После лета — на осмотр: три анализа, которые могут спасти вам жизнь

Осень традиционно считается временем, когда стоит уделить внимание своему здоровью. После активного лета организм нуждается в дополнительном контроле, а скрытые проблемы могут проявиться неожиданно. Врач и телеведущая Елена Малышева напомнила, какие обследования важно пройти в начале осени, чтобы не упустить первые признаки серьёзных заболеваний.

Первое обследование: родинки под контролем

Лето — период активного солнца. Даже если человек пользовался кремами с SPF, родинки всё равно подвергались воздействию ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому первым делом врачи советуют проверить состояние кожи.

Меланома — одно из самых опасных онкологических заболеваний, которое часто маскируется под обычную родинку. Обратить внимание стоит на такие изменения, как:

увеличение размера;

изменение цвета;

появление кровоточивости или зуда.

При малейших сомнениях следует обратиться к дерматологу или онкологу, пройти дерматоскопию и при необходимости биопсию.

Второе обследование: печень после лета

Жаркие месяцы часто связаны с нарушением режима: переедание, алкоголь на отдыхе, обилие жирной пищи. Всё это отражается на печени. Для её проверки достаточно сдать анализы на печёночные ферменты (АЛТ, АСТ, билирубин).

Если показатели повышены, врачи рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости. Оно позволяет исключить жировую дистрофию печени, воспалительные процессы и другие патологии.

Третье обследование: тесты на инфекции

Ещё одна важная проверка связана с инфекциями, передающимися половым путём. Особенно актуальна она после отпусков, когда возрастает количество случайных контактов.

Обследоваться стоит на:

хламидиоз;

гонорею;

трихомониаз.

Важно учитывать: анализы будут достоверными только через две недели после незащищённой близости. Проверку можно пройти как в государственной поликлинике, так и в частных лабораториях.

Сравнение: обследования после лета

Обследование Что выявляет Где пройти Зачем нужно Проверка родинок Риск меланомы и других опухолей кожи Дерматолог, онколог Раннее выявление рака кожи Анализы на печень Повышенные ферменты, болезни печени Поликлиника, диагностический центр Предотвращение осложнений Тесты на инфекции Хламидиоз, гонорея, трихомониаз Лаборатории, КВД Своевременное лечение, защита партнёра

Советы шаг за шагом

В начале сентября запишитесь к дерматологу для осмотра кожи. Сдайте биохимический анализ крови и проверьте ферменты печени. Если результаты выше нормы — сделайте УЗИ органов брюшной полости. В случае незащищённых контактов обязательно сдайте тесты на ИППП через 2 недели. Не откладывайте результаты "на потом": ранняя диагностика — это шанс избежать тяжёлых последствий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не обращать внимания на изменившуюся родинку.

→ Последствие: запущенная меланома.

→ Альтернатива: регулярный осмотр кожи и визит к дерматологу.

Ошибка: полагаться только на самочувствие при проблемах с печенью.

→ Последствие: развитие цирроза или гепатита.

→ Альтернатива: биохимический анализ крови и УЗИ.

Ошибка: не проверяться на инфекции после случайного контакта.

→ Последствие: хронические воспаления, бесплодие.

→ Альтернатива: лабораторные тесты и своевременное лечение антибиотиками.

А что если…

Что если сделать такие проверки привычкой и проходить их каждую осень? Тогда можно выявлять болезни на ранних стадиях, а значит — сохранить здоровье и качество жизни. Подобный подход постепенно становится нормой в Европе и США, где ежегодная диспансеризация — стандарт.

Плюсы и минусы обследований

Плюсы Минусы Раннее выявление болезней Требует времени Доступность — многие анализы делают бесплатно Иногда нужно ждать очереди Возможность подобрать правильное лечение Может вызвать тревогу у впечатлительных людей Уверенность в своём здоровье Платные услуги в частных центрах дороги

FAQ

Как выбрать дерматолога для проверки родинок?

Лучше обращаться в специализированные онкоцентры или к врачам, имеющим дерматоскоп.

Сколько стоит проверка печени?

Биохимия крови по полису ОМС бесплатна. В частных лабораториях — от 500 до 1500 рублей.

Что лучше: экспресс-тесты на инфекции или лабораторные анализы?

Экспресс-тесты дают только предварительный результат. Для точности нужны ПЦР-исследования или серологические методы.

Мифы и правда

Миф: меланома появляется только у людей со светлой кожей.

Правда: заболеть может любой, риск повышается у тех, кто часто загорает.

Миф: печень болит, если она больна.

Правда: в печени нет болевых рецепторов, поэтому болезни часто протекают скрыто.

Миф: инфекции проходят сами.

Правда: без лечения они становятся хроническими и вызывают осложнения.

Сон и психология

Диагностические проверки часто вызывают стресс. Люди боятся "услышать плохой диагноз". Однако психологи советуют воспринимать обследование как инструмент контроля, а не угрозу. Знание реального состояния здоровья даёт чувство спокойствия и снижает тревожность.

Три интересных факта

В России ежегодно регистрируется более 10 тысяч новых случаев меланомы. Печень способна восстанавливаться, если вовремя устранить повреждающий фактор. По данным ВОЗ, до 80% инфекций, передающихся половым путём, протекают бессимптомно.

Исторический контекст