Осенняя подкормка деревьев
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:12

Осень — не конец, а новый старт: как подкормки закладывают урожай будущего года

Эксперты: осенью под плодовые деревья нельзя вносить азотные удобрения

Осень — время не только собирать урожай, но и заботиться о будущем сада. Деревья, которые радовали сочными плодами, сейчас особенно уязвимы: они потратили много энергии на цветение и созревание фруктов. Если оставить их без подкормки, следующей осенью урожай может оказаться скудным. Сентябрь — это месяц восстановления сил растений и подготовки их к зимним холодам.

Зачем нужны осенние удобрения

Осенние подкормки направлены не на рост молодых побегов, как весной, а на укрепление корней и закладку прочного фундамента для следующего сезона. Главные элементы питания в этот период — фосфор и калий. Фосфор помогает развиваться корневой системе, а калий отвечает за устойчивость к морозам и болезням. Азотные удобрения вносить категорически нельзя: они стимулируют рост зелёной массы, которая не успеет вызреть и вымерзнет зимой.

Подготовка почвы

Перед внесением удобрений важно правильно подготовить приствольный круг. Если земля сухая, деревья нужно обильно полить, чтобы влага дошла до глубины залегания корней — около 50-60 см. После впитывания воды почву слегка рыхлят, разрушая корку и улучшая доступ воздуха. Только после этого можно приступать к внесению удобрений.

Яблоня: питание для королевы сада

Яблони лучше всего воспринимают сочетание суперфосфата и сульфата калия. На каждый квадратный метр приствольного круга потребуется примерно 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калийного удобрения. Вносить их можно сухим способом с последующим поливом либо в виде раствора. Хорошим дополнением будет древесная зола — натуральный источник калия. Под одно взрослое дерево достаточно стакана золы.

Груша: особое внимание к кальцию

Груша нуждается в схожем наборе удобрений, но особенно любит кальций. Помимо фосфорных и калийных подкормок, ей полезно внести доломитовую муку — стакан на приствольный круг. Это снизит кислотность почвы и насытит её кальцием. Удобрения лучше рассыпать по поверхности и слегка заделать в грунт.

Слива и алыча: бережное обращение с корнями

Корни слив и алычи находятся близко к поверхности, поэтому перекопку проводят осторожно. Эти культуры очень чувствительны к недостатку калия. Лучший вариант — монофосфат калия в растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). Дополнительно можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Если листья скручиваются, стоит добавить магниевые удобрения, например калимаг.

Вишня и черешня: акцент на калий

Для этих культур достаточно внести калийные удобрения: примерно 1-1,5 ст. ложки на квадратный метр. Фосфор используют в меньших дозах. Хорошо отзываются вишни и черешни на внесение органики — компоста или перепревшего навоза. Их раскладывают по периметру кроны и слегка присыпают землёй. Подкормку проводят в начале сентября.

Абрикос: южанин в холодном климате

Абрикос особенно уязвим перед морозами. Под него вносят несколько вёдер компоста или перегноя, а также суперфосфат (2-3 ст. ложки) и калийные удобрения (1,5-2 ст. ложки). Удобрения лучше заделать в канавки по периметру кроны и обязательно обильно полить. Такая забота помогает дереву подготовиться к зиме и заложить больше цветочных почек.

Персик: нежный и требовательный

Персик нуждается в комплексной осенней подкормке. На каждое дерево берут 30-40 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли, разведённых в воде. Дополнительно полезно провести внекорневую обработку монофосфатом калия (10 г на 10 л воды). После подкормки приствольный круг мульчируют толстым слоем перегноя или компоста для утепления корней.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите деревья и приствольные круги.

  2. Полейте землю до глубины корней.

  3. Внесите удобрения по нормам для каждой культуры.

  4. Перекопайте или прорыхлите землю.

  5. Проведите мульчирование компостом или перегноем.

Мифы и правда

  • Миф: осенью деревья не нуждаются в удобрениях.
    Правда: именно в сентябре они восстанавливаются и готовятся к зиме.
  • Миф: зола может заменить все удобрения.
    Правда: зола полезна, но не покрывает потребность в фосфоре.
  • Миф: азотные удобрения укрепляют деревья к зиме.
    Правда: азот вызывает рост побегов, которые погибнут от мороза.

FAQ

Как понять, что дереву не хватает питания?
О признаках сигнализируют скрученные листья, слабый прирост побегов и плохое вызревание древесины.

Можно ли использовать только органику?
Да, но лучше сочетать её с минеральными удобрениями для полноценного питания.

Сколько раз вносить удобрения осенью?
Достаточно одной подкормки в сентябре, но важно выбрать правильный момент — до наступления холодов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение азота осенью. Последствие: рост побегов и их гибель зимой. Альтернатива: использовать только фосфор и калий.
  • Ошибка: удобрения в сухую почву. Последствие: ожог корней. Альтернатива: предварительный полив.
  • Ошибка: глубокая перекопка под сливой. Последствие: повреждение корней. Альтернатива: аккуратное рыхление.

А что если…

Что будет, если вовсе отказаться от осенних подкормок? Деревья "уйдут в отпуск": часть сил они потратят на восстановление, и следующий урожай окажется заметно меньше. Особенно это касается южных культур — абрикоса и персика.

Интересные факты

  1. Древесная зола содержит более 30 микроэлементов, включая бор и марганец.

  2. Первые опыты с монофосфатом калия в садоводстве проводились в 1950-х годах.

  3. Органика улучшает не только питание, но и микрофлору почвы, стимулируя развитие полезных бактерий.

