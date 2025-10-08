Перекопай сейчас — соберёшь вдвое больше: уральские огородники делятся осенними секретами

После сбора урожая челябинские садоводы приступили к самой важной части сезона — подготовке участков к зиме. Руководитель ассоциации "Овощи" Лидия Смирнова рассказала URA. RU, какие осенние работы помогут без потерь пережить морозы и получить ранний и богатый урожай весной.

Перекопка — ключ к здоровой почве

После уборки свёклы, моркови и лука садоводы переходят к перекопке грядок. По словам Смирновой, это не просто традиция, а необходимая агротехническая процедура.

"Основная цель осенней перекопки — не просто разрыхлить землю, а помочь ей накопить влагу. Взрыхлённая почва подобна губке: она впитывает осенние дожди и талые воды весной, не позволяя им стекать. Кроме того, это действенный способ борьбы с вредителями", — объяснила эксперт.

При перекопке личинки и куколки насекомых поднимаются на поверхность и погибают с первыми заморозками — естественная защита от вредителей без химии.

Чистота участка — залог здоровья сада

Осенью уборка — это не вопрос эстетики, а необходимость. Смирнова призывает тщательно удалять все растительные остатки: сорняки, падалицу, сучья, гниющие плоды.

"Под опавшими листьями создаются идеальные условия для зимовки грибков и патогенных бактерий. Парша яблони, коккомикоз вишни прекрасно сохраняются в опаде", — предупредила специалист.

Сжигать мусор нельзя — это запрещено. Листья и ветви следует вывозить на организованные площадки, что делают садоводческие товарищества.

Озимые и цветы — до морозов

Осень — время для посадки чеснока и луковичных цветов. Завершить работы нужно до установления устойчивых морозов, после чего грядки стоит замульчировать торфом, компостом или перегноем. Мульча защитит растения от вымерзания и резких перепадов температур.

К подзимней посадке лука-севка Смирнова относится с осторожностью:

"Эта культура часто вымерзает. Лучше подождать до весны".

Осеннее питание для сада

Осенью растениям нужен не азот, а фосфор и калий - они укрепляют корни и повышают зимостойкость. Смирнова рекомендует вносить двойной суперфосфат под яблони, груши, смородину и малину.

Если минеральных удобрений нет, можно использовать древесную золу:

"Это натуральное калийно-фосфорное удобрение. Достаточно равномерно внести золу в приствольные круги и слегка заделать в почву".

Борьба с грибковыми болезнями

Этот год оказался тяжёлым для вишен — деревья массово сбросили листву из-за коккомикоза, вызванного холодными дождями.

"Споры грибка поражают листья, вызывая их усыхание и опадение. В итоге дерево уходит в зиму ослабленным", — пояснила Смирнова.

Единственная мера — санитарная обрезка и удаление заражённых листьев и плодов. Если оставить их в приствольном круге, весной грибок активизируется снова.

Подзимний посев — на две недели раньше урожай

Чтобы получить зелень и корнеплоды раньше, можно сеять укроп, петрушку, морковь, а также календулу, васильки и астры под зиму. Главное — дождаться устойчивых холодов (ночью -1…-2 °C).

"Если посеять слишком рано, семена могут прорасти и погибнуть от морозов", — предупреждает Смирнова.

Клубника — без укрытия

Многие садоводы до сих пор укрывают грядки с клубникой, но, по словам Смирновой, последние зимы показали, что под снежным покровом растения прекрасно зимуют.

"Нетканые материалы могут навредить: под ними во время оттепелей создаётся парниковый эффект, и растения начинают преть. Исключение — только молодые посадки, их можно слегка замульчировать".

Главное

Осенняя перекопка, уборка участка, фосфорно-калийные удобрения и подзимние посевы — эти простые шаги помогут саду пережить зиму и дать ранний урожай.