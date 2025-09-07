Успеете в сентябре — весной соседи будут завидовать вашему саду: вот что надо сделать до холодов
Сентябрь в саду — это не только пора сбора урожая, но и важный этап подготовки участка к зиме. От того, какие шаги вы предпримете сейчас, зависит, насколько лёгкой и успешной будет весна. Осенняя забота о грядках, кустарниках и деревьях помогает растениям пережить холода и быстрее пойти в рост после оттепели. Ниже — 7 дел, которые стоит обязательно выполнить.
1. Уборка урожая и санитарная очистка
Соберите остатки плодов, удалите опавшие листья и больные ветви. Это предотвратит распространение грибков и вредителей, которые любят зимовать в органических остатках.
2. Подготовка почвы
После уборки грядок перекопайте землю и внесите органические удобрения. Сентябрьская подкормка насыщает грунт питательными веществами, которые весной станут основой для активного роста.
3. Посев сидератов
Горчица, рожь или фацелия улучшают структуру почвы и обогащают её азотом. Эти растения к весне перегнивают и превращаются в естественное удобрение.
4. Подготовка многолетников
Кусты и деревья нуждаются в обрезке и профилактической обработке от вредителей. Молодые посадки желательно замульчировать, чтобы защитить корни от первых заморозков.
5. Разделение и пересадка
Сентябрь идеально подходит для деления многолетников — ирисов, пионов, лилий. Также можно пересадить кустарники и плодовые деревья, чтобы они успели укорениться до морозов.
6. Подготовка газона
Скошенную траву стоит убрать, а пустые участки — подсеять. Осенью газон получает больше влаги, что помогает корням укрепиться. Весной он порадует вас густотой и свежей зеленью.
7. Проверка инвентаря и теплиц
Осмотрите садовые инструменты, при необходимости заточите их и уберите на хранение. Теплицы желательно вымыть и проветрить, чтобы удалить споры грибков и подготовить их к новому сезону.
Все эти шаги займут немного времени, но результат будет ощутим весной: меньше болезней, здоровая почва и быстрый старт растений.
