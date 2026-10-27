Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка дерева
Обрезка дерева
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:53

Сад еще не уснул, а дачники уже попрощались: ноябрь позволяет сделать то, что весной будет поздно

Ноябрь является идеальным временем для высадки плодово-ягодных культур и проведения масштабных работ по обрезке и подкормке деревьев, заявила садовод, телеведущая Октябрина Ганичкина. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнула, что завершать дачный сезон при появлении первых снежинок преждевременно, так как состояние почвы позволяет продолжать активную деятельность в саду практически до конца месяца.

Ранее сообщалось, что первые заморозки часто вводят садоводов в заблуждение, заставляя их бросать участки до весны. Однако опытные дачники знают: пока грунт полностью не промерз, можно успеть заготовить рассадную землю и спасти многолетники от избыточной сырости.

Актуальные особенности подготовки к зиме включают в себя не только укрытие чувствительных видов, но и глубокую работу с почвенным составом.

По словам Ганичкиной, ноябрь — оптимальный период для посадки любых саженцев, выращенных в контейнерах. Даже если температура почвы опустилась до нуля или двух градусов тепла, она остается пригодной для работы, пока поддается лопате. В это время успешно приживаются яблони, груши, вишни и сливы, если соблюдена технология перевалки кома земли и последующего мульчирования торфом или опилками. Грамотная посадка саженцев обеспечивает растениям преимущество перед весенними работами.

"Даже если почва ноль градусов, минус два градуса, она еще не замерзшая. Пока почва копается, можно высаживать все плодово-ягодные, любые культуры. Трехлетки, двухлетки, яблони, груши, сливы", — отметила Ганичкина.

Особое внимание специалист рекомендует уделить обрезке. Для груш, которые рано впадают в состояние покоя, и яблонь ноябрь становится временем формирования кроны и удаления "волчков". Важно также провести чистку ягодных кустарников, удаляя старые ветви у смородины.

Своевременный уход за растениями предотвращает развитие болезней в будущем сезоне. Телеведущая также советует привести в порядок черноплодную рябину (аронию), прореживая куст внутри для улучшения освещенности и доступа воздуха, что способно увеличить урожай в несколько раз.

"Ремонтантную полностью срезаем малину, а садовую, где два цикла, на которых росли ягоды, урожай сняли, убираем двухлетние побеги, а однолетние, которые выросли за лето, оставляем и подвязываем, приводим в порядок. Но надо в первой декаде ноября срезать так, чтобы даже столбиков не было", — рассказала эксперт.

Завершающим этапом осенних работ должна стать подкормка. Эксперт рекомендует использовать как жидкие растворы сульперфосфата и сульфата калия, так и сухие комплексные удобрения с пометкой "осенние". Их необходимо распределять по периметру кроны.

Качественные удобрения осенью избавляют садовода от необходимости проводить аналогичные процедуры весной, когда время будет занято рассадой. Правильно проведенная подготовка сада гарантирует здоровье плодово-ягодных культур на долгие годы.

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Теплица встала идеально, а через два года пришла тень: место на участке выбирают с запасом 04.10.2026 в 16:08

Планирование места под конструкцию требует учета инсоляции, соседских границ и удобства подходов, чтобы избежать проблем с урожаем и лишних переделок.

Читать полностью » Посевная в сентябре, урожай к Новому году: несколько культур легко переносят грядки в квартиру 04.10.2026 в 14:58

Осенью привычные методы работы с комнатным огородом перестают работать, заставляя владельцев растений совершать критические ошибки при выборе культур.

Читать полностью » Пролили купорос — доставайте металлоискатель: медь может остаться в почве на годы 24.09.2026 в 15:58

Осенняя подготовка почвы после томатов часто превращается в гонку за стерильностью, которая лишает землю плодородия на несколько лет вперед.

Читать полностью » Тыква пролежит до весны или сгниёт за месяц: проверьте три признака перед уборкой 24.09.2026 в 12:57

Неправильное время сбора и небрежное отношение к хвостикам способны уничтожить зимний запас еще до наступления первых холодов.

Читать полностью » Гнилые яблоки могут испортить компост: одна хитрость превращает их в ценное удобрение 22.09.2026 в 14:56

Садовод Марина Рыкалина подсказала читателям NewsInfo, как правильно переработать падалицу и получить бесплатные удобрения для сада.

Читать полностью » Теплица может стоять годами — а урожай будет слабым: где нельзя устанавливать конструкцию 20.09.2026 в 18:02

Правильное размещение конструкции на участке влияет не только на объемы будущего урожая, но и на срок службы материалов, защищая постройку от непогоды.

Читать полностью » Не покупайте гортензию по картинке: как выбрать куст, который переживет московскую зиму 18.09.2026 в 16:17

Узнайте, какие действия с кустарниками перед наступлением холодов могут обернуться потерей цветения, и как правильно подготовить растения к зимнему сезону.

Читать полностью » Не календарь решает судьбу картошки: три признака, что пора брать лопату 18.09.2026 в 8:18

Сроки сбора картофеля зависят не только от календаря, но и от состояния растений, чье поведение подскажет идеальный момент для начала работ.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Гибрид приехал на помощь, но лучше не спешить: не всякая машина может стать донором тока
Советы и рекомендации
Осень выключает солнце на 6 часов раньше: есть простой способ вернуть бодрость
Экономика
Контрафакт на маркетплейсах вырос в масштабах: борьба с подделками может обернуться неожиданными последствиями
Экономика
Резюме отправлено, а телефон молчит: необычный способ сокращает путь к работодателю
Еда
Минтай принесли без особой радости, а съели до крошки: хрустящую корочку создаёт не мука
Недвижимость
Обои уже на стенах, а потолочники едут с пушкой: один неверный момент может испортить ремонт
Наука
Зима сделает пробный заход: первый снег придет в центр Россию раньше, чем многие успеют подготовиться
Красота и здоровье
Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet