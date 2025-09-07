Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка ежевики осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:16

Успеете в сентябре — весной соседи будут завидовать вашему саду: вот что надо сделать до холодов

Сентябрьские работы в саду готовят растения к зиме и весеннему росту

Сентябрь в саду — это не только пора сбора урожая, но и важный этап подготовки участка к зиме. От того, какие шаги вы предпримете сейчас, зависит, насколько лёгкой и успешной будет весна. Осенняя забота о грядках, кустарниках и деревьях помогает растениям пережить холода и быстрее пойти в рост после оттепели. Ниже — 7 дел, которые стоит обязательно выполнить.

1. Уборка урожая и санитарная очистка

Соберите остатки плодов, удалите опавшие листья и больные ветви. Это предотвратит распространение грибков и вредителей, которые любят зимовать в органических остатках.

2. Подготовка почвы

После уборки грядок перекопайте землю и внесите органические удобрения. Сентябрьская подкормка насыщает грунт питательными веществами, которые весной станут основой для активного роста.

3. Посев сидератов

Горчица, рожь или фацелия улучшают структуру почвы и обогащают её азотом. Эти растения к весне перегнивают и превращаются в естественное удобрение.

4. Подготовка многолетников

Кусты и деревья нуждаются в обрезке и профилактической обработке от вредителей. Молодые посадки желательно замульчировать, чтобы защитить корни от первых заморозков.

5. Разделение и пересадка

Сентябрь идеально подходит для деления многолетников — ирисов, пионов, лилий. Также можно пересадить кустарники и плодовые деревья, чтобы они успели укорениться до морозов.

6. Подготовка газона

Скошенную траву стоит убрать, а пустые участки — подсеять. Осенью газон получает больше влаги, что помогает корням укрепиться. Весной он порадует вас густотой и свежей зеленью.

7. Проверка инвентаря и теплиц

Осмотрите садовые инструменты, при необходимости заточите их и уберите на хранение. Теплицы желательно вымыть и проветрить, чтобы удалить споры грибков и подготовить их к новому сезону.

Все эти шаги займут немного времени, но результат будет ощутим весной: меньше болезней, здоровая почва и быстрый старт растений.

