага вашего здоровья

Кардиолог Мясников раскрыл, как кофе спасает от рака, Паркинсона и подагры. Учёные доказали: 3-4 чашки в день снижают смертность. Чем напиток опасен при гипертонии и сколько можно беременным?

Читать полностью » Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц сегодня в 8:27

Чистое не значит безопасное: почему немытые яйца хранятся лучше

Мытые яйца в холодильнике могут стать рассадником бактерий. Врач объяснила, почему хранить их влажными опасно и как поступать правильно.

Читать полностью » Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция сегодня в 8:15

Этот повседневный продукт скрывает главный секрет крепких костей — только немногие о нём знают

Дефицит кальция грозит не только ломкостью костей, но и проблемами с сердцем, судорогами и нарушением кровообращения. Как распознать скрытую нехватку минерала, какие продукты реально восполняют его дефицит и почему витамин D — обязательный спутник лечения. Советы врача и чек-лист обследований.

Читать полностью » Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии сегодня в 7:24

Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Почему женщины чаще страдают от депрессии? Эксперт объяснила, как менопауза и послеродовой период влияют на психическое здоровье.

Читать полностью » Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов сегодня в 7:15

Дедовский рецепт, который обожают диетологи: две порции в день и проблемы с пищеварением уйдут

Печёные яблоки в тесте — полезный десерт, сочетающий витамины и клетчатку. Эксперты рекомендуют 2-3 порции в день для поддержки иммунитета и пищеварения. Узнайте, как выбрать тесто и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью » Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары рекомендуют методы обучения волнистого попугая разговору
Еда

Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям
Питомцы

Специалисты по аквариумистике рекомендуют выбирать форму аквариума для простого ухода
Дом

Как тараканы проникают в квартиры через канализацию
Авто и мото

Автостат: японские бренды заняли половину рынка подержанных мотоциклов в России
Еда

Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отвергла обвинения блогерши Мятной Лилу и назвала угрозы суда несерьёзными
Спорт и фитнес

Эксперты: система Чарльза Поликвина помогает преодолеть плато в росте мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet