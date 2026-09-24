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Осенняя прогулка
Осенняя прогулка
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:32

Осенью иммунитет сдает позиции: вот что незаметно ослабляет защиту организма

Осенний период традиционно сопровождается снижением солнечной активности и изменением бытовых привычек, которые негативно сказываются на защитных функциях организма. Эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова рассказала NewsInfo, почему закрытые окна и дефицит движения становятся главными врагами иммунитета в холодное время года.

По словам эксперта, с наступлением холодов люди начинают проводить больше времени в помещениях, пренебрегая проветриванием. Это приводит к чрезмерному высушиванию воздуха, из-за чего слизистые оболочки носоглотки теряют свои защитные свойства и становятся входными воротами для вирусов.

Для контроля микроклимата специалист рекомендует использовать гигрометр — прибор, измеряющий уровень влажности. В медучреждениях и детских садах такие измерения проводятся регулярно.

Балашова отметила, что второй серьезной проблемой является снижение физической активности. Движение необходимо не только для поддержания тонуса, но и для корректной работы лимфатической системы, отвечающей за выведение продуктов обмена из тканей.

"Хуже кровоснабжение, хуже работают лимфатические сосуды по оттоку лимфы и удалению тканевых продуктов обмена. Поэтому движение — обязательно", — пояснила Балашова.

Специалист также предостерегла от чрезмерного потребления быстрых углеводов во время домашнего досуга. Частые чаепития с выпечкой и конфетами без должной нагрузки ведут к накоплению лишнего веса и нарушению обмена веществ. Врачи все чаще обращают внимание на маркировку продуктов, чтобы помочь потребителям контролировать объем сахара в рационе.

Кроме того, эксперт подчеркнула необходимость сохранения достаточного количества белка в меню — мяса, птицы или рыбы. Усиление контроля качества сырья уже дает плоды: недавно в ЕАЭС ужесточили нормы содержания антибиотиков в мясе.

Отдельное внимание эндокринолог уделила вопросу витаминной поддержки. Мнение о том, что летних запасов полезных веществ хватит на весь осенне-зимний сезон, является ошибочным. В частности, водорастворимый витамин С не накапливается в организме и должен поступать с пищей или добавками ежедневно.

"За лето мы запаслись витамином D. И то неизвестно, насколько его хватит. Витамин C, который мы получаем со свежими ягодами, фруктами, зеленью, запасти невозможно. Он должен постоянно поступать. Быть уверенным, что летнего запаса хватит надолго — ошибка", — рассказала специалист.

Поддержание здоровья требует дисциплины, особенно в вопросах сна и питания. Своевременно налаженный режим дня помогает организму быстрее адаптироваться к смене сезонов. Нередко физическое недомогание осенью путают с психологическим спадом, хотя часто возникающая сезонная тревога может быть следствием общего истощения ресурсов организма.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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