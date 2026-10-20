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Осенняя перекопка земли
Осенняя перекопка земли
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Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:26

Лопата вместо химии: вот что запускает природный механизм защиты сада в октябре

Глубокая перекопка почвы крупными комьями в конце октября является самым эффективным способом естественной дезинфекции участка, рассказала ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова. Специалист в беседе с NewsInfo объяснила, какие агротехнические приемы помогут минимизировать хлопоты в саду и подготовить растения к зиме без лишних затрат.

По словам эксперта, октябрьские заморозки следует использовать как союзника в борьбе за здоровье сада. Когда земля переворачивается на полный штык лопаты и остается в виде необработанных глыб, мороз проникает глубоко в структуру грунта. В таких условиях садовые вредители, уже отложившие яйца и устроившиеся на зимовку, оказываются беззащитны перед холодом. Правильная осенняя перекопка позволяет уничтожить не только насекомых, таких как проволочник, но и патогенные грибы и бактерии.

"Перекопка на зиму крупными комьями, на полный штык лопаты уничтожает грибы, бактерии и, самое главное, вредителей", — пояснила Тихонова.

Особое внимание агроном рекомендует уделить декоративным кустарникам, перенеся формирование кроны плодовых деревьев на весенний период. Своевременная обрезка многолетников и стрижка декоративных видов в конце сезона существенно экономят время дачника весной.

При этом специалист призывает отказаться от избыточного укрытия растений, которое зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Неправильное утепление может спровоцировать нашествие грызунов, которые под защитным материалом находят идеальные условия для жизни и питания корой.

"Снег самый лучший утеплитель", — напомнила специалист.

Тихонова подчеркнула, что большинство современных сортов садовых растений, включая чайно-гибридные розы и виноград на основе амурских видов, способны выдерживать существенные понижения температуры под естественным снежным покровом. Поэтому грамотный уход за садом должен сводиться к подбору морозостойких культур, не требующих трудозатратных манипуляций перед наступлением зимы.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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