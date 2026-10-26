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Женщина в голубом шарфе
Женщина в голубом шарфе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:54

Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой

Переход на осенний режим ухода за волосами не требует кардинальных перемен в привычной рутине, за исключением коррекции частоты мытья головы из-за использования головных уборов, напомнила дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Специалист дала рекомендации читателям NewsInfo по сохранению здоровья локонов в прохладный период.

По словам эксперта, структура ухода остается прежней, если используемые средства полностью подходят типу кожи и волос. Единственным значимым фактором становится ношение шапок и капюшонов. При этом важно понимать, что сама по себе шапка не портит волосы, а лишь меняет микроклимат у корней.

"Под шапкой волосы быстрее пачкаются, прическа теряет форму. От ношения шапки волосы салятся больше, их нужно чуть чаще мыть", — пояснила Егорова.

Косметолог отметила, что осенью можно отказаться от специализированных продуктов с УФ-фильтрами, которые были актуальны летом. Вместе с тем, излишнее увлечение питательными масками в этот период не является обязательным, так как основные агрессивные факторы — палящее солнце и морская вода — остались в прошлом. Для поддержания чистоты в динамичном графике некоторые используют экспресс-средства, хотя сухие шампуни требуют осторожности при регулярном применении.

Особое внимание специалист уделила вопросу температурного режима. При умеренной прохладе и нулевой температуре отсутствие головного убора не критично для волосяных фолликулов, однако при наступлении сильных морозов защита становится необходимой. Резкое переохлаждение провоцирует спазм сосудов, что негативно сказывается на питании корней. Чтобы избежать проблем, стоит заранее избавиться от опасных средств, которые дополнительно пересушивают полотно волоса.

"Холод — это плохо. Кровообращение нарушается, сосуды сильно сужаются и могут выпадать волосы. Но при нулевой температуре фолликул не страдает, спазма сосудов не будет", — рассказала Егорова.

Специалист добавила, что стержень волоса является ороговевшей тканью, поэтому основные усилия должны быть направлены на сохранение здоровья кожи головы. На состояние прически также могут влиять внутренние факторы, например, хроническое напряжение, ослабляющее организм в межсезонье. Если же волосы подвергаются термическому воздействию при укладке, необходимо использовать защитные составы, так как ошибка с феном может привести к необратимым повреждениям структуры.

Проверено экспертом: косметолог Анастасия Шевелева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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