Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:40

Осенний полив в Брянской области: ошибка, которая убивает деревья зимой

Садоводы Брянской области прекращают регулярные поливы к сентябрю и переходят к влагозарядному

Жителям Брянской области знакомо: сентябрь ещё балует "бабьим летом", а уже через неделю над огородом хрустит первый иней. Поэтому главный вопрос осени звучит не "поливать ли", а "когда прекращать полив — и как сделать последний, самый важный влагозарядный?". Ниже — короткий, "универсально полезный" разбор с привязкой к нашему региону.

Климатические ориентиры Брянщины

Средние сроки первых осенних заморозков у нас приходятся на вторую половину сентября, а в начале октября заморозки в воздухе уже нередки. Осень длится около двух месяцев и часто стартует ясной погодой, но к концу сезона затяжные дожди становятся нормой. Это важно: естественная влага иногда полностью закрывает потребность сада в поливе.

Базовое правило

Регулярные, "летние" поливы взрослых деревьев и ягодных кустарников в Брянской области заканчиваем к сентябрю, чтобы не стимулировать поздний рост и дать древесине вызреть. Вместо этого смотрим на погоду и готовимся к влагозарядному поливу - единственному крупному осеннему поливу, который делают после массового листопада, но до устойчивых отрицательных температур и промерзания почвы. Для средней полосы это чаще середина октября — начало ноября. Слишком ранний влагозарядный полив способен спровоцировать вторую волну роста — а такие побеги вымерзают.

Нужно ли вообще поливать, если "льёт с неба"?

Оцените участок: осенних дней с осадками у нас много (до 18 в месяц), но дожди бывают "по верхам". Простой тест из агромедиа: выкопайте ямку 30-50 см и сожмите ком земли. Ком держится и оставляет мокрый след на бумаге — влагозаряд не нужен; рассыпается — полив потребуется.

Когда прекратить любые поливы "в ноль"

После выполненного влагозарядного полива полив прекращают полностью. Делать его стоит за несколько дней (лучше — за пару недель) до ожидаемых заморозков, ориентируясь на прогноз. В качестве "температурной подсказки" садовые справочники рекомендуют ориентир: устойчивые среднесуточные значения около +1…+2 °C - это нижняя граница, дальше вода уже не успевает работать в корнеобитаемом слое.

Как правильно провести влагозарядный полив

  1. Время: после массового листопада, в сухой день, при плюсовой температуре.
  2. Норма и глубина: задача — промочить почву глубоко (до 1-1,5 м); у взрослых деревьев это обычно 100-200 л на растение (зависит от возраста и породы), у кустарников нормы считают на 1 м². Удобно лить по бороздам/валикам вокруг приствольного круга.
  3. Проверка: через 12-24 ч раскопайте шурф 30-40 см — земля должна быть влажной внизу, но без "болота". При необходимости повторите меньшим объёмом.
  4. Финиш: мульчируйте (листья, компост, щепа) для сохранения влаги и защиты корней.

Исключения и нюансы для Брянской области

  • Молодые посадки (1-2-й год) поливаем дольше: вплоть до устойчивого похолодания, но малыми объёмами и реже — корни ещё неглубокие. Их влагозаряд обязателен, если осень сухая.
  • Хвойные и вечнозелёные (туи, ель, тис) особенно страдают от зимнего иссушения — влагозаряд в конце октября для них желателен, если нет проливных дождей.
  • Песчаные почвы (встречаются на пляжах Десны) быстрее пересыхают — норму увеличивают, но льют дробно. Тяжёлые суглинки поливают реже, но обильнее, следя, чтобы вода уходила, а не стояла.
  • Если осень дождливая (что типично для региона) — влагозарядный полив можно пропустить: насыщение влагой уже обеспечено естественно. Решение принимаем по "комку земли" и прогнозу.

Грамотно проведённый (и вовремя завершённый) полив осенью защищает корневую систему от зимней засухи и помогает саду зайти в зиму "с запасом". Но ранний или затянутый полив стимулирует вторичный рост и повышает риск подопревания и вымерзания. Для нашей Брянской области, где ранние заморозки возможны уже в конце сентября, а осень часто дождливая, "золотая середина" — дождаться листопада, проверить почву и провести один влагозарядный полив, после чего поливы прекратить.

