Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенняя обработка почвы от слизней
Осенняя обработка почвы от слизней
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:11

Перекопай сейчас — соберёшь вдвое больше: уральские огородники делятся осенними секретами

Эксперт Лидия Смирнова: осенняя перекопка и уборка участка защитят сад от вредителей

После сбора урожая челябинские садоводы приступили к самой важной части сезона — подготовке участков к зиме. Руководитель ассоциации "Овощи" Лидия Смирнова рассказала URA. RU, какие осенние работы помогут без потерь пережить морозы и получить ранний и богатый урожай весной.

Перекопка — ключ к здоровой почве

После уборки свёклы, моркови и лука садоводы переходят к перекопке грядок. По словам Смирновой, это не просто традиция, а необходимая агротехническая процедура.

"Основная цель осенней перекопки — не просто разрыхлить землю, а помочь ей накопить влагу. Взрыхлённая почва подобна губке: она впитывает осенние дожди и талые воды весной, не позволяя им стекать. Кроме того, это действенный способ борьбы с вредителями", — объяснила эксперт.

При перекопке личинки и куколки насекомых поднимаются на поверхность и погибают с первыми заморозками — естественная защита от вредителей без химии.

Чистота участка — залог здоровья сада

Осенью уборка — это не вопрос эстетики, а необходимость. Смирнова призывает тщательно удалять все растительные остатки: сорняки, падалицу, сучья, гниющие плоды.

"Под опавшими листьями создаются идеальные условия для зимовки грибков и патогенных бактерий. Парша яблони, коккомикоз вишни прекрасно сохраняются в опаде", — предупредила специалист.

Сжигать мусор нельзя — это запрещено. Листья и ветви следует вывозить на организованные площадки, что делают садоводческие товарищества.

Озимые и цветы — до морозов

Осень — время для посадки чеснока и луковичных цветов. Завершить работы нужно до установления устойчивых морозов, после чего грядки стоит замульчировать торфом, компостом или перегноем. Мульча защитит растения от вымерзания и резких перепадов температур.

К подзимней посадке лука-севка Смирнова относится с осторожностью:

"Эта культура часто вымерзает. Лучше подождать до весны".

Осеннее питание для сада

Осенью растениям нужен не азот, а фосфор и калий - они укрепляют корни и повышают зимостойкость. Смирнова рекомендует вносить двойной суперфосфат под яблони, груши, смородину и малину.

Если минеральных удобрений нет, можно использовать древесную золу:

"Это натуральное калийно-фосфорное удобрение. Достаточно равномерно внести золу в приствольные круги и слегка заделать в почву".

Борьба с грибковыми болезнями

Этот год оказался тяжёлым для вишен — деревья массово сбросили листву из-за коккомикоза, вызванного холодными дождями.

"Споры грибка поражают листья, вызывая их усыхание и опадение. В итоге дерево уходит в зиму ослабленным", — пояснила Смирнова.

Единственная мера — санитарная обрезка и удаление заражённых листьев и плодов. Если оставить их в приствольном круге, весной грибок активизируется снова.

Подзимний посев — на две недели раньше урожай

Чтобы получить зелень и корнеплоды раньше, можно сеять укроп, петрушку, морковь, а также календулу, васильки и астры под зиму. Главное — дождаться устойчивых холодов (ночью -1…-2 °C).

"Если посеять слишком рано, семена могут прорасти и погибнуть от морозов", — предупреждает Смирнова.

Клубника — без укрытия

Многие садоводы до сих пор укрывают грядки с клубникой, но, по словам Смирновой, последние зимы показали, что под снежным покровом растения прекрасно зимуют.

"Нетканые материалы могут навредить: под ними во время оттепелей создаётся парниковый эффект, и растения начинают преть. Исключение — только молодые посадки, их можно слегка замульчировать".

Главное

Осенняя перекопка, уборка участка, фосфорно-калийные удобрения и подзимние посевы — эти простые шаги помогут саду пережить зиму и дать ранний урожай.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Екатеринбуржцы всё чаще заказывают кокошники ручной работы сегодня в 2:26
Найти кокошник сложнее, чем айфон: где в Екатеринбурге продают главный аксессуар года

Корреспондент URA.RU прошёлся по екатеринбургским магазинам в поисках кокошников. Где всё-таки продают модный аксессуар и сколько он стоит?

Читать полностью » В екатеринбургском метро начнут проверять включением телефоны и ноутбуки пассажиров сегодня в 1:11
Метро проверит не только сумку, но и смартфон: на Урале ужесточают безопасность

В екатеринбургском метро начнут проверять телефоны и ноутбуки при досмотре. Зачем ввели новое правило и как теперь готовиться к поездке?

Читать полностью » Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла сообщения о нехватке топлива сегодня в 0:17
АЗС закрылась — сеть вспыхнула слухами: кто и зачем пугает жителей Свердловской области

Власти Свердловской области назвали сообщения о дефиците топлива фейком. Кто стоит за вбросами и зачем распространяют слухи о «топливном кризисе»?

Читать полностью » Екатеринбурженка вышла в финал конкурса вчера в 23:27
Офис, танцы и мечты: девушка из Екатеринбурга пробилась в финал мирового конкурса красоты

Екатеринбурженка Валерия Карпухина вошла в финал международного конкурса «Мисс Офис». Впереди — борьба за корону и главный приз в 3 миллиона рублей.

Читать полностью » Минкультуры РФ готово рассмотреть передачу усадьбы Харитонова-Расторгуева Екатеринбургу вчера в 22:26
Исторический долг или выгодный обмен: как Екатеринбург торгуется за усадьбу Харитонова

Минкультуры готово передать усадьбу Харитонова-Расторгуева Екатеринбургу, но только в обмен на равноценную недвижимость. Что стоит за этим решением?

Читать полностью » Комиссия Свердловской области рекомендовала укрываться в зданиях при появлении дронов вчера в 21:16
Не геройствуйте и не снимайте на телефон: как спастись при объявлении "беспилотной опасности"

Власти Свердловской области рассказали, как действовать при режиме «Беспилотная опасность». Что делать, если рядом замечен подозрительный дрон?

Читать полностью » В Свердловской области повысят зарплаты участникам новых инвестпроектов — Паслер вчера в 20:54
Когда деньги — последний аргумент: зачем на Урале поднимают зарплаты в новых проектах

В Свердловской области повысят зарплаты сотрудникам новых инвестпроектов и возродят отраслевые союзы. Как эти меры помогут решить кадровый дефицит?

Читать полностью » Аэропорт имени Курчатова увеличил пассажиропоток до 1,47 млн человек — Чугунов 03.10.2025 в 6:11
Турция, Египет, Таиланд — и Челябинск взлетает: международные рейсы рвут статистику

Международный пассажиропоток через челябинский аэропорт имени Курчатова вырос на 15%: лидируют рейсы в Турцию, Египет и Таиланд.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени до 8 октября сохранится повышенная концентрация вредных примесей — синоптики
Технологии
Microsoft исправила баг в Windows 11, из-за которого не работала функция "Обновить и завершить работу"
Питомцы
Ветеринары: домашние кошки живут на 5–7 лет дольше уличных
Еда
Клюквенный мусс с манной крупой получается воздушным
Еда
Баноффи пай получается нежным
Дом
Метод КонМари: философия порядка для вашего дома и жизни
Дом
Инвестиции в кухню: как выбрать гарнитур, который прослужит 20 лет
Дом
Льготы, счетчики и энергосбережение: законные способы сократить расходы на ЖКХ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet