Девушка с грибным коричневым цветом волос
Девушка с грибным коричневым цветом волос
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:25

Оттенки, которые делают лицо моложе: стилисты назвали фаворитов сезона

Тренды окрашивания волос осень-зима 2025: мягкие оттенки и естественные переливы

Этой осенью в моду вошла особая мягкость. Не только в одежде или макияже, но и в окрашивании волос: тона приглушённые, переливы естественные, а сияние лёгкое и спокойное. В центре внимания — оттенки, которые подчёркивают природную красоту и создают ощущение гармонии.

Главные направления сезона

Тренд осени и зимы 2025 — естественность с акцентом на глубину цвета. Вместо резких переходов — плавные переливы, вместо яркости — благородные полутени. Даже если выбирается новый оттенок, он не обрывает полностью связь с базой, а становится её продолжением. Так достигается цель: волосы выглядят ухоженно, но без нарочитой искусственности.

Почему выбирают мягкие оттенки

Такой подход связан с общей тенденцией к минимализму и естественности в индустрии красоты. Женщины хотят обновлений, но без радикальных шагов, а стилисты предлагают решения, где изменения заметны, но не бросаются в глаза. К тому же мягкие оттенки дольше выглядят свежими, а отросшие корни менее контрастны. Это удобно для тех, кто не готов на частые визиты в салон.

Топ-5 оттенков сезона

1. Нежный каштановый

На первый взгляд кажется, что холодный ореховый и тёплый медный несовместимы. Но именно в их сочетании рождается уникальный красноватый оттенок — мягкий и деликатный. Он оживляет каштановые волосы, придавая им новое звучание. Такой цвет особенно хорош на солнце: в нём нет агрессивного блеска, но есть игра тонов.

2. Глубокий шоколадный

Этот цвет вдохновлён древесиной вишни: тёмный шоколад с лёгкими пурпурными переливами. Оттенок подходит девушкам с холодным подтоном кожи и не требует частого обновления. В отличие от ярких красных тонов, он не доминирует, а работает как изысканный акцент. Идеален для тех, кто хочет придать волосам глубину и характер.

3. Стильный грибной бронд

Необычное название "грибной бронд" скрывает за собой благородный тёмный блонд или светлый шатен с пепельным подтоном. Такой цвет любят стилисты, ведь он универсален: подходит и для осветления базы, и для смягчения тёмного тона. Свет играет на волосах, создавая эффект лёгкого сияния, а пряди кажутся более объёмными.

4. Смелые контрастные пряди

Помимо естественности, в тренды вернулась и смелость. Наряду с плавными переходами актуальны ярко выраженные контрастные пряди. Они специально создают резкий перепад между базой и светлыми вставками. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет выделяться, но при этом оставаться в рамках модных тенденций. Это своего рода отсылка к ретро-моде, но в современном исполнении.

5. "Biondo vaniglia" — ванильный блонд

Светлый, но не холодный, он будто пропитан мягким сиянием. В зависимости от освещения может отливать то розовым, то персиковым, создавая эффект переливающегося металла. Этот цвет универсален: он хорош как на натуральных блондинках, так и в техниках вроде балаяжа или деграде. Осенью и зимой ванильный блонд особенно уместен: он освежает образ даже в пасмурные дни.

Почему стоит попробовать

Каждый из этих оттенков даёт простор для эксперимента. Кто-то ограничится мягким обновлением базы, кто-то выберет смелые акценты. Но все варианты объединяет одно: они подчёркивают индивидуальность, а не прячут её. Именно в этом и кроется секрет их популярности.

Осень и зима 2025 — это время мягких переходов и продуманной естественности. Тренды не навязывают готовые решения, а предлагают игру с полутонами, чтобы каждая женщина могла найти свой баланс между классикой и экспериментом.

