дети в классе
дети в классе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Каникулы на Урале, которые дети запомнят: шахматы, сказки и гитара вместо телефона

В Кургане для школьников подготовили шахматные турниры, квесты и творческие занятия

Во время осенних каникул в Кургане школьников ждут десятки интересных событий — от шахматных турниров и музейных квестов до уроков гитары и живописи. URA. RU подготовило подборку идей, куда можно отправить ребенка, чтобы он провел время весело и с пользой.

Играем в шахматы

25 октября в "Гипер Сити" пройдет командный детский турнир "Осенний блиц". В нём сразятся ученики шахматных школ: "Хижина шахматиста", ДЮСШ №2 и Кетовская ДЮСШ. Организаторы обещают развивающую атмосферу и новые впечатления. Вход свободный, начало — в 11:00.

А 1 ноября шахматисты вновь встретятся в клубе библиотеки имени А. К. Югова. Здесь состоится тематическая встреча, где смогут поучаствовать как опытные игроки, так и начинающие. Руководит клубом шахматист, писатель и журналист Валерий Паниковский.

Заглянуть в музей

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, стоит посетить Курганский краеведческий музей. Здесь можно познакомиться с археологическими находками, узнать об истории региона и природе области.
25 октября в 12:00 в планетарии музея состоится видеолекция "Большое космическое путешествие" - участники узнают о галактиках, туманностях и планетах.
А в 15:00 музей проведет интерактивное занятие "В гостях у сказки", где дети познакомятся с предметами старинного русского быта и сами станут героями сказки "Жихарка". Оплатить участие можно Пушкинской картой.

Проверить эрудицию

Библиотека имени А. К. Югова приглашает школьников на серию мероприятий с 27 октября по 1 ноября.
Здесь проведут интеллектуальную игру "Эрудиты у руля", квест "Тайное послание Пушкина", а также ЗОЖ-квест "Жить здорово".
Любители творчества смогут поучаствовать в мастер-классе "Русские сказки в кимоно", где научатся оригами. Также в библиотеке будет работать музей книги.

Научиться играть на гитаре

29 и 30 октября преподаватель и сотрудник библиотеки Алина Машталер приглашает детей старше 6 лет на индивидуальные занятия по гитаре. Ученики познакомятся с аппликатурой, табулатурой, базовыми аккордами и научатся играть любимые песни. Уроки доступны по Пушкинской карте.

Освоить искусство живописи

30 октября и 1 ноября юных художников ждут уроки рисования от преподавателя Светланы Лавриновой. На занятиях дети научатся работать кистями, красками, мелками и карандашами.

"Каждый её урок — это сказка, где ученики берут волшебные кисточки и оживляют краски", — рассказывают коллеги педагога.

Где узнать больше

Мероприятия готовят и другие библиотеки, музеи и культурные центры Кургана. А для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, продолжается запись в пришкольные и оздоровительные лагеря региона.

