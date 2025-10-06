Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Армянская эстетика ухода
Армянская эстетика ухода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:42

Почему волосы "сыпятся" осенью — и как вернуть им жизнь без салона

Учёные подтверждают: осенью волосы выпадают чаще из-за перехода фолликулов в фазу покоя

Осень — время не только красивых пейзажей и золотых аллей, но и сезон, когда многие замечают усиленное выпадение волос. Вы расчесываете пряди, а щетка заполняется быстрее, чем обычно? Это может вызвать тревогу, но на деле такой процесс в большинстве случаев естественный.

Главное — понимать причины и знать, что предпринять, чтобы волосы оставались густыми, здоровыми и блестящими даже в холодное время года.

Почему осенью волосы выпадают чаще?

Ученые называют это явление сезонным выпадением. Летом солнечный свет активирует рост волос, а осенью часть фолликулов переходит в фазу покоя. Именно тогда выпавшие волоски становятся заметнее.

Факторы, которые усиливают выпадение:

  • стресс;
  • гормональные колебания;
  • нехватка витаминов и микроэлементов;
  • несбалансированное питание и плохой уход.

Важно помнить: потеря 70-100 волосков в день считается нормой. Обычно новые пряди появляются в течение 2-3 месяцев. Но если выпадение становится очаговым или чрезмерным, лучше обратиться к трихологу или дерматологу.

Причины выпадения волос

Фактор

Последствие

Как влияет

Сезонные изменения

Усиление выпадения осенью

Нормальный цикл роста

Стресс

Ослабление фолликулов

Волосы становятся тоньше

Дефицит витаминов (B, D, цинк)

Ломкость и тусклость

Задержка роста

Агрессивные средства для укладки

Повреждение структуры

Сухость, ломкость

Болезни кожи головы

Очаговое выпадение

Требует лечения

Советы шаг за шагом: как помочь волосам

  1. Пересмотрите питание. Добавьте больше овощей, орехов, рыбы, цельнозерновых продуктов.
  2. Используйте натуральные маски и ополаскиватели (кофе, пиво, отвары трав).
  3. Ограничьте частое использование фена и утюжка.
  4. Выбирайте шампуни с кофеином или биотином.
  5. Делайте легкий массаж кожи головы — он улучшает кровообращение.
  6. Следите за уровнем витамина D и железа — при необходимости принимайте комплексы.

Напиток №1. Кофе — стимулятор роста

Кофеин не только бодрит утром, но и помогает коже головы. Он усиливает кровообращение, стимулируя работу фолликулов. В зернах кофе содержатся кальций и магний, укрепляющие стержень волоса.

Как использовать:

  • заварите крепкий кофе и остудите до комфортной температуры;
  • нанесите массирующими движениями на корни;
  • подержите 5-10 минут и смойте;
  • повторяйте раз в 3-4 недели.

Не случайно в продаже так много шампуней с кофеином — они работают по тому же принципу.

Напиток №2. Пиво — витаминный комплекс

Пиво богато витаминами группы B, биотином, фолиевой кислотой и минералами. Оно помогает сделать волосы блестящими и сильными.

Варианты применения:

  • использовать в качестве ополаскивателя (пиво должно быть без газа и комнатной температуры);
  • приготовить маску: 200 мл пива, 1 яйцо (или банан для веганской версии) и ложка меда. Смесь наносят на волосы, выдерживают 20 минут и смывают.

Выбирайте сорта с низким содержанием алкоголя (до 5%), чтобы минимизировать пересушивание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ежедневное мытье головы агрессивным шампунем.
    Последствие: сухость, ломкость.
    Альтернатива: мягкий шампунь без сульфатов с кофеином.
  2. Ошибка: игнорирование питания.
    Последствие: дефицит витаминов, выпадение.
    Альтернатива: витаминные комплексы с биотином и цинком.
  3. Ошибка: злоупотребление окрашиванием.
    Последствие: ослабленные кончики.
    Альтернатива: тонирующие бальзамы или оттеночные маски.

А что если не использовать натуральные методы?

Если ограничиться только магазинными средствами, эффект может быть медленнее. Косметические продукты действуют поверхностно, а кофе и пиво оказывают комплексное воздействие — изнутри и снаружи.

Плюсы и минусы напитков для волос

Метод

Плюсы

Минусы

Кофе

Усиливает кровообращение, стимулирует рост

Может окрашивать светлые волосы

Пиво

Витамины группы B, блеск

Запах, пересушивание при частом применении

Шампуни с кофеином

Удобны в использовании

Цена выше домашних средств

Маски с биотином

Глубокое питание

Требуется регулярность

FAQ

Как выбрать шампунь при осеннем выпадении волос?
Обращайте внимание на состав: кофеин, биотин, витамины группы B. Избегайте сульфатов и агрессивных ПАВ.

