Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роза, укрытая зимним чехлом в снегу
Роза, укрытая зимним чехлом в снегу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:55

Ловушки для садовода в Новгородчине: одни теряют урожай, другие встречают весну с цветущим садом

Азотные подкормки осенью снижают зимостойкость деревьев в Новгородской области

Осень в Новгородской области влажная и быстро "скатывается" к стабильным минусам: в регионе длинная снежная зима, а перепады температур и ранние заморозки — норма. Поэтому график работ здесь более сжатый, чем на юге, и привычные "подожду до ноября" часто оборачиваются потерями урожая и подмерзанием посадок. По климатическим сводкам для Великого Новгорода среднегодовая температура низкая, осадков много; ночные заморозки в отдельные годы приходят уже в сентябре-октябре, а предупреждения о заморозках региональная метеослужба выпускает регулярно.

1) Оставлять под яблонями заражённую листву

Самая частая ошибка — не убирать опавшие листья с признаками парши и плодовую "мумие". Возбудитель парши яблони (Venturia inaequalis) зимует именно в опавшей листве и весной даёт первичную волну заражения. В наших условиях с длинной снежной зимой это гарантирует вспышки болезни следующей весной. Решение: листовой опад с очагов болезни собрать и удалить (или компостировать отдельно при высокой температуре).

2) Формирующая обрезка "по холодку"

В конце сезона рука тянется "подчистить крону", но формирующую обрезку многих культур осенью делать нельзя. По рекомендациям Россельхозцентра, осенью допустима работа с семечковыми (яблоня, груша), а косточковые (вишня, черешня, абрикос, персик) — только санитарно, основную обрезку им переносят на весну. Это особенно актуально для влажного и ветреного климата Новгородчины: свежие раны хуже заживают и повышают риск подмерзания.

3) Азотные подкормки под зиму

Азот "гонит" рост, мешая вызреванию побегов — древесина уходит в зиму сырой и хуже переносит морозы. Осенью в Новгородской области переходят на фосфорно-калийные составы (по анализу почвы), а азот исключают. Это классическая ошибка, регулярно отмечаемая профильными изданиями для садоводов.

4) Пропуск влагозарядного полива

Влажная осень не всегда означает достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое к зиме. Для многолетников в нашей зоне важен именно зарядковый полив после листопада: он снижает промерзание почвы и зимнее иссушение. Базовое ориентирование по нормам — порядка 40-50 л на молодое плодовое дерево (4-6 лет), вносят порциями, давая воде впитаться.

5) Побелка "по сырому" и в минус

Белят стволы и скелетные ветви в сухую погоду при температуре выше +5 °C - иначе слой ляжет плохо и быстро смоется. В Новгородской области оптимальное окно часто приходится на вторую половину октября — ноябрь, но ориентироваться нужно на прогноз и сухой день. Молодые саженцы первого года побелкой не "душат" — их белят со 2-3-го года.

6) Раннее и "герметичное" укрытие роз

Из-за сырости межсезонья слишком раннее укрытие — верный путь к выпреванию. Укрывают, когда несколько ночей подряд держится около -5…-7 °C (растение закалено, но ещё не повреждено морозом), используя дышащие материалы и обеспечивая вентиляцию.

7) Игнорировать погодные "качели"

У нас часто случаются короткие "минуса" на фоне общей положительной погоды. Пересадка и деление многолетников "под заморозок", поздняя посадка без мульчи, перекопка прямо перед потеплением (когда поднятых вредителей снова "накроет" тёплой почвой) — частые ошибки. Используйте локальный прогноз Новгородского ЦГМС и планируйте окно работ так, чтобы после — 2-3 сухих дня без сильных осадков.

