Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя подкормка деревьев
Осенняя подкормка деревьев
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:22

Секрет садоводов: одно опрыскивание — и грибки на плодовых не перезимуют

Осеннее опрыскивание сада укрепляет растения и снижает риск весенних болезней

Опытные садоводы знают: именно осенью закладывается здоровье будущего урожая. Болезни и вредители, пережившие зиму в почве, коре или листве, весной активизируются и быстро поражают сад. Чтобы этого избежать, используют проверенное средство — сочетание железного купороса и мочевины.

Почему именно осенью

В это время растения уходят в покой, и можно применять более концентрированные растворы, не боясь обжечь листья. Обработка уничтожает грибковые инфекции, мхи, лишайники и личинки насекомых, которые готовятся перезимовать.

Железный купорос: защита и питание

Железный купорос (сульфат железа):

  • предотвращает паршу, мучнистую росу, монилиоз и другие гнили;

  • очищает кору от мхов и лишайников;

  • насыщает почву железом, предотвращая хлороз.

Он действует контактно, то есть остаётся на поверхности растений, не проникая внутрь, поэтому считается более безопасным, чем системные фунгициды.

Мочевина: антисептик и инсектицид

Карбамид в высоких концентрациях при низких температурах работает не как удобрение, а как средство защиты:

  • уничтожает источники инфекции;

  • помогает бороться с зимующими вредителями (клещи, тля, проволочники);

  • одновременно выполняет функции инсектицида и фунгицида.

Как приготовить раствор

  1. Используйте пластиковую или стеклянную тару.

  2. Разводите препараты в горячей воде — железный купорос плохо растворяется в холодной.

  3. Базовые пропорции: 300 г железного купороса + 300 г мочевины на 10 л воды.

  4. При сильных инфекциях дозу можно увеличить до 500 г каждого вещества на 10 л.

Раствор готовят непосредственно перед применением — хранению он не подлежит.

Как правильно опрыскивать

  • Выберите сухой безветренный день.

  • Обрабатывайте кроны, ветви, штамбы и приствольные круги.

  • Распыление должно быть "туманным облаком" — так раствор равномерно ложится на поверхность.

  • Обработке подлежат плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные культуры и многолетники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать медный купорос.
    → Последствие: избыток меди может вызвать отравление растений.
    → Альтернатива: применять железный купорос.

  • Ошибка: готовить раствор в металлической таре.
    → Последствие: окисление и потеря эффективности.
    → Альтернатива: использовать пластик или стекло.

  • Ошибка: хранить готовый раствор.
    → Последствие: снижение эффективности и риск ожога растений.
    → Альтернатива: готовить строго перед применением.

А что если пропустить обработку?

Весной растения окажутся ослабленными и уязвимыми. Тля, клещи и грибковые болезни распространятся быстро, и придётся применять более агрессивные препараты в период вегетации. Осенняя профилактика позволяет избежать этих проблем.

Плюсы и минусы осеннего опрыскивания

Плюсы Минусы
Защита от грибков и вредителей Требуется точное соблюдение дозировки
Улучшение питания растений (железо) Работает только при правильных условиях (сухая погода)
Простота и доступность препаратов Раствор нельзя хранить, нужно готовить заново

FAQ

Можно ли заменить мочевину азотными удобрениями?
Нет, другие азотные препараты не обладают антисептическим эффектом.

Опрыскивают ли кустарники и цветы?
Да, обрабатывают не только деревья, но и декоративные и многолетние растения.

Опасно ли для почвы?
При соблюдении норм концентрации железо даже полезно — оно улучшает состав почвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: комнатные растения снижают уровень кортизола и улучшают сон сегодня в 13:38

Зеленые терапевты в горшках: растения, которые лечат сильнее лекарств

Зелёные помощники в интерьере способны не только радовать глаз, но и влиять на настроение, сон и концентрацию. Какие растения выбрать?

Читать полностью » Яблоня перестаёт плодоносить после тридцати лет активного плодоношения — рассказала агроном Коврижных сегодня в 13:28

Яблоня трескается по швам, как старый шкаф: когда отслаивающаяся кора — приговор дереву

Эксперт рассказала, по каким признакам можно понять, что яблоню не удастся спасти. Три явных сигнала помогут садоводу принять правильное решение.

Читать полностью » Мульчирование защищает корни кустарников от промерзания при поздней посадке — рассказали эксперты сегодня в 12:28

Ноябрь ещё держит дверь приоткрытой: какие кустарники успеют прижиться до зимы и порадовать сад весной

Даже в ноябре можно успеть обогатить сад: рябина, калина и боярышник приживаются до морозов и радуют декоративностью и пользой.

Читать полностью » Осенний уход за ремонтантной клубникой в Калининградской области снижает риск выпревания кустов сегодня в 12:24

Урожай клубники в Калининградской области следующего лета решается в октябре — и у вас всего одна попытка

Как правильно ухаживать за ремонтантной клубникой в Калининградской области осенью: советы, ошибки и секреты, о которых мало кто догадывается.

Читать полностью » Репчатый лук лучше сохраняется в ящиках и сетках с вентиляцией сегодня в 11:28

Лук — это золото погреба: как уберечь урожай от гнили и прорастания до весны

Чтобы лук сохранился до весны, важна правильная подготовка и условия хранения. Простые приёмы помогут уберечь урожай от гнили и прорастания.

Читать полностью » Подзимний посев в Башкортостане: подойдут морковь, свекла, лук и зелень для будущего урожая сегодня в 11:16

Ноябрь — не конец сезона, а старт: посевы, которые переживут любую зиму

Что можно посадить в ноябре в Башкортостане, чтобы весной получить ранний и крепкий урожай? Секреты подзимнего посева в одном материале.

Читать полностью » Сквозняки вызывают болезни и листопад у комнатных растений сегодня в 10:45

Хотели свежего воздуха, а получили сухие листья: сквозняк шуток не понимает

Сквозняки могут медленно разрушать здоровье комнатных растений. Как их вовремя распознать и какие хитрости помогут защитить цветы от холода?

Читать полностью » Кедр становится популярным выбором в российских садах благодаря долговечности сегодня в 10:28

Мода вместо урожая: почему кедр вытесняет плодовые деревья в садах

Хотите посадить кедр на участке? Узнайте, как правильно выбрать место, подготовить почву и ухаживать за этим деревом-долгожителем.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Reddit обсуждает возможное использование ИИ в романе "Рассвет жатвы" Сюзанны Коллинз
Красота и здоровье

Эндокринологи: преддиабет протекает без симптомов у 80% людей
Наука

Марсоход Perseverance выявил смену кислотных, нейтральных и щелочных условий на Марсе
Красота и здоровье

Bluebell и 24 Faubourg стали парфюмерной визиткой принцессы Дианы
Туризм

Рейкьявик признан самым холодным городом Европы для отдыха осенью — данные Omio
Питомцы

В Испании изъяли десятки редких животных у подозреваемой в контрабанде семьи
Авто и мото

АвтоВАЗ бесплатно дооснастит 22 тысячи Lada Vesta системой ЭРА-ГЛОНАСС
Спорт и фитнес

Врачи: даже 10 минут упражнений дома улучшают кровообращение и снижают стресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet