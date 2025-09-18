Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя посадка яблони
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 15:45

В Мурманской области сад живёт по другим правилам: вот что надо сажать до промерзания земли

Эксперт Жашкова: осенняя посадка яблонь и груш в северных регионах завершается в сентябре

Осень для садоводов в Мурманской области — это не только время сбора урожая, но и важный период подготовки участка к зиме. Именно сейчас у многих есть последний шанс высадить плодовые деревья, пока земля ещё не промёрзла. В северных регионах России сезон посадок завершается раньше, поэтому садоводы спешат завершить основные работы. Об этом в беседе с EcoSever рассказала телеведущая программы "Дом вверх дном", член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

"Правильный выбор места, хорошая посадочная яма — минимум метр глубиной, минимум метр диаметром. Надо и больше. Хорошая загрузка ямы плодородным грунтом. Никакого дренажа под низ, это исключено. И главное при посадке соблюсти уровень земли, не заглубить корневую шейку там, где прививка. Ее нельзя у яблони и груш заглублять. Если заглубить, они не будут плодить", — расписала алгоритм действий телеведущая Татьяна Жашкова.

Что сажать осенью, а что оставить на весну

Для яблонь и груш осенняя посадка считается оптимальной: саженцы успевают укорениться до морозов и весной начинают активно развиваться.
А вот косточковые культуры — сливы, абрикосы, вишни — лучше отложить до весны: они чувствительнее к холодам и хуже переносят зимние перепады температуры.

Сравнение сроков посадки

Вид дерева Рекомендуемая посадка Причина
Яблоня Осень Хорошо укореняется до зимы
Груша Осень Быстро адаптируется
Слива Весна Чувствительна к морозу
Вишня Весна Риск подмерзания
Абрикос Весна Требует стабильного тепла

Советы шаг за шагом

  1. Выберите солнечное и защищённое от ветра место.

  2. Выкопайте яму не менее метра в глубину и диаметре.

  3. Заполните её плодородной землёй без дренажа.

  4. Установите саженец так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

  5. Уплотните землю и обильно полейте.

  6. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом.

Ошибка — Последствие Альтернатива

  • Ошибка: заглубить место прививки.
    Последствие: дерево не будет плодоносить.
    Альтернатива: сажать строго на уровне земли.

  • Ошибка: использовать нерайонированные саженцы.
    Последствие: дерево погибнет от морозов.
    Альтернатива: приобретать посадочный материал в местных питомниках.

  • Ошибка: делать дренаж в яме.
    Последствие: пересыхание корней.
    Альтернатива: использовать только плодородную землю.

А что если зима будет суровой?

Если ожидаются сильные морозы, молодые саженцы можно дополнительно защитить: обмотать штамб мешковиной или агроволокном. Но при правильном выборе районированного посадочного материала в этом нет необходимости.

"Я не укрываю, это же яблони. Вы же покупаете районированный материал, вы же не покупаете из краснодарского питомника яблоню, чтобы посадить её в Петербурге или в Новосибирске", — пояснила Жашкова.

Плюсы и минусы осенней посадки

Плюсы Минусы
Быстрое укоренение Короткий срок для работ
Ранний старт роста весной Риск ранних заморозков
Возможность купить свежие саженцы Не подходит для косточковых

FAQ

Как выбрать место для посадки?
Сажайте на солнечном участке, защищённом от ветра, избегайте низин.

Нужно ли укрывать саженцы?
Если деревья районированы, дополнительного укрытия не требуется.

Когда лучше покупать саженцы?
Осенью — в местных питомниках, где материал адаптирован к региону.

Мифы и правда

  • Миф: осенью сажать нельзя.
    Правда: яблони и груши отлично приживаются в этот период.

  • Миф: дренаж улучшает рост дерева.
    Правда: для плодовых это вредно.

  • Миф: любой саженец подходит для региона.
    Правда: важна районированность, иначе растение погибнет.

3 интересных факта

  1. В северных регионах садоводы завершают посадки на месяц раньше, чем в средней полосе.

  2. Корневая система яблони может уходить на глубину до 3 метров.

  3. Груша считается одним из самых долговечных плодовых деревьев — может расти до 100 лет.