Почему это важно именно здесь: в Новгородской области сочетание высокой влажности и ранних заморозков усиливает риски грибных болезней, выпревания и подмерзания невызревшей древесины. Подготовка сада по погодным окнам, без азота, с "чистым" приствольным кругом и правильно выбранными сроками побелки/укрытия — универсально полезная стратегия, адаптированная к нашему климату.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подвязка томатов снижает риск фитофтороза и улучшает циркуляцию воздуха сегодня в 6:36

Тихий враг огорода: как фитофтороз уничтожает урожай за считанные дни

Болезнь фитофторы поражает томаты, снижая урожайность. Узнайте, как простая подвязка помидоров может стать надежной защитой от фитофторы, обеспечивая лучший урожай и облегчая уход за растениями.

Читать полностью » Сентябрьские работы в саду: что нужно сделать для подготовки почвы и растений к зиме сегодня в 6:16

Сентябрь — последний звонок для сада: спешка и труд сегодня спасут урожай следующей весной

Какие работы нужно успеть провести в сентябре на грядках, в саду и цветнике, чтобы растения пережили зиму и дали богатый урожай весной?

Читать полностью » Приподнятые грядки из поддонов прогреваются весной на 1–3 недели раньше обычных сегодня в 5:29

Не выбрасывайте старые поддоны: что можно сделать для огорода, чтобы сэкономить и получить эффект

Превратите обычные деревянные поддоны в стильные и функциональные приподнятые грядки! Этот гид расскажет, как безопасно подготовить материал, какие инструменты понадобятся, и как быстро собрать конструкцию. Экономьте место, упрощайте уход и добивайтесь богатого урожая!

Читать полностью » Агроном Михаил Воробьёв объяснил, как подготовить розы и другие многолетники к зиме сегодня в 5:16

Первая ночь мороза — и половины сада больше нет: ошибки, которые губят многолетники

Какие многолетние цветы нужно выкопать, как правильно укрыть розы и чем защитить сад от первых заморозков — советы агронома.

Читать полностью » Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие сегодня в 4:34

Ещё крестьяне после картофеля сеяли рожь: старинный способ спасает землю и сегодня

Что делать с грядкой после уборки картофеля? Как удобрения и сидераты помогают восстановить почву, избавиться от вредителей и сохранить плодородие?

Читать полностью » Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней сегодня в 4:25

Капуста не должна возвращаться 20 лет: почему одна грядка превращается в рассадник бед

Не сажайте капусту на одном месте более 20 лет – она будет страдать от килы. Узнайте, почему важен севооборот и какие 8 овощей вы обязательно должны перемещать на новые грядки для здоровой почвы и богатого урожая.

Читать полностью » Агрономы рассказали, как правильно утилизировать падалицу без вреда для урожая сегодня в 3:34

Гнилые плоды нужно сжечь, здоровые — компостировать: простая схема спасёт урожай яблоневого сада

Что делать с падалицей в саду: какие яблоки можно компостировать, переработать или превратить в удобрение, а какие лучше сразу убрать.

Читать полностью » Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо сегодня в 3:22

Контейнеры, которые делают входную зону "журнальной" с первого дня

Создайте уютное осеннее настроение на своем крыльце! Следуйте 5 секретам от дизайнера Джоанны Гейнс, чтобы ваши кашпо стали настоящим произведением искусства. Узнайте, как правильно выбрать растения, создать гармоничную палитру и воплотить стильные формулы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты назвали главные проблемы китайских машин в РФ: гарантия, запчасти и ликвидность
Культура и шоу-бизнес

В 2025 году доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино
Садоводство

Садоводы: влагозарядный полив в сентябре помогает деревьям легче пережить зиму
Еда

Рыба с яблоками запекается в духовке с лимоном
Красота и здоровье

Доктор Мясников о кофе: нормализация давления и защита печени научно доказаны
Туризм

Эксперты объяснили, почему авиаперелёты считаются безопаснее поездок на автомобиле
Питомцы

По зубам и шерсти можно определить возраст кошки — советы ветеринаров
Садоводство

Как правильно сушить острый перец: способы и советы для заготовки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet