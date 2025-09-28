Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Ural-66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:42

Приамурская земляника под угрозой: как остановить эпидемию гнили

В Амурской области землянику обрабатывают до первых устойчивых заморозков

Осень в Приамурье короткая и контрастная: после влажного сентября (частые дожди) быстро приходят заморозки, иногда уже во второй декаде месяца. Значит, все обработки нужно завершить вовремя: ориентируйтесь на сентябрь — начало октября и не тяните до устойчивых минусов.

Какие болезни держим под контролем

В наших условиях чаще всего досаждают серая гниль, белая и бурая пятнистости, мучнистая роса. Риск вспышек выше в дождливую погоду и при загущении посадок — классическая для Амурской области картина конца лета и осени.

3 шага обработки (подходит для дачных участков Амурской области)

1) Санитария и агроприёмы — база защиты

  • Уберите с грядки поражённые листья и ягоды, усы и сорняки, не оставляйте их междурядьях — это "зимовка" инфекции.
  • Мульчу с явными следами гнилей меняем на чистую (солома, хвоя), почву неглубоко рыхлим.
  • Сильно больные кусты без жалости удаляем.
    Так вы резко сокращаете запас спор на участке до весны. Профильные рекомендации подчёркивают: уборку заражённых листьев лучше выполнять именно осенью.

2) Профилактика биопрепаратами (когда холодно и сыро)

Для "мягкой" защиты используйте биофунгициды на основе Bacillus subtilis (например, Фитоспорин-М) — они подходят для профилактики в сезон повышенной влажности и в период, когда "химией" работать уже поздно. Проводите 2-3 опрыскивания/полива по инструкции с интервалом 7-10 дней, пока держится плюсовая температура.

3) "Точечная химия" — строго после сбора ягод и до устойчивых морозов

Химические фунгициды применяют только до цветения или уже после сбора урожая. Осенью они работают как финишная профилактика перед зимовкой.

Что реально помогает осенью:

  • Медсодержащие препараты (хлорокись меди, бордоская смесь низкой концентрации) — после окончательного сбора проводят 1-2 обработки против пятнистостей и поверхностных инфекций. Для хлорокиси меди ориентир по открытым источникам — около 0,4% рабочего раствора (смотрите точные нормы вашего препарата).
  • От серой гнили по остаточной инфекции на плантации уместны препараты с ципродинилом + флудиоксонилом (комбинация известна по препарату "Свич"), зарегистрированные для земляники; период защитного действия для этой культуры — 10-14 дней. Обрабатывают после уборки ягод, строго по этикетке.

Правило для Амурской области: любые химические обработки завершайте до устойчивых ночных заморозков. Осенние опрыскивания в саду в целом планируют после листопада и до серьёзных морозов — для земляники это обычно конец сентября — начало октября в зависимости от погоды конкретного сезона.

Краткий чек-лист под Приамурье

  • Срок: сразу после плодоношения и до первых устойчивых заморозков. Если прогноз обещает -1…-3 °C — обработки сворачиваем.
  • Порядок: уборка растительных остатков → биопрепарат → медь/"Свич" (по показаниям).
  • Погода: опрыскиваем в сухой безветренный день, без дождя минимум 3-4 часа после обработки. (Общее правило эффективности фунгицидов.)
  • Безопасность: соблюдайте этикетку (нормы, сроки ожидания, СИЗ). Не превышайте концентрации "на глаз".
  • Профилактика на будущее: не загущайте посадки, обновляйте грядки раз в 3-4 года, держите мульчу сухой в сезон дождей — так в Приамурье меньше рисков по серой гнили.

Частые ошибки дачников в Амурской области

  1. Поздняя "тотальная" стрижка листьев перед холодами. В нашем климате резкие похолодания после дождливого сентября могут не оставить времени на восстановление — ослабите кусты. Лучше санитарная чистка + точечные обработки.
  2. Игнорирование усыпанной ботвы: оставленные больные листья — основной источник спор весной.
  3. Спринты "химией" по морозцу. Эффективность резко падает, а риск ожогов растёт. Ориентируйтесь на прогноз по районy.

