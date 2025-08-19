Эти 5 шагов в сентябре спасут ваш крыжовник — большинство дачников пропускают третий пункт

Осенний уход за крыжовником является ключевым фактором для обеспечения обильного плодоношения в будущем году. Правильные процедуры, выполненные после сбора урожая, помогут растению перезимовать и подготовиться к новому сезону.

Первым шагом является обрезка крыжовника. Необходимо вырезать все ветви старше 5-6 лет у самого основания, так как они уже мало плодоносят и загущают куст.

Далее следует удалить тонкие, слабые, сломанные или пораженные мучнистой росой побеги. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заражения болезнями.

Не оставляйте пеньков при срезе, чтобы избежать проникновения инфекции. Необходимо делать ровные срезы, чтобы способствовать быстрому заживлению ран.

Обработка срезов: садовый вар или паста

Все срезы обработайте садовым варом или специальной пастой для защиты от болезней и вредителей. Это поможет предотвратить проникновение инфекции и ускорить заживление.

Сразу после обрезки куст требует подкормки для восполнения потраченных на плодоношение ресурсов. Осеннее питание должно содержать фосфор и калий, а не азот, так как азот может стимулировать рост побегов перед зимой.

Внесите под каждый куст 30-40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Альтернативой может служить стакан древесной золы.

Заделайте удобрения в почву при неглубоком рыхлении, чтобы обеспечить доступ питательных веществ к корням.

Мульчирование: защита корней

Почву вокруг крыжовника замульчируйте слоем 5-7 см компоста или перепревшего навоза. Мульчирование даст дополнительное питание и защитит корни от зимних холодов.

Осенний влагозарядный полив обязателен, особенно если стоит сухая погода. Под каждый взрослый куст вылейте 3-4 ведра воды для насыщения корнеобитаемого слоя.

Влагозарядка повышает зимостойкость куста, предотвращая вымерзание корней в бесснежные морозы. Проводите ее после листопада, но до заморозков.

Для профилактики болезней и вредителей обработайте кусты и приствольный круг 3% бордоской жидкостью. Это поможет защитить растения от грибковых заболеваний.

Удаление листьев: уничтожение спор

Удалите и сожгите все опавшие листья, где могут зимовать споры болезней, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Укрытие на зиму обычно не требуется для зимостойких сортов крыжовника. В регионах с суровыми малоснежными зимами прикройте корни лапником или агротканью.

Ранней весной, до распускания почек, куст будет готов к новому сезону благодаря вашей осенней заботе. Своевременный уход после сбора урожая — залог обильного плодоношения в будущем.

Интересные факты о крыжовнике:

Крыжовник относится к семейству крыжовниковых.

Существует более 2000 сортов крыжовника.

Крыжовник богат витамином С и антиоксидантами.

Крыжовник может жить до 30 лет.

Правильный осенний уход за крыжовником, включающий обрезку, подкормку, мульчирование, влагозарядный полив и профилактику болезней, является залогом здоровья растения и обильного урожая в следующем году.