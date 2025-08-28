Как осенняя хандра влияет на ваше здоровье: узнайте, чего не хватает организму

Осень приносит не только красоту пейзажей и уютные вечера, но и серьезные нагрузки на организм. Перепады температуры, сокращение светового дня, возвращение к рабочему ритму и началу учебного года повышают риск дефицита жизненно важных веществ. Какие именно микроэлементы чаще всего недополучают россияне в этот период, рассказали специалисты Лаборатории "Гемотест" и "Сбер Еаптеки".

По данным "Гемотеста", с января по начало августа 2025 года у 5% пациентов выявили пониженный уровень сывороточного железа, у 18,5% — ферритина, который отражает запасы железа, а у 16% — трансферрина, транспортирующего железо к тканям и органам. Подобные показатели существенно увеличивают риск развития железодефицитной анемии.

Эксперт лаборатории Екатерина Кашух отметила, что железо является основным компонентом гемоглобина, доставляющего кислород по организму. По ее словам, его нехватка ведет к анемии, проявляющейся слабостью, быстрой утомляемостью, головокружениями и снижением работоспособности. Осенью, когда нагрузка на иммунитет возрастает, дефицит кислорода особенно критичен для мышц и головного мозга.

Согласно данным аналитиков "Сбер Еаптеки", интерес к препаратам с железом в последние годы постепенно увеличивается, особенно в крупных городах. Так, в первой половине 2025 года россияне покупали их на 4% чаще, чем во второй половине 2024-го.

Наряду с железом у 8% пациентов был выявлен недостаток йода. Этот микроэлемент необходим для работы щитовидной железы, регулирующей обмен веществ и энергетический баланс. Врачи предупреждают: нехватка йода способна привести к гипотиреозу — состоянию, при котором щитовидка вырабатывает слишком мало гормонов. В результате появляются усталость, апатия, ухудшение памяти, лишний вес, а у женщин — нарушения цикла.

Еще один тревожный показатель касается цинка: его дефицит выявили у каждого третьего обследованного. Этот микроэлемент играет ключевую роль в поддержании иммунитета и является сильным антиоксидантом. Недостаток цинка ослабляет защитные функции организма, увеличивает риск респираторных инфекций и замедляет заживление ран.

Кашух подчеркнула, что восполнить дефицит железа лучше всего помогают красное мясо и субпродукты. Для нормализации уровня йода врачи советуют чаще включать в рацион рыбу, морепродукты и яйца, а для получения цинка — устрицы, печень и какао. При этом, по ее словам, при выраженных симптомах одного питания недостаточно: необходима консультация врача и корректная терапия.

Провизор и заведующий аптекой "Сбер Еаптека" Дмитрий Гуров обратил внимание, что хорошим подспорьем в сезон авитаминозов становится осенний урожай. Он отметил, что яблоки, груши, тыквы, орехи и виноград содержат много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Эти продукты укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и помогают противостоять окислительному стрессу. Кроме того, употребление сезонных фруктов и овощей зачастую обходится дешевле и экологичнее, ведь они менее обработаны и имеют меньший углеродный след.

Эксперт подчеркнул, что залог здоровья осенью — это разнообразие продуктов и сбалансированное питание, которое помогает восполнить основные дефициты организма.