Что лучше — кофе или пиво для волос?
Оба варианта эффективны: кофе стимулирует рост, пиво делает волосы блестящими и сильными. Лучше чередовать.

Мифы и правда

Миф: выпадение волос осенью — признак болезни.
Правда: в большинстве случаев это естественный процесс.

Миф: чем больше витаминов, тем лучше волосы.
Правда: избыток витаминов может быть вреден — нужна умеренность.

Миф: если волосы выпадают, их нельзя мыть часто.
Правда: частота мытья зависит от типа кожи головы, а не от выпадения.

3 интересных факта

  1. Волосы — один из самых быстрых растущих органов: до 1,5 см в месяц.
  2. У блондинов в среднем больше волос на голове, чем у брюнетов.
  3. Фолликулы закладываются ещё в утробе — новых в течение жизни не появляется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Работники с паническими атаками теперь могут получать больничный — заявление психиатра Генварской сегодня в 13:59
Паника теперь по закону: почему страх можно лечить официально и получить больничный

Панические атаки — не просто тревога, а сигнал организма о перегрузке. Как распознать, что это не усталость, и какие шаги помогут взять себя под контроль.

Читать полностью » Врач Филатов: одышка, перебои в пульсе и отёки могут быть ранними признаками сердечных болезней сегодня в 13:18
Сердце предупреждает заранее: восемь сигналов, которые нельзя игнорировать

Какие тревожные симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и когда нужно идти к кардиологу — рекомендации врача из канала "Злой доктор Филатов".

Читать полностью » Врач Устинова: тыква, свекла и капуста помогают укрепить иммунитет осенью сегодня в 12:14
Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща

Какие овощи лучше всего укрепляют иммунитет осенью и почему тыква, свекла и капуста считаются самыми полезными продуктами сезона — советы диетолога Елены Устиновой.

Читать полностью » Переедание чипсов приводит к избытку жиров и соли в рационе сегодня в 12:02
Хруст, который не прощает слабость: как одна пачка чипсов превращается в половину дневной нормы жира

Почему мы не можем остановиться на одной горстке чипсов и как маленькая упаковка помогает сохранить здоровье — объясняют эксперты.

Читать полностью » Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3 сегодня в 11:14
Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить

Почему осенью почти всем не хватает витамина D, какие дозы безопасны и как не навредить при приёме добавок — объясняет врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Читать полностью » Чернослив полезен для сердца, сосудов и пищеварения при умеренном употреблении сегодня в 11:02
Ел ради вкуса — а получил крепкие кости: чернослив оказался не просто сладостью

Чернослив — не просто сладкий сухофрукт, а источник крепких костей, здорового сахара и сильных сосудов. Как 3 плода в день способны изменить самочувствие?

Читать полностью » Невролог Варламова: стресс может проявляться расстройствами пищеварения и выпадением волос сегодня в 10:18
Болит желудок, выпадают волосы, не спится? Возможно, это не болезни, а нервное истощение

Какие неожиданные симптомы указывают на хронический стресс и почему организм реагирует на напряжение через желудок, кожу и сон — объясняет невролог Юлия Варламова.

Читать полностью » Онемение руки после сна может быть признаком проблем с нервами или сосудами — врач Кирцек сегодня в 10:02
Паралич влюблённых — звучит романтично, но только до первого испуга

Почему немеет рука по утрам? Иногда причина безобидна, но бывает, что за этим стоит инсульт или поражение нервов. Что важно знать, чтобы не пропустить тревожный сигнал.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Абу-Даби расположен Лувр под куполом из 7850 металлических звёзд — первый музей такого типа в мире
Спорт и фитнес
Тренировка Брук Энс: как выполнять обратную V-складку, мельницу и отжимания для пресса
Культура и шоу-бизнес
Эмили Блант вдохновила Дуэйна Джонсона на участие в фильме "Крушащая машина" студии A24
Садоводство
Лимонное дерево требует стабильной температуры и света для круглогодичного цветения — Алексей Громов
Наука
Исследование радиоизлучения галактик показало редкость развитых цивилизаций во Вселенной
Еда
Учёные: струя воды при мытье курицы разносит бактерии на расстояние до 80 сантиметров
Наука
В Германии обнаружены кости лошадей с древнейшей ДНК, найденной в умеренном климате
Дом
Дизайнеры рассказали, что модульная прихожая отличается от встроенной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet