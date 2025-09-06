Осенняя зелень в Адыгее растёт быстрее, чем кажется: урожай ещё до морозов

Осень в Адыгее мягкая и затяжная: в горах она приходит раньше, в предгорья спускается к середине сентября, а на равнине — ближе к концу месяца. Для Майкопа характерны тёплые дни сентября (средняя дневная около 23 °C) и постепенное похолодание к ноябрю; при этом более влажный сезон начинается примерно с середины сентября. Это идеальные условия, чтобы добрать "витаминную кассу" осенними посадками зелени.

Что точно успеет и выдержит прохладу

Шпинат - самый надёжный "осенний боец". Всходы стартуют при 4-6 °C, в розетке выдерживает заморозки до -6…-8 °C. Подходит и для подзимнего посева.

Сроки посева в условиях Адыгеи

Конец августа — середина сентября (равнина и Майкоп): листовые салаты, руккола, горчица, мизуна. Растут быстро и хорошо переносят короткий день.

Почему это работает в Адыгее: по данным климатической статистики Майкопа, "влажный сезон" стартует около 16 сентября, а снежная часть года — в районе начала ноября; устойчивое похолодание начинается ближе к концу ноября. Значит, у осенних посадок есть 6-8 недель мягкой погоды, чтобы дать полноценную срезку.

Как сеять, чтобы попасть в "окно"