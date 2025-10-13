Осень решает судьбу урожая: один пропущенный день — и весной сад не узнаете

Когда последние яблоки уложены в погреб, а листья под ногами шуршат золотом, кажется — можно перевести дух. Но именно этот спокойный момент определяет судьбу сада на будущий год. Пока вы греетесь с чашкой чая, невидимая жизнь под корой и в опавшей листве кипит: споры грибков затаились в трещинах, личинки вредителей спрятались в почве и ждут весны. Осенняя обработка сада — это не формальность, а настоящая профилактика всех весенних проблем.

Почему осень — решающий сезон

После плодоношения деревья ослаблены и особенно уязвимы. Болезни вроде парши, монилиоза, ржавчины и коккомикоза к этому времени уже накопили силу. Летом они поражали листья и плоды, а осенью уходят "в спячку" — в кору, растительные остатки и поверхностный слой земли. Если не вмешаться, весной заражение начнётся с новой волной, и даже обработка не всегда поможет.

Осенняя профилактика позволяет уничтожить споры и яйца ещё до их пробуждения. Правильно выбранный момент и подходящие препараты — залог здорового сада без химической перегрузки весной.

Сравнение: три вида осенней обработки