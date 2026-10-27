Сад еще не уснул, а дачники уже попрощались: ноябрь позволяет сделать то, что весной будет поздно

Ноябрь является идеальным временем для высадки плодово-ягодных культур и проведения масштабных работ по обрезке и подкормке деревьев, заявила садовод, телеведущая Октябрина Ганичкина. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнула, что завершать дачный сезон при появлении первых снежинок преждевременно, так как состояние почвы позволяет продолжать активную деятельность в саду практически до конца месяца.

Ранее сообщалось, что первые заморозки часто вводят садоводов в заблуждение, заставляя их бросать участки до весны. Однако опытные дачники знают: пока грунт полностью не промерз, можно успеть заготовить рассадную землю и спасти многолетники от избыточной сырости.

Актуальные особенности подготовки к зиме включают в себя не только укрытие чувствительных видов, но и глубокую работу с почвенным составом.

По словам Ганичкиной, ноябрь — оптимальный период для посадки любых саженцев, выращенных в контейнерах. Даже если температура почвы опустилась до нуля или двух градусов тепла, она остается пригодной для работы, пока поддается лопате. В это время успешно приживаются яблони, груши, вишни и сливы, если соблюдена технология перевалки кома земли и последующего мульчирования торфом или опилками. Грамотная посадка саженцев обеспечивает растениям преимущество перед весенними работами.

"Даже если почва ноль градусов, минус два градуса, она еще не замерзшая. Пока почва копается, можно высаживать все плодово-ягодные, любые культуры. Трехлетки, двухлетки, яблони, груши, сливы", — отметила Ганичкина.

Особое внимание специалист рекомендует уделить обрезке. Для груш, которые рано впадают в состояние покоя, и яблонь ноябрь становится временем формирования кроны и удаления "волчков". Важно также провести чистку ягодных кустарников, удаляя старые ветви у смородины.

Своевременный уход за растениями предотвращает развитие болезней в будущем сезоне. Телеведущая также советует привести в порядок черноплодную рябину (аронию), прореживая куст внутри для улучшения освещенности и доступа воздуха, что способно увеличить урожай в несколько раз.

"Ремонтантную полностью срезаем малину, а садовую, где два цикла, на которых росли ягоды, урожай сняли, убираем двухлетние побеги, а однолетние, которые выросли за лето, оставляем и подвязываем, приводим в порядок. Но надо в первой декаде ноября срезать так, чтобы даже столбиков не было", — рассказала эксперт.

Завершающим этапом осенних работ должна стать подкормка. Эксперт рекомендует использовать как жидкие растворы сульперфосфата и сульфата калия, так и сухие комплексные удобрения с пометкой "осенние". Их необходимо распределять по периметру кроны.

Качественные удобрения осенью избавляют садовода от необходимости проводить аналогичные процедуры весной, когда время будет занято рассадой. Правильно проведенная подготовка сада гарантирует здоровье плодово-ягодных культур на долгие годы.

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