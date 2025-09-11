Осенние посевы в Брянске дают урожай, которого не дождёшься летом: какие культуры успеют вырасти

Осень в Брянской области — это время, когда огородники начинают готовить теплицы к зиме, но вместе с тем задумываются, что ещё можно успеть посадить, чтобы продлить сезон и получить свежую зелень или даже овощи к праздничному столу. Местный климат позволяет не только завершить сезон, но и "вытянуть" урожай до глубокой осени, а при грамотном подходе — даже до Нового года.

Что можно посадить в теплице осенью

В сентябре и октябре в брянских теплицах можно смело высевать холодостойкие культуры. Чаще всего это зелень и корнеплоды:

укроп, петрушку и кинзу — они быстро прорастают и дают ароматную зелень уже через 3-4 недели;

шпинат, который отлично переносит прохладу и может расти даже при температуре +5 °C;

салаты (латук, айсберг, листовой) — их можно сеять "конвейером" каждые 10-12 дней;

редис — один из самых популярных осенних овощей, готовый к сбору уже через месяц после посева;

зеленый лук, который легко вырастить из севка или даже луковиц, оставшихся от летнего урожая.

Многие брянские дачники осенью сажают и чеснок — при посадке в теплице он хорошо укореняется до морозов и весной даёт крепкие побеги.

Секреты брянских огородников

Теплицы в регионе часто остаются "на подстраховке": даже если на улице уже заморозки, внутри можно создать комфортные условия. В Брянской области популярен способ посева в два этапа: часть зелени сажают в сентябре, а вторую волну — в начале октября. Это позволяет продлить сбор урожая почти до зимы.

"Если посадить шпинат и редис в начале октября, то при укрытии агроволокном они спокойно растут до ноября", — поделился житель Брянска Николай Сорокин.

Такой опыт подтверждает: не стоит ограничиваться летним сезоном, ведь теплица даёт массу возможностей.

Подготовка теплицы

Чтобы растения не подвёл холод, нужно заранее позаботиться о грунте. После летнего урожая землю перекапывают, удаляют остатки корней и добавляют перегной или компост. В Брянской области многие садоводы используют золу — она не только питает почву, но и защищает от грибковых болезней.

Также важно проветривание: осенью теплица быстро сыреет, а лишняя влага может вызвать плесень. Лучше всего открывать форточки днём, пока температура держится выше +8 °C.

Что даст посадка осенью

Осенняя посадка в теплице в Брянской области решает сразу несколько задач:

свежая зелень на столе даже в ноябре; экономия времени весной, когда некоторые культуры уже начнут расти; естественное оздоровление почвы — многие зелёные растения подавляют сорняки и вытягивают остатки влаги.

К тому же, для жителей региона это ещё и способ "продлить лето" — ведь в пасмурные осенние дни приятно сорвать свежий пучок зелени прямо с грядки.

А что если использовать подсветку?

Некоторые брянские садоводы экспериментируют с подсветкой в теплицах. Небольшие светодиодные лампы позволяют выращивать салат и редис даже в декабре. Конечно, это требует дополнительных затрат, но даёт уникальный опыт зимнего огорода.