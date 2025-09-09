Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© en.wikipedia.org by Self-photographed is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:13

Осень — не конец цветам: эти 4 растения украсят сад и помогут птицам

Рудбекия, астры, анемоны и цикламен помогают дикой природе осенью

Осень в саду не обязательно означает прощание с яркими красками. Даже когда дни становятся короче, а листья постепенно желтеют, есть растения, которые способны оживить участок и одновременно поддержать дикую природу. Национальный фонд Великобритании — организация, занимающаяся охраной садов, парков и природных территорий, — рекомендует несколько видов цветов, которые стоит высадить именно сейчас. Они не только украсят сад поздней осенью и зимой, но и помогут опылителям и птицам найти пищу в трудный сезон.

Рудбекия

Яркие золотисто-жёлтые лепестки с тёмной серединой делают рудбекию одной из самых заметных культур для осени. Существуют и другие оттенки — от насыщенно-оранжевых до красных и даже шоколадных. Цветы любят солнечные участки и долго радуют глаз.

Если оставить семенные коробочки на растениях до зимы, они станут ценным источником пищи для птиц и укрытием для насекомых. Таким образом, рудбекия сохраняет декоративность и после окончания цветения.

Астры

Эти "осенние маргаритки" цветут тогда, когда большинство других растений уже завершили сезон. Их можно встретить в белых, фиолетовых и синих оттенках. Астры нетребовательны, хорошо чувствуют себя на солнечных клумбах, а некоторые сорта прекрасно растут и в полутени.

По данным Королевского садоводческого общества, астры — один из лучших источников нектара для пчёл и бабочек в сентябре и октябре. Посадив их, вы поддержите популяцию опылителей в период, когда выбор цветущих культур резко сокращается.

Японские анемоны

Нежные белые или розовые цветы с округлыми лепестками особенно хорошо смотрятся в полутени, например, под деревьями. Осенью японские анемоны цветут, а зимой уходят под землю, чтобы весной снова ожить.

Эти растения со временем образуют крупные куртины и могут заполнять пространство в саду. Осенью они обеспечивают питание насекомым-опылителям, а зимой оставляют пушистые семенные головки, которые помогают выживать птицам.

Цикламен

Для тенистых уголков сада цикламен — лучшее решение. Его цветки в форме сердечек распускаются осенью и способны цвести даже в зимние месяцы. Растение любит рассеянный свет и не переносит прямых солнечных лучей.

Цикламен не только украшает сад, но и играет роль в поддержке экосистемы: его семенные коробочки становятся пищей для мелких насекомых, таких как муравьи и мокрицы.

Почему стоит посадить их именно сейчас

Осенняя посадка этих культур помогает саду сохранить живость, а также создаёт благоприятные условия для дикой природы. Пчёлы, бабочки и садовые птицы особенно нуждаются в источниках питания в холодное время года, и именно эти растения способны восполнить дефицит.

Национальный фонд подчёркивает: выбирая цветы, стоит отдавать предпочтение тем, что выращены в компосте без торфа. Это снижает нагрузку на природу и делает сад по-настоящему экологичным.

Рудбекия, астры, японские анемоны и цикламен — четыре растения, которые не только украсят сад в сентябре и позднее, но и помогут сохранить баланс в природе. Высадив их осенью, вы получите цветы, способные пережить холода и одновременно стать опорой для птиц и насекомых.

