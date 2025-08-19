Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крыжовник
Крыжовник
© commons.wikimedia.org by Pavel Leman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:29

Эти 5 шагов в сентябре спасут ваш крыжовник — большинство дачников пропускают третий пункт

Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью

Осенний уход за крыжовником является ключевым фактором для обеспечения обильного плодоношения в будущем году. Правильные процедуры, выполненные после сбора урожая, помогут растению перезимовать и подготовиться к новому сезону.

Первым шагом является обрезка крыжовника. Необходимо вырезать все ветви старше 5-6 лет у самого основания, так как они уже мало плодоносят и загущают куст.

Далее следует удалить тонкие, слабые, сломанные или пораженные мучнистой росой побеги. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заражения болезнями.

Не оставляйте пеньков при срезе, чтобы избежать проникновения инфекции. Необходимо делать ровные срезы, чтобы способствовать быстрому заживлению ран.

Обработка срезов: садовый вар или паста

Все срезы обработайте садовым варом или специальной пастой для защиты от болезней и вредителей. Это поможет предотвратить проникновение инфекции и ускорить заживление.

Сразу после обрезки куст требует подкормки для восполнения потраченных на плодоношение ресурсов. Осеннее питание должно содержать фосфор и калий, а не азот, так как азот может стимулировать рост побегов перед зимой.

Внесите под каждый куст 30-40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Альтернативой может служить стакан древесной золы.

Заделайте удобрения в почву при неглубоком рыхлении, чтобы обеспечить доступ питательных веществ к корням.

Мульчирование: защита корней

Почву вокруг крыжовника замульчируйте слоем 5-7 см компоста или перепревшего навоза. Мульчирование даст дополнительное питание и защитит корни от зимних холодов.

Осенний влагозарядный полив обязателен, особенно если стоит сухая погода. Под каждый взрослый куст вылейте 3-4 ведра воды для насыщения корнеобитаемого слоя.

Влагозарядка повышает зимостойкость куста, предотвращая вымерзание корней в бесснежные морозы. Проводите ее после листопада, но до заморозков.

Для профилактики болезней и вредителей обработайте кусты и приствольный круг 3% бордоской жидкостью. Это поможет защитить растения от грибковых заболеваний.

Удаление листьев: уничтожение спор

Удалите и сожгите все опавшие листья, где могут зимовать споры болезней, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Укрытие на зиму обычно не требуется для зимостойких сортов крыжовника. В регионах с суровыми малоснежными зимами прикройте корни лапником или агротканью.

Ранней весной, до распускания почек, куст будет готов к новому сезону благодаря вашей осенней заботе. Своевременный уход после сбора урожая — залог обильного плодоношения в будущем.

Интересные факты о крыжовнике:

Крыжовник относится к семейству крыжовниковых.
Существует более 2000 сортов крыжовника.
Крыжовник богат витамином С и антиоксидантами.
Крыжовник может жить до 30 лет.

Правильный осенний уход за крыжовником, включающий обрезку, подкормку, мульчирование, влагозарядный полив и профилактику болезней, является залогом здоровья растения и обильного урожая в следующем году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томаты без навоза: как увеличить урожайность на 70% с помощью шпалер сегодня в 8:42

Томатная математика: почему один квадратный метр даёт втрое больше плодов

Эксперты Ideal Home раскрывают секреты вертикального выращивания томатов. Узнайте, как увеличить урожай на мини-огороде с помощью шпалер, сортов-гигантов и правильного ухода. Советы по поливу, обрезке и хранению плодов.

Читать полностью » Кроличий помёт улучшает урожай и почти не имеет запаха сегодня в 8:21

Забудьте про навоз: этот помёт работает лучше всех

Узнайте, почему кроличий помёт — ценное удобрение для огорода. 5 способов применения, как правильно компостировать и избежать ошибок, чтобы получить богатый урожай без химии.

Читать полностью » Как пересадить растение без стресса: 5 ошибок, которые убивают домашние цветы сегодня в 7:42

Зачем опытные цветоводы кладут уголь в грунт: спасение суккулентов и орхидей

Эксперты раскрыли главные ошибки при пересадке растений: выбор горшка, состав грунта и опасный полив. Как спасти орхидеи и суккуленты, используя эпин и уголь. Секреты дренажа и адаптации.

Читать полностью » Эксперты о пользе алюминиевой фольги для урожая помидоров сегодня в 7:42

Фольга на грядках: секрет крепких помидоров и меньше вредителей

Открываем секрет, как алюминиевая фольга помогает ускорить созревание помидоров и защитить их от вредителей. Это просто и эффективно!

Читать полностью » Секреты обрезки вьющихся растений от королевского садовника: глицинии, клематисы, розы сегодня в 6:42

Бывший садовник королей раскрыл 3 секрета, которые превратят ваш сад в цветущий рай — вы удивитесь, как это просто

Бывший садовник королевской резиденции раскрыл секреты обрезки глициний и роз, советы по подвязке и удобрению для пышного цветения. Узнайте, как подготовить сад к сезону как профессионал!

Читать полностью » Эксперты: вишневый лавр быстро формирует живую изгородь до 6 метров при правильном уходе сегодня в 6:39

Секреты идеального живого забора: вишневый лавр — как ухаживать и не прогадать

Вишневый лавр может стать великолепным живым забором, но подходит не всем. Узнайте об уходе, ядовитости и культивации этого растения!

Читать полностью » Почему снег в теплице важен для борьбы с вредителями — советы агроэксперта сегодня в 5:42

Тайная жизнь снега в теплице: агроном назвал две неожиданные причины его использовать

Агроном Михаил Воробьёв развеял миф о согревании почвы снегом в теплице. Эксперт назвал две главные причины забрасывать снег зимой: уничтожение вредителей и увлажнение грунта талой водой для будущего урожая.

Читать полностью » Подкормка газона песком и суглинком повышает устойчивость почвы к засухе и переувлажнению сегодня в 5:34

Обновите свой газон за 10 дней: простая подкормка изменит всё

Уход за газоном требует усилий, но есть простой способ улучшить его внешний вид и здоровье. Узнайте секреты подкормки травы и достигните результата за 10 дней.

Читать полностью »

Новости
Дом

Что лучше для экономии места в небольшой кухне: круглый стол или узкий прямоугольный
Красота и здоровье

Жевание льда и грызение ручек приводят к трещинам и воспалению зубов
Красота и здоровье

Диетолог Мизинова раскрыла секрет: как приучить ребенка к здоровому питанию без слез и уговоров
Питомцы

Как жара влияет на аппетит собак: данные ветеринарной практики
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Питомцы

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением
Еда

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru