Бархатцы
© commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:19

Секрет неувядающего сада: три кустарника с огненной листвой, которые справятся с любой непогодой

Декоративные кустарники для осеннего сада: бересклет и снежноягодник

Многие дачники мечтают о саде, который сохранит свою красоту даже с наступлением холодов и будет радовать глаз яркими красками до самых морозов. К счастью, такие растения существуют. Это не только цветы, но и декоративно-лиственные кустарники и деревья, которые украсят ваш сад в ненастные осенние дни.

Чемпионом по продолжительности цветения можно считать агератум, не зря его также называют долгоцветкой. Это растение способно цвести долго и обильно, радуя глаз своими яркими красками.

Даже в срезке похожие на помпончики пушистые соцветия разных оттенков голубого, розового, фиолетового сохраняют свежесть в течение длительного времени. Это делает его еще более привлекательным для садоводов.

Астры и хризантемы: выносливые осенние цветы

Не страшны первые заморозки и другим представителям семейства Астровые — астрам и хризантемам. Эти цветы способны долго радовать глаз.

Многолетние астры и хризантемы прекрасно цветут до середины ноября и даже в редких случаях до декабря, продлевая сезон цветения.

Особо выносливыми считаются корейские хризантемы — они не требуют укрытия на зиму, что упрощает уход за ними.

Сурфиния: красочное украшение сада

Сурфиния, неприхотливый гибрид петунии, также прекрасно подходит для создания красочной атмосферы в осеннем саду. Это растение отличается своей декоративностью.

У сурфинии мощные стебли длиной до двух метров. Цветет растение вплоть до наступления первых заморозков, а потом кашпо можно занести в дом и любоваться на пышную шапку ярких мелких цветочков.

Бархатцы: красота и польза

Говоря об осенних цветах, нельзя не упомянуть и тагетес, или всем известные бархатцы. Эти цветы также заслуживают внимания.

Красочные соцветия желтого, оранжевого, красного цветов источают своеобразный аромат, а также отпугивают вредителей, что является дополнительным преимуществом.

Кроме того, бархатцы обладают лекарственными свойствами, что делает их еще более ценными для сада.

Вербена бонарская: королева осеннего сада

Королевой осеннего сада можно назвать вербену бонарскую, или, по-другому, аргентинскую. Она обладает особой привлекательностью.

На стеблях, которые почти лишены листьев, — россыпи мелких розово-фиолетовых цветочков. Цветет вербена с августа по октябрь и безболезненно переносит первые осенние заморозки.

Поздние флоксы: разнообразие форм и цветов

Поздние флоксы — еще один беспроигрышный вариант для оформления осеннего сада. Они хорошо переносят зимовку в открытом грунте и практически не страдают от болезней.

Очевидным плюсом является разнообразие форм и размеров соцветий и богатство окрасок: от самых светлых оттенков до темных, насыщенных цветов.

Бересклет и снежноягодник: декоративные кустарники

Если говорить о деревьях и кустарниках, то здесь безусловными лидерами являются бересклет и снежноягодник. Эти растения украсят сад осенью.

Бересклет в народе называют "горящим кустом" — осенью листва этого дерева становится красно-розовой, что придает ему просто фантастический вид, создавая яркий акцент в саду.

Не менее привлекательно смотрятся и кусты снежноягодника, усыпанные белыми, розовыми или красными ягодами, которые сохраняются до зимы, добавляя красок в сад.

Интересные факты о цветах:

Самый большой цветок в мире — Раффлезия Арнольди, достигающая в диаметре до 1 метра.
Подсолнухи поворачиваются к солнцу в течение дня.
Некоторые цветы могут менять свой цвет в зависимости от кислотности почвы.
Тюльпаны продолжают расти даже после срезки.

В осеннем саду можно создать неповторимую атмосферу, выбрав правильные цветы и кустарники, которые будут радовать глаз даже в самые ненастные дни. Отличный выбор для каждого сада.

