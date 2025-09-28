Приамурская земляника под угрозой: как остановить эпидемию гнили

Осень в Приамурье короткая и контрастная: после влажного сентября (частые дожди) быстро приходят заморозки, иногда уже во второй декаде месяца. Значит, все обработки нужно завершить вовремя: ориентируйтесь на сентябрь — начало октября и не тяните до устойчивых минусов.

Какие болезни держим под контролем

В наших условиях чаще всего досаждают серая гниль, белая и бурая пятнистости, мучнистая роса. Риск вспышек выше в дождливую погоду и при загущении посадок — классическая для Амурской области картина конца лета и осени.

3 шага обработки (подходит для дачных участков Амурской области)

1) Санитария и агроприёмы — база защиты

Уберите с грядки поражённые листья и ягоды , усы и сорняки, не оставляйте их междурядьях — это "зимовка" инфекции.

, усы и сорняки, не оставляйте их междурядьях — это "зимовка" инфекции. Мульчу с явными следами гнилей меняем на чистую (солома, хвоя), почву неглубоко рыхлим.

на чистую (солома, хвоя), почву неглубоко рыхлим. Сильно больные кусты без жалости удаляем.

Так вы резко сокращаете запас спор на участке до весны. Профильные рекомендации подчёркивают: уборку заражённых листьев лучше выполнять именно осенью.

2) Профилактика биопрепаратами (когда холодно и сыро)

Для "мягкой" защиты используйте биофунгициды на основе Bacillus subtilis (например, Фитоспорин-М) — они подходят для профилактики в сезон повышенной влажности и в период, когда "химией" работать уже поздно. Проводите 2-3 опрыскивания/полива по инструкции с интервалом 7-10 дней, пока держится плюсовая температура.

3) "Точечная химия" — строго после сбора ягод и до устойчивых морозов

Химические фунгициды применяют только до цветения или уже после сбора урожая. Осенью они работают как финишная профилактика перед зимовкой.

Что реально помогает осенью:

Медсодержащие препараты (хлорокись меди, бордоская смесь низкой концентрации) — после окончательного сбора проводят 1-2 обработки против пятнистостей и поверхностных инфекций. Для хлорокиси меди ориентир по открытым источникам — около 0,4% рабочего раствора (смотрите точные нормы вашего препарата).

От серой гнили по остаточной инфекции на плантации уместны препараты с ципродинилом + флудиоксонилом (комбинация известна по препарату "Свич"), зарегистрированные для земляники; период защитного действия для этой культуры — 10-14 дней. Обрабатывают после уборки ягод, строго по этикетке.

Правило для Амурской области: любые химические обработки завершайте до устойчивых ночных заморозков. Осенние опрыскивания в саду в целом планируют после листопада и до серьёзных морозов — для земляники это обычно конец сентября — начало октября в зависимости от погоды конкретного сезона.

Краткий чек-лист под Приамурье

Срок: сразу после плодоношения и до первых устойчивых заморозков. Если прогноз обещает -1…-3 °C — обработки сворачиваем.

Порядок: уборка растительных остатков → биопрепарат → медь/"Свич" (по показаниям).

Погода: опрыскиваем в сухой безветренный день, без дождя минимум 3-4 часа после обработки. (Общее правило эффективности фунгицидов.)

Безопасность: соблюдайте этикетку (нормы, сроки ожидания, СИЗ). Не превышайте концентрации "на глаз".

Профилактика на будущее: не загущайте посадки, обновляйте грядки раз в 3-4 года, держите мульчу сухой в сезон дождей — так в Приамурье меньше рисков по серой гнили.

Частые ошибки дачников в Амурской области