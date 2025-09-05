Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Willow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:44

Осенние фавориты для лентяев: посадил — и красота до заморозков

Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада

Осень — это время, когда сад можно преобразить без особых усилий, добавив в него растения, которые сохранят яркость до самых заморозков. После жаркого и дождливого лета клумбы и контейнеры часто выглядят уставшими, и именно тогда на первый план выходят культуры, способные мгновенно оживить бордюр. Они отличаются насыщенной листвой, пёстрыми цветами и неприхотливостью, а значит, подарят саду свежий вид даже тогда, когда летние фавориты уже отошли.

Одним из самых эффектных вариантов для осени считается кротон. Его пёстрая листва, расписанная розовыми, жёлтыми, оранжевыми, зелёными и фиолетовыми оттенками, делает растение ярким акцентом как в контейнере, так и при массовой посадке в клумбе. Не менее популярны бархатцы - быстрорастущие однолетники, которые цветут золотыми и оранжевыми шапками до первых заморозков и совершенно не требуют сложного ухода. Петунии, обычно ассоциирующиеся с летом, тоже отлично чувствуют себя осенью: современные гибриды продолжают цвести, даже когда ночи становятся прохладными, добавляя в сад ярких красок.

Анютины глазки и их миниатюрный вариант — "Джонни Джамп Ап" — особенно хороши в прохладное время года. Эти трогательные цветы могут радовать яркими оттенками даже зимой, если не укрыты снегом. Для тех, кто любит насыщенные краски, подойдёт гелениум: его жёлтые, красные и оранжевые цветы украшают бордюры поздней осенью, а компактные сорта, такие как "Salsa', идеально вписываются в небольшие клумбы.

Тем, кто ищет экзотику, стоит обратить внимание на кроссандру - растение, известное как "цветок-петарда". Оно способно цвести до заморозков, украшая сад золотыми, красными или розовыми соцветиями. Не менее декоративна целозия, напоминающая колосья пшеницы, но окрашенная в розовый, фиолетовый или красный. Её воздушные соцветия хорошо смотрятся и в контейнерах, и в бордюрах.

Колеус известен как растение с самой разнообразной листвой. Его бордовые, зелёные, пурпурные и ржавые оттенки делают сад ярким даже без цветов. Гайлардия же, напоминающая ромашку, поражает стойкостью: она переносит засуху и цветёт до морозов, привлекая пчёл и птиц. Декоративная капуста и кале - ещё один символ осени: их розетки окрашиваются в фиолетовый, белый и розовый, становясь особенно выразительными при понижении температуры. А для тех, кто ценит не только красоту, но и пользу, отличным выбором станет коричневая горчица. Её листья декоративны, а заодно пригодны в пищу — молодые добавляют в салаты, зрелые используют в горячих блюдах.

Тем, кто думает о будущем, стоит заранее посадить многолетники и деревья, создающие эффектный осенний акцент. Гортензия дуболистная осенью окрашивается в малиново-золотые тона, гинкго превращается в золотой фонтан, а седум "Autumn Joy" радует насыщенными розово-красными соцветиями. Розовая трава мюли создаёт облако нежных метёлок, а золотарник "Fireworks" украшает участок каскадом золотистых стеблей.

Все эти растения не только легко вписываются в садовую композицию, но и придают бордюрам свежесть и оригинальность. Они позволяют превратить осенний сад в яркую картину, где каждая деталь подчеркивает сезонное настроение и делает участок по-настоящему привлекательным.

